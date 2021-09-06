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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 787 осіб, загалом - 5 581 418, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 787 осіб, загалом - 5 581 418, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 208 085 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"41 787 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 5 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані - 29 420 людей.

Протягом доби працювали: 328 мобільних бригад, 973 пункти щеплення; 347 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 18 осіб, зафіксовано 773 нові випадки зараження, 457 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 789 501 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 787 осіб, загалом - 5 581 418, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 787 осіб, загалом - 5 581 418, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 41 787 осіб, загалом - 5 581 418, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Кількість вакцинованих вже перевищує 70%? За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 41 787 человек, всего - 5 581 418, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7843
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06.09.2021 08:50 Відповісти
27% никогда и не превысит
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06.09.2021 08:54 Відповісти
Вава вже вакцинував більшість населення ще до дня Незалежності.
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06.09.2021 08:58 Відповісти
кто то воспринимает еще всерьез высеры его сценаристов?
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06.09.2021 13:15 Відповісти
Його висери будуть переслідувати Ваву всю каденцію. Тирнет пам"ятає всьо.
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06.09.2021 13:22 Відповісти
 
 