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Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини

В Умані напередодні святкування Рош га-Шану - іудейський новий рік, яке відбудеться сьогодні ввечері, зареєстровано перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули в місто.

Про це повідомила начальниця Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Епідемічна ситуація нестійка. Вже зареєстровано перші хворі серед прибулих до нас паломників", - повідомила Качанова.

Також вона додала, що епідситуація "контрольована і здійснюється нагляд, щоб дотримувалися протиепідемічні вимоги".

Водночас мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що зроблено все можливе для підготовки до приїзду паломників. Однак вона задоволена не всім.

"Не всім задоволені, тому що територія не зовсім чиста, але це пов'язано з тим, що власники готелів не хочуть займатися вивозом сміття", - додала мер.

Настання нового 5782 року за іудейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Щоб на тлі коронавируса свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузин прийняв постанову з протиепідемічних заходів під час міжнародного паломництва, оскільки в минулому році хасиди в Умані порушували карантин.

Також дивіться: 23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Хісіди - вони святі. Родичі Зєлі. А за родичів Зєля пів України в гроб положить Він такий!!!!!
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06.09.2021 09:22
+7
Нахера цих кошерних пускають в Україну?
Треба віддати їм залишки тіла їх равіна, нехай у себе моляться.
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06.09.2021 09:35
+2
Ничего, Цадик им поможет.
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06.09.2021 09:22
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Вот это еще... недоразумение! Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 9733
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06.09.2021 09:08 Відповісти
Хісіди - вони святі. Родичі Зєлі. А за родичів Зєля пів України в гроб положить Він такий!!!!!
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06.09.2021 09:22 Відповісти
Не положит, положилка не выросла! Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 6541
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06.09.2021 11:04 Відповісти
Шо, и молитва с танцами не помогла? Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 3641
Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 7928
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06.09.2021 09:08 Відповісти
Зафиксированы первые случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов, - Госпродпотребслужба Черкасщины - Цензор.НЕТ 3336
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06.09.2021 09:08 Відповісти
Ничего, Цадик им поможет.
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06.09.2021 09:22 Відповісти
"...владельцы гостиниц не хотят заниматься вывозом мусора..."Источник: https://censor.net/ru/n3286495
Правильно роблять = податки платять, комуналку платять, відкупне мерії платять, а тут ще й за вивезення відходів плати... Оборзіла мерія
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06.09.2021 09:30 Відповісти
Нахера цих кошерних пускають в Україну?
Треба віддати їм залишки тіла їх равіна, нехай у себе моляться.
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06.09.2021 09:35 Відповісти
здрасьте, а как же бизнес ? не не, пусть уж лежит где положили !
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06.09.2021 10:06 Відповісти
Бізнес лише для уманських бариг, а смердить на усю Україну.
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06.09.2021 12:32 Відповісти
цадик то бурштинова жила для Умані
хай вони з неї годуються Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 682
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06.09.2021 13:32 Відповісти
А просто обосравшихся среди них нет? По последним данным мировой вирусологии, особенно поздним летом и такие ковидники могут быть! Полиция - следить нужно строго!
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06.09.2021 09:37 Відповісти
Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 9896
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06.09.2021 09:54 Відповісти
А чого ви усі так спереживалися? Скоро юдейські свята стануть в Україні державними.
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06.09.2021 10:20 Відповісти
случаи коронавируса среди прибывших в Умань хасидов / Неделю назад в Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом. Было: Израиль отложил на неопределенный срок разрешение на въезд вакцинированным иностранцам. А Зеленскому израильские хасиды дороже. Типа команды четыреждыуклониста : на Донбассе Не стрелять! -в ДНР есть израильские наёмники.
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06.09.2021 10:29 Відповісти
Прикольна мерка, а власники отелів платять мерії за вивоз сміття, туристичний збір....
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06.09.2021 10:57 Відповісти
ТАК ХАСІДИ Ж НЕ ВАКЦИНУЮТЬСЯ !? Зафіксовано перші випадки коронавірусу серед прибулих до Умані хасидів, - Держпродспоживслужба Черкащини - Цензор.НЕТ 5184
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06.09.2021 11:09 Відповісти
Цікаво, а ці люди здавали ПЦР тести при в'їзді !?
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06.09.2021 11:19 Відповісти
***, ну никак не нажрутся. В Израиле мезяца полтора назад фиксировался всплеск заболевания не смотря на вакцинацию. Что, не понятно было, что заболевание не закончится до ихнего праздника? Нужно было договариваться с Израилем и вообще никого из хасидов в Украину не пускать. А то с одной стороны локдауны объявляют - с другой стороны сами же эти локдауны и провоцируют. Хасиды через неделю уедут, а вся страна опять на локдаун закроется на несколько месяцев. Жадные дебилы.
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06.09.2021 11:20 Відповісти
 
 