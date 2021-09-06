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Звільнення міністра оборони Тарана має стати першим кадровим питанням поточної осені, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звільнення міністра оборони Тарана має стати першим кадровим питанням поточної осені, - Рудик

Першою кадровою ротацією в Кабінеті Міністрів України, яка може статися цієї осені, має стати звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз людиною, яка гірше працює, з нашої точки зору, є міністр оборони. До Тарана - найбільше запитань, а тому його звільнення має стати найпершим кадровим рішенням, прийнятим цієї осені", - сказала Рудик

Парламентарій підкреслила, що звільнення Тарана буде "правильним рішенням, хоча і дуже запізнілим, оскільки Україна як країна, яка воює, досі не виконує державного оборонного замовлення".

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"Ця проблема - дуже дивна, адже в Україні є гроші, які чомусь не витрачають за призначенням. Питання про можливе звільнення міністра оборони - не менш важливий, бо вся його неспроможність - на поверхні, а саме він зараз відповідальний за те, що гроші не витрачаються навіть тоді, коли є розуміння, на які потреби їх спрямувати", - пояснила вона.

Автор: Анастасія Потіха
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за этим Тараном Дом престарелых уже 4 повестки прислал!!!!!!!!!!!!
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06.09.2021 09:21 Відповісти
Ну шо, жертви телевізора, допоміг вам ваш Говнобородько?
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06.09.2021 09:24 Відповісти
А ваш Порошенко... Увольнение министра обороны Тарана должно стать первым кадровым вопросом текущей осени, - Рудик - Цензор.НЕТ 7485
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06.09.2021 09:28 Відповісти
Сцяти у обиччя ЗЄбанатам планував ще Порошенко, ЗЄбанат просто вимушений це робити.
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06.09.2021 09:30 Відповісти
Всі проблеми з нинішньою владою можна вирішити одним махом. Відправити у відставку найкоротшого преЗЕдента.
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06.09.2021 09:26 Відповісти
Верещук и Гусев аж подпрыгивают.

Два дебила - это сила. А выбор из двух дебилов на замену третьего - это непреодолимая мощь.
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06.09.2021 09:27 Відповісти
Увольнение без анализа сделанного? Без отчета и проверки?
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06.09.2021 09:31 Відповісти
Питання озброєнь ставиться вірно! Однак зовсім не Таран там крайній. В уряді НЕМАЄ працьовитих, які б повели за собою! Одні заробітчани, як в тому анекдоті: ...." накрасти і розбігтися". Оборонна промисловість з КБ мають працювати в три зміни без вихідних! Де "Стугна" .... Розробки єсть, а робить нікому! Адже ВІЙНА!
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06.09.2021 09:35 Відповісти
Ще би трохи сєпарні повиганяли із СБУ та МВС - взагалі б добре було.
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06.09.2021 09:51 Відповісти
Это да. Гнать поганой метлой. На "заслуженную" пенсию он уже давно наворовал...
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06.09.2021 09:53 Відповісти
""Эта проблема - очень странная, ведь в Украине есть деньги, которые почему-то не тратят по назначению..."
Дорогая моя курица, ты знаешь как проводится тендер на закупивлю?
Чтобя начать закупивлю 2021 с первого января при удачном раскладе тендер нужно начать 1 июня 2020!
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06.09.2021 10:10 Відповісти
 
 