Звільнення міністра оборони Тарана має стати першим кадровим питанням поточної осені, - Рудик

Першою кадровою ротацією в Кабінеті Міністрів України, яка може статися цієї осені, має стати звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз людиною, яка гірше працює, з нашої точки зору, є міністр оборони. До Тарана - найбільше запитань, а тому його звільнення має стати найпершим кадровим рішенням, прийнятим цієї осені", - сказала Рудик

Парламентарій підкреслила, що звільнення Тарана буде "правильним рішенням, хоча і дуже запізнілим, оскільки Україна як країна, яка воює, досі не виконує державного оборонного замовлення".

Також читайте: Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, - "слуга народу" Безугла

"Ця проблема - дуже дивна, адже в Україні є гроші, які чомусь не витрачають за призначенням. Питання про можливе звільнення міністра оборони - не менш важливий, бо вся його неспроможність - на поверхні, а саме він зараз відповідальний за те, що гроші не витрачаються навіть тоді, коли є розуміння, на які потреби їх спрямувати", - пояснила вона.