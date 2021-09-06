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Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми

Новини Цензор.НЕТ Події

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми

Покалічений у Черкасах хлопчик 2014 року народження, який перебував у термінальній комі, помер вчора, 5 вересня, о 18:10.

Про це повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Раніше, 24 серпня, до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні був доправлений 7-річний хлопчик. За словами медичного директора Черкаської обласної дитячої лікарні Наталії Волчкової, у нього численні садна на тілі різного ступеня заживлення, гематома лобної частини голови, рвана рана нижньої губи та вуха, дефекти тканин на лівому стегні. Лікарі виявили пролежні на тілі дитини.

Попередньо озвучувалася версія, що хлопчика покусали собаки.

Бабуся стверджувала, що він упав із купи цегли й травмувався. Батьки дитини під час трагедії перебували в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру жінці з Черкас, яка залишила в небезпеці онука, він - у лікарні, - Нацполіція

Поліція відкрила два кримінальні провадження.

31 серпня Соснівський суд Черкас ухвалив узяти під варту на 60 діб нерідну бабусю хлопчика, а 4 вересня — її чоловіка. Обом повідомили про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Царство небесне тобі янголятко,твої страждання закінчилися ,кріхітко..

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 5228
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06.09.2021 10:41
+14
ну это каким нужно быть дебилом . что бы вот это - пролежни. ссадины различной степени заживления . гематома . дефекты тканей . списывать на собаку и в это верить
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06.09.2021 10:08
+13
Царствие небесное невинной душе....

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 1871
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06.09.2021 10:34
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Оставление в опасности?!! Мусора, вас там самих надо "в опасности" оставить!
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06.09.2021 10:01 Відповісти
а мусор сидить у кожній хаті і може вчасно реагувати? посади тобі такого під дверима. ти ж почнеш орать. що тебе ущємляють в свободі. хоча по ко менту. русскій язьік тобі вже максимально мозок ущємив.
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06.09.2021 10:29 Відповісти
Я о классификации преступления, дебил.
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06.09.2021 10:34 Відповісти
нормальна кваліфікація для відкриття розслідування, рускомозглику. по першим фактам саме так і є. плюваться буеш. коли не перекваліфікують до суду.
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06.09.2021 10:39 Відповісти
Нормальная классификация по трупу с явными повреждениями - умышленное убийство. Но где ж тебе это знать, немецкий любитель Украины.
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06.09.2021 12:02 Відповісти
узькомозглику, трупа ще не було, коли діло відкривали. при відкритті діла було саме те, на що ти плюєшся. чи ти думаєш, що чекали, поки дитина помре, а потім відкриють діло по статті, на яку ти плюєшся? тебе чи укранська школа клепала?
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06.09.2021 16:13 Відповісти
Что скажут защитнички шавок?
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06.09.2021 10:03 Відповісти
ну это каким нужно быть дебилом . что бы вот это - пролежни. ссадины различной степени заживления . гематома . дефекты тканей . списывать на собаку и в это верить
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06.09.2021 10:08 Відповісти
Ходи хоть с фингалом .хоть с очковой гематомой . если мозг не в состоянии осмысливать прочитанное то это ему не поможет .идиотизм шагает по стране
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06.09.2021 10:57 Відповісти
Купи в кулинарии мозги, хотя бы куриные.
Пролежни от собак тоже? Все описанные увечья нанесены человеком, если его можно назвать человеком.
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06.09.2021 10:11 Відповісти
ну собаки там теж могли постаратись. коли дитина валялась непритомна а псюрня бігала вольно.
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06.09.2021 10:30 Відповісти
Да еще и голодная, скорее всего..
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06.09.2021 12:15 Відповісти
два вопроса - бесхозные сабаки и бесхозные дети... куда смотрели власти?
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06.09.2021 10:05 Відповісти
Смотрели в государственную казну. Всё украли, или можно ещё что-то потащить?
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06.09.2021 10:09 Відповісти
звідки ти висрав цю інфу? собаки приватні і мати у дитини є. лише не тим людям віддала своє дитя на бебісітінг.
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06.09.2021 10:27 Відповісти
Предлагаю всех защитников бездомных, и других собак, покусавших, и убивших людей, детей посадить на цепь.
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06.09.2021 10:07 Відповісти
Григорий ДЕБИЛ конченный!! Собаки это обычные животные. Все претензии к взрослым которые не уделяли внимание ребенку! И пролежни тому доказательства, и то что не защищали ребенка. Нужно выяснять ВСЕ обстоятельства а не устраивать гонения на собак.. примитивное мышление убогого!!!
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06.09.2021 10:13 Відповісти
та баба вирішила чужого онучка здихатися.
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06.09.2021 10:26 Відповісти
Похоже, она его терпеть не могла.
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06.09.2021 12:16 Відповісти
ну так, своя ж онучка то жива.
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06.09.2021 16:14 Відповісти
а при чем иуи бездомньіе люди и собаки7 тьі б хоть прочитало предистрию. а потом гавкало: там баба-садістка с собаками живет в собственном доме. все соседи в шоке от семейки.
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06.09.2021 10:24 Відповісти
А, где ты, гавкающее дыбыло увидело в моём комменте бездомных людей? Дегенерат.
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06.09.2021 11:20 Відповісти
перечитай свій стартовий комент, узькомозглий.
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06.09.2021 11:28 Відповісти
Ты с бутылки сначала попробуй встать Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 7867 Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 8419 А потом уже попробуешь кого то посадить Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 876
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06.09.2021 14:20 Відповісти
Вот это и есть ваша «цивилизация»,а талибы дикари,так убогие?
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06.09.2021 10:17 Відповісти
Ця неадекватна сімейна тримала 15 алабаїв, яких у них вилучили. Потім вони завели ще трьох. Про цю трагедію в інеті багато інформації.
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06.09.2021 10:21 Відповісти
тільки коментаторам на то нас...
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06.09.2021 10:25 Відповісти
Царствие небесное невинной душе....

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 1871
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06.09.2021 10:34 Відповісти
Над дитиною знущалися,бачила я відео з тою"бабусею" ,там така собака скажена,що навіть поліціянти ії боялися.От ця стара вовчиця і катувала дитину.Так, іноді рідні гірше за собак.Малесенький страждалець,невже серед оточуючих ніхто не спромігся захистити дитину?!!!Люди,люди... в який страшний час ми живемо...
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06.09.2021 10:35 Відповісти
Она неродная бабушка.
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06.09.2021 12:18 Відповісти
И что?
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06.09.2021 12:27 Відповісти
Це дає ії право знущатися над дитиною?Вона вже по віку бабуся, але це не жінка,це діявольське створіння.
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06.09.2021 12:46 Відповісти
ну може то і на краще. що не буде з таким психологічним досвідом і фізичними травмами мучатися.
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06.09.2021 10:35 Відповісти
Біднятко.
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06.09.2021 10:37 Відповісти
Царство небесне тобі янголятко,твої страждання закінчилися ,кріхітко..

Покалічений у Черкасах 7-річний хлопчик помер, так і не вийшовши з коми - Цензор.НЕТ 5228
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06.09.2021 10:41 Відповісти
Царство небесне.
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06.09.2021 10:56 Відповісти
Господи Иегова!
Упокой бедную, невинную душу.
Пошли ему новую, вечную жизнь в совершенном теле, и Царство Небесное.
Аминь!
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06.09.2021 11:30 Відповісти
ДУМАЮ ЩО ДИТИНА ГУЛЯЛА В ДВОРІ І ТАМ БУЛИ НЕ ПРИВЯЗАНІ СОБАКИ, ЯКІ І НАПАЛИ НА ЦЮ ДИТИНУ, ТА КОЛИ ДОРОСЛІ ПРОГНАЛИ СОБАК, ТО ВИЯВИЛИ ЩО ДИТИНА ВСЯ ПОГРИЗЕНА. ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ПОЧАЛИ КОЄ ЯК ЛІКУВАТИ ПОДУМАВШИ ЩО І ТАК ЗАЖИВЕ. А ДИТИНА СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛА І БУЛА В ПОЛУТЯМІ, ТА ЛЕЖАЛА МАБУТЬ ТАК БЕЗ ЛІКАРІВ ДОМА І НІХТО ТУ ДИТИНУ НЕ СПАСАВ ТОЛКОМ!!! ОТ ТУДА І ВИНИКЛИ ПРОЛЕЖНІ! А КОЛИ ХЛОПЧИК ЗОВСІМ ВИКЛЮЧИВСЯ І ДОВГО БУВ БЕЗ ТЯМИ, ТО ВОНИ ЗЛЯКАЛИСЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ВИКЛИКАЛИ ШВИДКУ!!! УРОДСЬКА СІМЕЙКА!!! БІДНА ДИТИНА ДІСТАЛАСЯ ТАКИМ НЕЛЮДЯМ!!!
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06.09.2021 13:43 Відповісти
менше думай, а читай більше, весь інет у цій темі: у баби кримінальний шлейф, собак вилучали, нових завела, дитина не свій онук, а приблуда для неї, як і його мамаша. у подружжя другий шлюб: онука своя, онук чужий. і перестанб писати капсом, як рогуля.
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06.09.2021 16:17 Відповісти
Господи. Нещасне дитя, так намучилося.
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06.09.2021 19:55 Відповісти
 
 