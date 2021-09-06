Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Поліція передала матеріали справи щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") в Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки саме Бюро за підслідністю розслідує справи, суб'єктом яких є народний депутат, пояснює міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
"Закон наказує, що якщо можливим суб'єктом правопорушення є спецсуб'єкт, яким є народний депутат, то розслідуванням має займатися ДБР. Тому зараз справа передана в ДБР", - сказав глава МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він додав: "Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Це в них такий флешмоб на підтримку Юрченка, який у Львові обдовбаний скоїв ДТП і напав на іншого водія.
Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
Он разносил нал в Раде
- как Клюев при Яныке (за что имел кличку "весёлый чемоданчик").
Ціна питання вражає, як для наших "принципових" змі.
А ще шашличок.
...
Логично - избирателям СН режут субсидии, чтобы избранникам из СН бабло в конвертах платить.
Зебилов это должно согревать долгими зимними вечерами, за которые прийдется платить.
Надо привлечь "экспертов" из дела П Шеремета
Точно за рулем был Антоненко или Яна Дугарь..
А может обратится за помощью в Скотланд Ярд??
Нет- лучше ФСБ-те точно помогут
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.
Щоб мудрий нарід ЗЄбанатів зрозумів, що все у ЗЕ, Слуг урода тримається на корупції, а Трухін "чорний касир" - заплатили 6 людей у ДТП.
У обычных граждан, если теста на алкоголь не было, то автоматически считается, что в состоянии опьянения.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
Закон України Про Державне бюро розслідувань
...
Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами,які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України.
...
Так хочеться почути відповідь від зЕ-фанів
- Хто ж кого зробив разом? Ви нас, чи пліснява вас?
кракопадло із зеленої скотобази і не хвилювався))) бо знав що за нього порєшають...
У граждан Украины? Так мы уже давно все поняли
У МВД? Мы видели эти "вопросы" в виде отсутствия тестов на алкоголь во время ДТП
У зеленых мразей? Так они все такие же. У них круговая порука и они "своих" не сдают.
Считаю нужно ему выдать лярд и отправить в Монте-Карло!