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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4208) МВС (2875) цензура (325) Монастирський (367) Трухін (153)

Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Монастирський про ДТП

Поліція передала матеріали справи щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу") в Державне бюро розслідувань (ДБР), оскільки саме Бюро за підслідністю розслідує справи, суб'єктом яких є народний депутат, пояснює міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Закон наказує, що якщо можливим суб'єктом правопорушення є спецсуб'єкт, яким є народний депутат, то розслідуванням має займатися ДБР. Тому зараз справа передана в ДБР", - сказав глава МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він додав: "Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є".

Також читайте: "Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

Також читайте: ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Oleg Helgiv Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 834
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06.09.2021 10:07
+14
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 513
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06.09.2021 09:59
+12
В ЦРУ еще передайте дело про ДТП.
Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
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06.09.2021 09:59
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Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 513
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06.09.2021 09:59 Відповісти
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 3492
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06.09.2021 09:59 Відповісти
Трухін, Брагар, Васильковський - Слуги Наріду не просто так їздять п'яні за кермом.
Це в них такий флешмоб на підтримку Юрченка, який у Львові обдовбаний скоїв ДТП і напав на іншого водія.
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06.09.2021 10:01 Відповісти
В ЦРУ еще передайте дело про ДТП.
Прям наисложнейшее дело государственного масштаба, если оно касается любимчика ЗЕ.
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06.09.2021 09:59 Відповісти
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 2304
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06.09.2021 10:17 Відповісти
Трухин - чёрный кассир Зе.
Он разносил нал в Раде
- как Клюев при Яныке (за что имел кличку "весёлый чемоданчик").
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06.09.2021 10:26 Відповісти
Близько 30 ЗМІ "змусили" виправити новину, про те що нардеп самої чесної партії "Слуга наріду" Трухін перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП з серйозними наслідками. Ну як змусили,за 200 доларів.
Ціна питання вражає, як для наших "принципових" змі.
А ще шашличок.
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06.09.2021 10:00 Відповісти
просто так прикармливал чё ли? )))))
Монастирський про ДТП "слуги народу" Трухіна: Найближчим часом будуть отримані всі відповіді - Цензор.НЕТ 534

...
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06.09.2021 11:27 Відповісти
Журнашлюхи Гордон и кошкина на такие гроши позарились 🤮🤮🙈🙈🙈
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06.09.2021 16:19 Відповісти
Сбагрил дело и перекрестился. Пусть гбр отмазывает.
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06.09.2021 10:01 Відповісти
Хто такий Трухін і чому наркоман Зеленський тримається за нього, як воша за кожуха

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 5229 Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 6923
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06.09.2021 10:03 Відповісти
Спасают черную кассу СН.

Логично - избирателям СН режут субсидии, чтобы избранникам из СН бабло в конвертах платить.

Зебилов это должно согревать долгими зимними вечерами, за которые прийдется платить. Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 1588
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06.09.2021 10:07 Відповісти
мощной і тугой струйой сцять на своїх виборців ЗЄбанатів)
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06.09.2021 10:11 Відповісти
только небольшая поправка (пардон) не струёй.....а струями...и бесперебойно ! ))))
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06.09.2021 11:30 Відповісти
Пусть утираются 🐏🐑73%🤢🤡
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06.09.2021 16:23 Відповісти
Какие ответы,какие вопросы,нам нужен приговор и его исполнение,ответы будешь давать жене,когда она застукает тебя с любовницей.
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06.09.2021 10:03 Відповісти
Очень сложное дело!!!
Надо привлечь "экспертов" из дела П Шеремета
Точно за рулем был Антоненко или Яна Дугарь..
А может обратится за помощью в Скотланд Ярд??
Нет- лучше ФСБ-те точно помогут
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06.09.2021 10:05 Відповісти
Oleg Helgiv Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: Дело передали в ГБР - в ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 834
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06.09.2021 10:07 Відповісти
Усе надважливе має велику ціну. Інколи платити потрібно життям, здоров'ям, кров'ю. Щоб зупинити ворога, окупанта - ми заплатили(і платимо) цю велику ціну.
Щоб мудрий нарід ЗЄбанатів зрозумів, що все у ЗЕ, Слуг урода тримається на корупції, а Трухін "чорний касир" - заплатили 6 людей у ДТП.
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06.09.2021 10:13 Відповісти
😀😀😀
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06.09.2021 10:16 Відповісти
Так же паркуються і данєцкіє перед світлофором. Співпадіння?Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 8809Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 9870
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06.09.2021 10:20 Відповісти
Если министр сам себе выпишет штраф за неправильную парковку, это совсем не отразится на его бюджете. И будет хорошим уроком для школьников. Но уркам инстинкты дикарей не деют жить по закону.

У обычных граждан, если теста на алкоголь не было, то автоматически считается, что в состоянии опьянения.
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06.09.2021 12:59 Відповісти
обалденный учитель безопасности! да плевать им на законы! ПЛЕВАТЬ! и на законы, и на простых граждан!
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06.09.2021 15:26 Відповісти
Обісраний міністр обісраного уряду обісраного преЗЕдента.
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06.09.2021 10:11 Відповісти
Монастырский - ч0рт.
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06.09.2021 10:30 Відповісти
скоріше клоун. А ще точніше: маріонетка.
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06.09.2021 10:39 Відповісти
Монастырский, я вам там заявление отправил о тотальной коррупции в Николаевском Следственном Управлении по делам о ДТП. Интересна ваша реакция. Наша страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, типа расследование продолжается (полтора года!!!). Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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06.09.2021 10:13 Відповісти
Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 7019
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06.09.2021 10:17 Відповісти
так! а теперь херащенко по старой дружбоньке пристроился уже помощником монастырского - добро надо помнить...и приумножать ))))
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06.09.2021 11:32 Відповісти
ГБР вроде аналог ФБР ??? При чем здесь пьяное ДТП ?
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06.09.2021 10:14 Відповісти
а ФБР тут при чем. вообще никак не похожие друг на друга структуры, какой аналог?
Закон України Про Державне бюро розслідувань
...
Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
1) злочинів, вчинених службовими особами,які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України.
...
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06.09.2021 11:43 Відповісти
Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації

Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы - Цензор.НЕТ 7555
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06.09.2021 10:20 Відповісти
Вони планують ту "дисетацію" втілювати в життя, за рахунок того ж "мудрого" наріду.
Так хочеться почути відповідь від зЕ-фанів
- Хто ж кого зробив разом? Ви нас, чи пліснява вас?
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06.09.2021 10:26 Відповісти
здихався Монастирський цієї брудної справи, цього розслідування - і радий-радесенький коментити "слідство покаже"
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06.09.2021 10:38 Відповісти
Все ответы ваших угашенных клоунов по этому поводу давно известны: всё вырвано из контекста, виноват во всем Порошенко !
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06.09.2021 10:50 Відповісти
отчет получен: "рафик ни у чем нивинават!"
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06.09.2021 11:28 Відповісти
воно ж і зразу було видно ( як казали моя бабунічка)))
кракопадло із зеленої скотобази і не хвилювався))) бо знав що за нього порєшають...
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06.09.2021 11:35 Відповісти
" ...ответы на вопросы, которые есть" ... "Вопросы" у кого?

У граждан Украины? Так мы уже давно все поняли
У МВД? Мы видели эти "вопросы" в виде отсутствия тестов на алкоголь во время ДТП
У зеленых мразей? Так они все такие же. У них круговая порука и они "своих" не сдают.
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06.09.2021 12:01 Відповісти
Общество опасно для "слуги народа" Трухина.
Считаю нужно ему выдать лярд и отправить в Монте-Карло!
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06.09.2021 14:30 Відповісти
***...! То виявляється, депутат і далі "спецсуб'єкт" (Д.Монастирський)? То депутат таки недоторканний? Зєлєнскій, що це? 🤢
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06.09.2021 14:51 Відповісти
Монастырский главный вор в законе в правительстве ЗЕ. Дела преступника культивирующего бандитизм в Украине, взывают о военном трибунале над ним и Аваковым.
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02.02.2022 19:24 Відповісти
 
 