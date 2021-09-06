Монастирський про загибель мера Кривого Рогу Павлова: Попередньо говоримо про самогубство, виявлено серйозні зловживання в бюджеті міста

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Павлова, - аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт у зв'язку з цим", - сказав глава МВС.

Відповідаючи на питання про те, чи не чиниться тиск на слідство в цій справі, міністр запевнив: "Хочу сказати, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться".

За його словами, інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція надасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні чинники, які вже встановлено: проводилася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і було виявлено серйозні зловживання", - розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В цьому випадку - мер".

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Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став в листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.