Монастирський про загибель мера Кривого Рогу Павлова: Попередньо говоримо про самогубство, виявлено серйозні зловживання в бюджеті міста
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Павлова, - аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.
Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт у зв'язку з цим", - сказав глава МВС.
Відповідаючи на питання про те, чи не чиниться тиск на слідство в цій справі, міністр запевнив: "Хочу сказати, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться".
За його словами, інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція надасть найближчим часом.
"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні чинники, які вже встановлено: проводилася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і було виявлено серйозні зловживання", - розповів Монастирський.
У цьому контексті міністр додав: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В цьому випадку - мер".
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став в листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.
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Максимально что ему грозило-поделится с ментами и судейскими..чуть-чуть..
Після "самогубства" Павлова на арені знову з'явилася шайка вілкулів, старенькій зараз т.в.о. мера, а маленький вже заявив про намагання балотуватися на виборах у березні..
- После "серьезного аудита" всегда следует самоубийство
- Почему именно самоубийство? А как же суд, тюрьма в конце концов?
- "Серьезный аудит" выявляет крысятничество. А "старшие товарищи" такого не прощают. Так что суд и тюрьма - вообще не вариант.
..... ... кхе, кхе..... но застрелился в трусняках на пороге с тапками веером только этот сепар. Хотя все мэры Кривого Рога....ПОВАЛЬНО!!!...сепарасты!!! Это просто как правило, ну ..такой город, такова структура Кривого Рога.