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Кривий Ріг (809) мер (483) самогубство (488) Монастирський (367) Павлов Костянтин (28)

Монастирський про загибель мера Кривого Рогу Павлова: Попередньо говоримо про самогубство, виявлено серйозні зловживання в бюджеті міста

Новини Цензор.НЕТ Події

Монастирський про загибель мера Кривого Рогу Павлова: Попередньо говоримо про самогубство, виявлено серйозні зловживання в бюджеті міста

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявляє, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Павлова, - аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, - це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де відбуватиметься зміна еліт у зв'язку з цим", - сказав глава МВС.

Відповідаючи на питання про те, чи не чиниться тиск на слідство в цій справі, міністр запевнив: "Хочу сказати, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться".

За його словами, інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція надасть найближчим часом.

"Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні чинники, які вже встановлено: проводилася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста і було виявлено серйозні зловживання", - розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав: "Це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В цьому випадку - мер".

Також читайте: Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова. ВIДЕО

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Мером Кривого Рогу Павлов став в листопаді 2020 року. Він обраний від партії "Опозиційна платформа - За життя". Він пройшов до другого туру після того, як Юрій Вілкул зняв свою кандидатуру.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Тепер трохи зрозуміліше, чому слуга уродів відмовився не тільки від посади в.о. мера Кривого, а й від мандату місцевого депутата... Вілкули там чужими руками (Павлова) видать, немало потягнули...
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06.09.2021 10:48
+6
В Кривом Роге есть детище Вилкулов фирма "Вестшляхбуд", которую передали в "наследство" Павлову. А т.н. ремонт дорог обошёлся Кривому Рогу в 2 млрд. Вот вам и информация к размышлению....
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06.09.2021 11:08
+6
из за "злоупотреблений" мэры не стреляются
Максимально что ему грозило-поделится с ментами и судейскими..чуть-чуть..
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06.09.2021 11:11
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06.09.2021 10:39 Відповісти
А что, вполне возможно! Вон Кирпа тоже "самоубился" довольно нестандартным образом. И что? Все прошло, все довольны, всесмеются!)))
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06.09.2021 10:43 Відповісти
В Кривом Роге есть детище Вилкулов фирма "Вестшляхбуд", которую передали в "наследство" Павлову. А т.н. ремонт дорог обошёлся Кривому Рогу в 2 млрд. Вот вам и информация к размышлению....
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06.09.2021 11:08 Відповісти
Тепер трохи зрозуміліше, чому слуга уродів відмовився не тільки від посади в.о. мера Кривого, а й від мандату місцевого депутата... Вілкули там чужими руками (Павлова) видать, немало потягнули...
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06.09.2021 10:48 Відповісти
Чекаємо на виступ Рабіновіча.
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06.09.2021 10:53 Відповісти
Там случайно при самоубийстве контрольного выстрела в голову покойный не производил? Прости Господи, что такое скажешь. Когда в Украине растраты толкали чиновника на самоубийство? У нас на столько "гуманные" суды, что к примеру заводят следствие за полсотни миллионов взятки, а выпускают под залог (читай насовсем) миллиона за три-пять. Не делайте фарса из трагического случая. Ни за что не поверю, что чиновник свел счеты с жизнью из за растрат. Причем даже следствие по этим растратам не было назначено, а соответственно этот мер был вне подозрений по этим растратам. На кого эта бредятина рассчитана непонятно. Я думаю скорее всего перешел дорогу кому-то из так называемых сильных мира сего в Украине.
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06.09.2021 11:02 Відповісти
От би в кожного держ. службовця так раптово совість прокинулась і вони б вчинили самогубство. Батюшкам на місяц роботи було б.
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06.09.2021 11:18 Відповісти
На мой взгляд вероятность того, что это было самоубийство практически нулевая.
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06.09.2021 11:23 Відповісти
Чего? Пуля из его автомата, никого там кроме него не было. А самоубился по неосторожности, понятное дело что не хотел, ходил по дому с патроном в патроннике, остальное дело времени.
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06.09.2021 12:29 Відповісти
Когда работает профессионал именно так все и обставляется. Откуда у Вас такая уверенность, что там никого не было? Вы лично на месте преступления были и его осматривали?
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06.09.2021 12:34 Відповісти
Там много камер, все записано, со всех ракурсов, выстрел был в упор, остается мало вариантов для фантазий, разве что Рабинович что то расскажет.
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06.09.2021 13:20 Відповісти
У меня создалось такое впечатление, что Вы берете непосредственное участие в расследовании. Любому поступку есть мотив. Какой мотив был в данном случае у человека в его положении? Мер города. Уважаемый человек. Дела идут нормально. Жизнь удалась. Что его толкнуло на это? Я еще допускаю что по неосторожности обращения с оружием это могло произойти. Но что это было задуманное самоубийство - каков мотив?
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06.09.2021 14:20 Відповісти
У меня создалось такое впечатление, что у вас сужено восприятие, я ведь написал выше, что выстрел произошел по неосторожности. Видео было в открытых источниках, он долго сидел у открытой двери с автоматом в руках, потом произошел выстрел. А на счет нормальных дел, там же выше написано, вскрыты махинации на лярд гривень, и там его подписи, так что не факт...
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06.09.2021 15:46 Відповісти
Шо б ми тут не обсуждали, правду не взнає ніхто і ніколи. Як міністра МВД, як Кирпи...
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19.10.2021 20:54 Відповісти
Там другие ситуации, а тут он застрелился из собственного карабина и есть видеозапись, что в доме он был один.
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19.10.2021 22:52 Відповісти
из за "злоупотреблений" мэры не стреляются
Максимально что ему грозило-поделится с ментами и судейскими..чуть-чуть..
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06.09.2021 11:11 Відповісти
якщо йому було чим ділитися... Бо могло статись таке, що йому перепали копійки, а Вілкули ділитися відмовились.
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06.09.2021 11:25 Відповісти
Проведите аудит во всех крупных городах и будут "бодьшие похороны".
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06.09.2021 11:27 Відповісти
cui prodest? - кому вигідно..

Після "самогубства" Павлова на арені знову з'явилася шайка вілкулів, старенькій зараз т.в.о. мера, а маленький вже заявив про намагання балотуватися на виборах у березні..
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06.09.2021 11:28 Відповісти
многоходовочка рабиновича?
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06.09.2021 11:33 Відповісти
По версии этой длинной фамилии"ский",все меры должны застрелиться,ждем.
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06.09.2021 11:49 Відповісти
Самоубийство в самом удобном месте - на пороге дома. Странно это всё.
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06.09.2021 11:53 Відповісти
- Чем отличается "просто аудит" от "серьезного аудита"?

- После "серьезного аудита" всегда следует самоубийство
- Почему именно самоубийство? А как же суд, тюрьма в конце концов?

- "Серьезный аудит" выявляет крысятничество. А "старшие товарищи" такого не прощают. Так что суд и тюрьма - вообще не вариант.
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06.09.2021 11:56 Відповісти
Все!!! абсолютно все мэры Кривого Рога подписывали финансовые документы. У всех!! абсолютно у всех!!!! мэров Кривого Рога ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! есть злоупотребления. Это просто как правило, ну...такой город, такова структура Кривого Рога.
..... ... кхе, кхе..... но застрелился в трусняках на пороге с тапками веером только этот сепар. Хотя все мэры Кривого Рога....ПОВАЛЬНО!!!...сепарасты!!! Это просто как правило, ну ..такой город, такова структура Кривого Рога.
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06.09.2021 11:57 Відповісти
Прикольно он застрелился, аккуратно сложил оружие и артистично разлегся запрокинув руки!? Монастирський про загибель мера Кривого Рогу Павлова: Попередньо говоримо про самогубство, виявлено серйозні зловживання в бюджеті міста - Цензор.НЕТ 9279
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06.09.2021 12:22 Відповісти
хотя бы носки снял)
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06.09.2021 14:46 Відповісти
Вот тут вы зря.))) Это как секс в носках, чисто совковая привычка.)))
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06.09.2021 14:48 Відповісти
Павлов работал под тщательным контролем вилкулов.По всей видимости когда настало время ответить за содеянное, К. выбрал между позором и ... А вилкулы отказались помочь и остались руководить и обдирать городской бюджет.
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06.09.2021 12:37 Відповісти
кто верит мусорам?
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06.09.2021 19:52 Відповісти
мутна история...
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07.09.2021 14:59 Відповісти
 
 