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демонтаж (159) Київ (13828) пам'ятник (890) Росія (47144)

Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві:

У столиці демонтовано пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви, який розташовувався у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого перебував монумент, виконало рішення Київської міської ради від 8 липня 2021 року.

"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", — повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Нагадаємо, що пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Крим - це Україна", - на адмінмежі з окупованим півостровом відкрили пам'ятний знак у формі гранітного серця. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Демонтировали не кусок гранита, а избавились по сути от куска дерьма.
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06.09.2021 10:52
+32
о це добре діло!)))
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06.09.2021 10:36
+28
Зараз запалає. Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 4199

Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 2465
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06.09.2021 10:41
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Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 4234
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06.09.2021 10:35 Відповісти
Демонтировали не кусок гранита, а избавились по сути от куска дерьма.
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06.09.2021 10:52 Відповісти
о це добре діло!)))
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06.09.2021 10:36 Відповісти
почему его разрисовали, а не демонтировали в 2015...?
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06.09.2021 10:38 Відповісти
Може високі "літса" боялись повороту в іншу сторону?
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06.09.2021 10:42 Відповісти
Йдеться про ручну роботу. Напевно почали з розмальовування, а потім молотком та зубилом і лише зараз граніт "здався" ))
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06.09.2021 12:14 Відповісти
А зря демонтировали
Надо было рядом поставить стеллу
с результатами дружбы /для наглядности
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06.09.2021 10:40 Відповісти
цей памятник поставити поряд з памятником загиблих воїнів на Повітрофлотському на території МОУ, як наглядний посібник, до чого призводить "дружба з Ерефією" Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 3915
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06.09.2021 11:23 Відповісти
Зараз запалає. Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 4199

Памятник в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве: "Этого куска гранита уже нет" - Цензор.НЕТ 2465
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06.09.2021 10:41 Відповісти
"по улице Маршала Якубовского, 8"...а хіба в Україні були маршали?
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06.09.2021 10:41 Відповісти
В общественном туалете поставить.
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06.09.2021 10:43 Відповісти
А пам'ятник російському окупанту Щорсу стоїть.
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06.09.2021 10:46 Відповісти
кінь дуже реалістичний... жаль коня.
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06.09.2021 12:24 Відповісти
А пам'ятник знак в Києві на Європейській площі (під ярмоподібною веселкою) на честь "приєднання"(закреслено) окупації України росією у 1654 році - КОЛИ демонтувати будуть???
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06.09.2021 11:01 Відповісти
я б цю каменюку показово встановив на цвинтарі як кенатаф, щоб всі бачили що поховано те чого небуло.

Кенота́ф (дав.-гр. κενοτάφιον, від κενός - порожній і τάφος - гробниця) - символічна могила, в якій нема небіжчика.
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06.09.2021 11:10 Відповісти
Маршаль Якубовський- наш герой? Люблю Вікіпекдію!
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06.09.2021 11:11 Відповісти
маша захерова что-нибудь скажет по этому поводу? а то что-то давно ее не слышно, я уже переживать начал.
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06.09.2021 11:14 Відповісти
Арка "дружби" народів наступна
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06.09.2021 11:19 Відповісти
дай Бог!!!!
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06.09.2021 12:23 Відповісти
Ну а в честь дружбы с ИНдоПэриджаном НЕРУССКИЙ КРЕМЛЬ ни только в КараБах , по периметру,воткнул свои войска БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 60млн.НАРОДА,но и размещает их по всей границы Иреванского ханства,отнятого у нас,где все памятники старины разрушенны.Чего стоила хотябы огромная мечеть Сардара и колонада в центре Иревана.Колонны(их количество в 2 стороны группами) показывали деление огней,духов,рек при создании нашего мира(на фото 1915г.они еще стоят).
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06.09.2021 11:21 Відповісти
Демонтировать герб СССР , красующийся на монументе "Родина-мать" в Киеве вопреки закону о декоммунизации Дробовичу недосуг. Он пребывает в печали: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович 27.12.19
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06.09.2021 11:29 Відповісти
С "Арки дружбы" надо было начинать. Там больше "смысла" заложено. Да и находится она, как бельмо на глазу - в самом центре. Руки, что ли, не доходят?
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06.09.2021 11:29 Відповісти
Вам потрібно зрозуміти що народ це не лише московити. Якщо з московитами дружби не було й не буде, то це їхні проблеми а не дружби народів.
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06.09.2021 12:23 Відповісти
А дружбу яких саме народів уособлює та арка? Вона і орієнтована з півночі на південь, тобто, між московією та Україною. Чи Ви гадаєте, між ерефією і... Туреччиною, Сірією, Іраном, Туркменістаном? Якщо так, чому вона у Києві?
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06.09.2021 12:30 Відповісти
Вам потрібно уявити, що на московітів наразі вказує той самий охляп, який присусідився до українця під тою Аркою, в групі із гранітних фігур. Так, що все стає відразу ж зрозуміло. Для тих хто уміє дивитись не тільки очима. Бо очима не завжди все побачиш. Потрібно відчути серцем; хто поруч.
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06.09.2021 16:59 Відповісти
Її вже намагалися розмалювати у кольори веселки, як на мене, скабєєви з соловьовими просто б зайшлисяПам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 564
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06.09.2021 12:25 Відповісти
Дякую, що прибрали те промацковське лайно.
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06.09.2021 12:21 Відповісти
А як щодо назви вулиці "Героїв Сталінграду"? Навіть в ерефії вже давно немає такого міста, хоча можливо знову зявиться. Але навіщо нам їхні герої? Я розумію, що серед тих героїв були і українці, але ж "За Родіну, за Сталіна!" кричали тоді усі, наразі це якось не кошерно...Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 1114
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06.09.2021 12:22 Відповісти
Улица героев сталинграда
Это памчть не сталину
А сотням тысяч погибшиш в том числе
и украинцам /помните кем были/
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06.09.2021 12:37 Відповісти
накінець позбавилися.......добре
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06.09.2021 13:53 Відповісти
Пам'ятник, встановлений на честь дружби з Москвою, демонтували в Києві: "Цього шматка граніту вже немає" - Цензор.НЕТ 603Треба зовсім збожеволіти ?! Щоб увічнити довічних лютих ворогів,
цих кривавих окупантів пам'ятником дружби.
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06.09.2021 15:12 Відповісти
ОДОБРЯЕМ!!!!!!!
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06.09.2021 19:54 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ВЫГНАТЬ МОСКОВСКИХ ПОПОВ С ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ !!!
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07.09.2021 07:37 Відповісти
 
 