УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16010 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Санкції Росії проти України
1 576 19
МВФ (1343) Росія (47144) санкції (6834) США (14444) Мінекономрозвитку (370) Любченко Олексій (79)

Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко

Україна зацікавлена ​​в максимально можливій ​​синхронізації санкційної політики зі США щодо РФ.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко на зустрічі з керівництвом Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Україна зі свого боку реалізує масштабну санкційну політику проти РФ у відповідь на російську агресію. Олексій Любченко заявив про зацікавленість у більш тісній співпраці з питань практичної імплементації санкцій, зокрема в максимально можливій синхронізації санкційної політики, в тому числі для запровадження вторинних обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні Міністерства економіки про підсумки зустрічі Любченка із заступником міністра фінансів США Енді Бауколом, радником міністра фінансів Британії Девідом Ліптоном і главою Офісу технічної допомоги Ферісом Фінком.

Крім цього, Любченко підтвердив прагнення України продовжувати програми співпраці.

"Ми розглядаємо нашу співпрацю з МВФ не тільки з точки зору отримання додаткового фінансування, що безперечно є важливим для подальшого сталого розвитку економіки України, але і з урахуванням того сигналу, який надає наша ефективна взаємодія з МВФ іншим міжнародним інвесторам", - цитує пресслужба міністерства Любченка.

Також читайте: Санкції Москви проти Кулеби - не перешкода для зустрічей нормандської четвірки. У РФ немає політичної волі для їх проведення, - посол ФРН Фельдгузен

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 7454
показати весь коментар
06.09.2021 12:48
+1
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1154
показати весь коментар
06.09.2021 11:21
+1
Санкції проти РФ Україна вводила й розширяла з 2015 по 2018 роки. Зараз їх продовжують, інша справа, що ті санкції не є достатньо жорсткими -- то факт.
показати весь коментар
06.09.2021 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да хотя бы визовый режим введите, как у США.
А то война идет восьмой год уже, а кацапы шастают туда-сюда как к себе домой !
показати весь коментар
06.09.2021 11:01 Відповісти
а что толку? у диверсантов и прочей нечисти вот как раз-то никаких проблем и не будет. А условные внуки к бабушке хер поедут - и зачем это нагнетание истерии?
показати весь коментар
06.09.2021 11:23 Відповісти
Если внуки едут к бабушке - давай приглашение от бабушки, заверенное украинским нотариусом, и всё - виза будет одобрена. А вот всяких "туристов" из рашки здесь быть не должно - нех шастать ! Валите в свою родную ссысрань.
показати весь коментар
06.09.2021 11:31 Відповісти
Ввести эмбарго на нефть, газ и уголь. И требовать от США сделать аналогично. После этого путлер на коленях приползёт и отдаст и Крым и Донбасс.
показати весь коментар
06.09.2021 11:03 Відповісти
Представь, что ты конгрессмен США или депутат в Германии, Франции и т.п.
И вот ты говоришь - "хорошо, Украина, мы готовы ввести все такие же санкции, что ввели и вы".
И что ответит Украина, не вводившая НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ экономических санкций?
показати весь коментар
06.09.2021 11:26 Відповісти
Ну так и я об этом ! Украина по факту не ввела никаких санкций против агрессора. Более того, мы продолжаем активную торговлю, как ни в чем не бывало. И те же немцы логично рассуждают - если им можно, то почему нам нельзя ?
показати весь коментар
06.09.2021 11:29 Відповісти
Ото ж...
Перед каждыми выборами нам рассказывают, что мы можем обеспечить население газом, а потом КАЖДЫЙ РАЗ рассказывают про цены на газ на мировом рынке и курсе доллара.
А про уголь вообще молчу. Своим шахтерам не платим зарплату, а на херзнаетчто+ находится!
В итоге всех санкций - ну, запретили НАРОДУ российское ТВ и самолеты. Олигархи же как не испытывали никаких проблем с обеспечением своих заводов, ТЭЦ газом, углем, так и не испытывают.
показати весь коментар
06.09.2021 11:36 Відповісти
Санкції проти РФ Україна вводила й розширяла з 2015 по 2018 роки. Зараз їх продовжують, інша справа, що ті санкції не є достатньо жорсткими -- то факт.
показати весь коментар
06.09.2021 12:30 Відповісти
Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации с США санкционной политики в отношении РФ, - Любченко - Цензор.НЕТ 3279Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации с США санкционной политики в отношении РФ, - Любченко - Цензор.НЕТ 4168 Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации с США санкционной политики в отношении РФ, - Любченко - Цензор.НЕТ 8345
показати весь коментар
06.09.2021 11:10 Відповісти
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1154
показати весь коментар
06.09.2021 11:21 Відповісти
Ну почему, есть товары и для поцриотов Нагрудный знак За ранение Вермахт 3рейх . Ремень 3 рейха СС оригинал.
показати весь коментар
06.09.2021 12:07 Відповісти
антикварные вещи всегда были предметом продаж, без привязки к идеологии. У коллекционера спокойно рядом лежат и фрицевские награды, и советские.
А сегодняшняя поделка - это чистая пропаганда.
Лет через 50 после развала Рашки и гражданской войны в ней - да, это тоже будет антиквариат.
показати весь коментар
06.09.2021 12:52 Відповісти
Схоже шо найвеличніший отримав пенделя від Штатів.
показати весь коментар
06.09.2021 11:33 Відповісти
Украина реализует масштабную санкционную политику против РФ???

А украинцы об этом не знают
показати весь коментар
06.09.2021 11:37 Відповісти
Да, бери выше - россияне об этом тоже не знают.
Хорошо хоть Любченко просветил!
показати весь коментар
06.09.2021 12:24 Відповісти
Они просто тупые в большинстве своем, а тем временем еды и жиров в масле на всех дАрАгих рАсисян уже не хватает ,дальше будет...
показати весь коментар
06.09.2021 13:00 Відповісти
Беню синхронизируйте сначала.
показати весь коментар
06.09.2021 11:41 Відповісти
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 7454
показати весь коментар
06.09.2021 12:48 Відповісти
Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 7602
показати весь коментар
06.09.2021 12:57 Відповісти
 
 