Україна реалізує масштабну санкційну політику проти РФ. Зацікавлені в синхронізації цього питання зі США, - Любченко
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Україна зацікавлена в максимально можливій синхронізації санкційної політики зі США щодо РФ.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко на зустрічі з керівництвом Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Україна зі свого боку реалізує масштабну санкційну політику проти РФ у відповідь на російську агресію. Олексій Любченко заявив про зацікавленість у більш тісній співпраці з питань практичної імплементації санкцій, зокрема в максимально можливій синхронізації санкційної політики, в тому числі для запровадження вторинних обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні Міністерства економіки про підсумки зустрічі Любченка із заступником міністра фінансів США Енді Бауколом, радником міністра фінансів Британії Девідом Ліптоном і главою Офісу технічної допомоги Ферісом Фінком.
Крім цього, Любченко підтвердив прагнення України продовжувати програми співпраці.
"Ми розглядаємо нашу співпрацю з МВФ не тільки з точки зору отримання додаткового фінансування, що безперечно є важливим для подальшого сталого розвитку економіки України, але і з урахуванням того сигналу, який надає наша ефективна взаємодія з МВФ іншим міжнародним інвесторам", - цитує пресслужба міністерства Любченка.
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А то война идет восьмой год уже, а кацапы шастают туда-сюда как к себе домой !
И вот ты говоришь - "хорошо, Украина, мы готовы ввести все такие же санкции, что ввели и вы".
И что ответит Украина, не вводившая НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ экономических санкций?
Перед каждыми выборами нам рассказывают, что мы можем обеспечить население газом, а потом КАЖДЫЙ РАЗ рассказывают про цены на газ на мировом рынке и курсе доллара.
А про уголь вообще молчу. Своим шахтерам не платим зарплату, а на херзнаетчто+ находится!
В итоге всех санкций - ну, запретили НАРОДУ российское ТВ и самолеты. Олигархи же как не испытывали никаких проблем с обеспечением своих заводов, ТЭЦ газом, углем, так и не испытывают.
А сегодняшняя поделка - это чистая пропаганда.
Лет через 50 после развала Рашки и гражданской войны в ней - да, это тоже будет антиквариат.
А украинцы об этом не знают
Хорошо хоть Любченко просветил!