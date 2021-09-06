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Новини Політика України Убивство Шеремета
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Зрушення у справі щодо замовників убивства Шеремета будуть після рішення суду стосовно виконавців, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зрушення у справі щодо замовників убивства Шеремета будуть після рішення суду стосовно виконавців, - Монастирський

Щодо просування розслідування справи стосовно замовників убивства журналіста Павла Шеремета можна буде говорити після рішення суду щодо виконавців, зазначає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністр розповів, що особисто не знайомився з матеріалами справи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права", - пояснив він.

Глава МВС повідомив: "Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду щодо виконавців".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що якісь зрушення в справі щодо замовників будуть тільки після рішення суду щодо виконавців, Монастирський сказав: "Так, правильно".

Також читайте: Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский - Цензор.НЕТ 4466
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06.09.2021 10:59
+11
"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Министр внутренних дел, да будет тебе известно, что пока не вынесен приговор необходимо говорить "предполагаемым исполнителям". А в руки тебе кроме Уголовного кодекса Украины вообще давать ничего нельзя.
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06.09.2021 11:03
+8
Так якщо це станеться, то Антоненко, Кузьменко і Дугарь "Блазня" і його "ЗЕко-манду" "у ЄСПЧ "порвуть у шмаття"! І вони це розуміють! Тому й "упираються рогом"!!! (Хоча це все одно станеться - раніше чи пізніше - вони тільки стараються відтягти невідворотнє!)
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06.09.2021 11:19
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...а суд будет когда власть поменяется
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06.09.2021 10:58 Відповісти
Суд буде коли знайдуть виконавців. Скоріше всього- ніколи.
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06.09.2021 13:36 Відповісти
Oleg Helgiv
Просто эталонная иллюстрация отношения к закону ЗеКо. Министр МВД Монастырский, приехал в школу на урок безопасности и оставил машину на пешеходном переходе. А шо - он приближенный Зели. Закон не писан.
И школьники сразу будут понимать, кто ис ху в этой жизни.

Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям, - Монастырский - Цензор.НЕТ 4466
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06.09.2021 10:59 Відповісти
"По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Министр внутренних дел, да будет тебе известно, что пока не вынесен приговор необходимо говорить "предполагаемым исполнителям". А в руки тебе кроме Уголовного кодекса Украины вообще давать ничего нельзя.
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06.09.2021 11:03 Відповісти
по назначенным исполнителям. недоговаривает цуко.
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06.09.2021 11:06 Відповісти
Значить, на визнання непричетними до злочину Антоненка, Кузьменко і Дугарь він не розраховує.
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06.09.2021 11:11 Відповісти
Так якщо це станеться, то Антоненко, Кузьменко і Дугарь "Блазня" і його "ЗЕко-манду" "у ЄСПЧ "порвуть у шмаття"! І вони це розуміють! Тому й "упираються рогом"!!! (Хоча це все одно станеться - раніше чи пізніше - вони тільки стараються відтягти невідворотнє!)
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06.09.2021 11:19 Відповісти
Так заплатимо ми! Їм - з гуся вода. Отакі закони дикої країни!
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06.09.2021 14:21 Відповісти
будут , Монастырский. /Кукареканье -работа кодлана Коломойского: Может , - Шмыгаль/ Шмыгаль :будет / готова ввести, - Шмыгаль/ может быть, - Шмыгаль/ должен быть, - Шмыгаль/ Шмыгаль: В следующем году / должны быть, - Зеленский/ состоится, - Зеленский/ можем получить, - Зеленский/ появится, - Зеленский/ Вероятность была, - Зеленский/ должна, - Зеленский / Зеленский. может быть / Рябикин: будут / может, - Кулеба/ завершает подготовку, - Таран/ будет, - Таран/ Аваков анонсировал / будет, - Геращенко/ могут, - Данилов/ должен быть, - Бойко/ Витренко анонсировал/ Разумков надеется /должна быть,- Ткаченко. / планируется, - Машовец.
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06.09.2021 11:11 Відповісти
Т.е. ЗЕбанда будет и дальше фабриковать дела против невиновных.
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06.09.2021 11:13 Відповісти
Перевожу: мы будем тянуть следствие, суд ....., а потом, как говорится, кому живому !
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06.09.2021 11:20 Відповісти
Что ж, будем ожидать ещё одного брифинга по этому делу.
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06.09.2021 11:27 Відповісти
Сколько там уже погибло беларусов?
А мы посадим медика, репера и кого они там еще назначили..
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06.09.2021 11:41 Відповісти
Медсестру.
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06.09.2021 12:03 Відповісти
Это позор, столько держать невиновных под следствием и не давать дело в суд! Это просто украли у людей нескоько лет полноценной жизни!
Наши "реформированные" суды, это нечто. По обычному ДТП перенесено уже 7 заседаний и по срокам уже выходим за 3 года, а ни одного нормального даже не провели!
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06.09.2021 11:48 Відповісти
Після "реформи" 16 жовтня 2019 року, суди визнані як залежні та керовані.
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06.09.2021 12:07 Відповісти
Суд ще не закінчився, та монастирський вже назвав пдісудних виконавцями. Хоча, Вава зробив це ще на початку.
"Кінець епохи Закону !"
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06.09.2021 12:02 Відповісти
А реального исполнителя убийства шеремета боймана -коротких почему не трогают или рюкзаков,ушедший в отставку не позволяет
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06.09.2021 12:58 Відповісти
Якщо не знайомився - чого коментуєш? Хоч би ознайомився, що є правопорядок! Тримати людину 500 днів у тюрмі і вибивати докази - це правопорядок по Зеленському!
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06.09.2021 14:18 Відповісти
 
 