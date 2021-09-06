Зрушення у справі щодо замовників убивства Шеремета будуть після рішення суду стосовно виконавців, - Монастирський

Щодо просування розслідування справи стосовно замовників убивства журналіста Павла Шеремета можна буде говорити після рішення суду щодо виконавців, зазначає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністр розповів, що особисто не знайомився з матеріалами справи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У міністра є багато інформації, але дивитися матеріали кримінального провадження він не має права", - пояснив він.

Глава МВС повідомив: "Щодо замовників вивчаються поліцією всі версії, які оголошені. Зараз все це вивчається, проходять додаткові, слідчі дії, але я хотів би говорити про них тільки після того, як буде рішення суду щодо виконавців".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що якісь зрушення в справі щодо замовників будуть тільки після рішення суду щодо виконавців, Монастирський сказав: "Так, правильно".

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12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".