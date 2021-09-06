Поліція викликає затриманих 4 вересня в окупованому Криму активістів "поговорити", - "Кримська солідарність"

Співробітники російської поліції стали приходити в будинки раніше затриманих біля будівлі ФСБ кримськотатарських активістів з пропозицією "зустрітися і поговорити".

Про це "Кримській солідарності" повідомили кілька активістів, інформує Цензор.НЕТ.

Так, додому до володіння Сейдалієва за його відсутності приїхало двоє співробітників МВС по Сімферопольському району. Коли рідні повідомили правоохоронцям, що зараз його немає вдома, вони подзвонили йому і запропонували зустрітися.

"Коли я запитав про предмет бесіди, вони сказали, що це не телефонна розмова. В результаті ми зійшлися на тому, щоб вони вручили мені або моїм рідним повістку, і я з адвокатом прийду за повісткою до відділу", - пояснив Сейдалієв.

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4 вересня Сейдалієв був жорстко затриманий співробітниками поліції біля будівлі відділу поліції № 3 "Центральний" Управління МВС Росії по місту Сімферополю. В цей час він вів стрім з місця подій. За його словами, у нього розлетілися телефони і його вдарили по ребрах. Опору він не чинив.

Понад сорок людей було затримано 4 вересня співробітниками Росгвардії біля будівлі УФСБ по Республіці Крим і місту Севастополь, які працювали під керівництвом начальника УМВС Росії по місту Сімферополю Сергія Ніколаєва. Їх звинуватили в адміністративних порушеннях за статтею 20.6.1 КпАП РФ, яка передбачає відповідальність "за невиконання правил поведінки при введенні режиму підвищеної готовності на території, на якій існує загроза виникнення надзвичайної ситуації".

Люди зібралися підтримати і знайти співвітчизників, яких забрали з домоволодінь представники правоохоронних органів і тривалий час не повідомляли про місце їх перебування.

3 і 4 вересня співробітники ФСБ відвезли в невідомому напрямку братів Ахтемових, заступника голови Меджлісу кримськотараського народу (заборонений в РФ) Нарімана Джелялова, підприємця Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова. Двоюрідним братам Ахтемовим і Джелялову закидають спробу диверсії на газопроводі в селі Перевальне. Ельдара Одаманова відпустили, доля Усеїнова поки невідома.