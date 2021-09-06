УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Спорт
УАФ відправляла лист колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку про зустріч, яка була запланована на 2 серпня, з метою переговорів про продовження контракту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.
Ще 7 червня виконком УАФ ухвалив рішення про те, що після минулого Євро-2020 відбудеться зустріч з тренерським штабом Шевченка для переговорів про продовження угоди з 3 серпня 2021 року до 30 грудня 2022 року.
Лист був відправлений 30 липня на київську адресу Шевченка. У листі УАФ запрошувала Шевченка на зустріч, заплановану на 2 серпня, щоб обговорити новий контракт у Києві в Будинку футболу. Також УАФ показала квитанцію про те, що лист було доставлено за адресою.
Нагадаємо, раніше колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.
1 серпня 2021 року Шевченко повідомив, що у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу.
18 серпня Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконуючого обов'язки головної футбольної командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.
Будь ласка, зачекайте...
Молодца.
Он на носки себе не заработал тренеркой деятельностью.
Павелке для кума не жалко.
Скорее всего, думал получить должность тренера в каком-нибудь западноевропейском топ-клубе, например в Милане... поэтому не спешил подписывать контракт с ФФУ на должность главного тренера сборной и придумал отмазку, что не прислали приглашение на переговоры.
Хотя как видим, всё же прислали ему приглашение.
Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
Шевченко против ничего нё скажет даже если бы он был не прав, заслуги его все переважат. Но верить УАФ... ,у них все на откатах . С Шевы хрен что получишь. Вот вся проблема ничего личного.