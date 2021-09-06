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УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Спорт

УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту. ДОКУМЕНТ

УАФ відправляла лист колишньому головному тренеру збірної України Андрію Шевченку про зустріч, яка була запланована на 2 серпня, з метою переговорів про продовження контракту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Football.ua.

Ще 7 червня виконком УАФ ухвалив рішення про те, що після минулого Євро-2020 відбудеться зустріч з тренерським штабом Шевченка для переговорів про продовження угоди з 3 серпня 2021 року до 30 грудня 2022 року.

Лист був відправлений 30 липня на київську адресу Шевченка. У листі УАФ запрошувала Шевченка на зустріч, заплановану на 2 серпня, щоб обговорити новий контракт у Києві в Будинку футболу. Також УАФ показала квитанцію про те, що лист було доставлено за адресою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко. ВIДЕО

УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту 01

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Нагадаємо, раніше колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.

1 серпня 2021 року Шевченко повідомив, що у нього закінчився контракт з Українською асоціацією футболу.

18 серпня Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконуючого обов'язки головної футбольної командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
дивно, в листі написано, що запрошують для узгодження що до відносин з тренерським штабом. а про контракт нічого
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06.09.2021 11:10
+5
"УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу"

Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
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06.09.2021 11:42
+5
Відіслали 30 з призначенням зцстрічі на 2 число. З урахуванням того, що 31 і 1 - це субота і неділя (почтарі пошту не розносять), то Шевченко мав сидіти у відділенні і чекати на цього листа... Це без огляду на те, що італійці, щвидше за все, поїхали додому і фізично не змогли б повернутися в Україну.
Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
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06.09.2021 11:54
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дивно, в листі написано, що запрошують для узгодження що до відносин з тренерським штабом. а про контракт нічого
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06.09.2021 11:10 Відповісти
Хоть один прочитал,что там написано.Контракт Шевченко никто не предлагал в этом письме.Люди не читают таких бумаг,а журналисты стараются помочь замутить,чтобы казалось - Шевченко отказался!
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06.09.2021 11:31 Відповісти
Контракы в письмах не предлагают, их заключают при встрече, для этого его и вызывали -" Для решения трудовых отношений с вашим тренерским штабом"
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06.09.2021 12:29 Відповісти
Ага,заходи- потрындим за погоду.Тем более,позавчера закончился твой контракт,а штаб твой бывший -нелегальные мигранты по закону,надо с ними решать.Так,что заходи,порешаем может быть. Конечно,коню понятно,хотят контракт предложить.Прямо ж не скажут. 😀
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06.09.2021 14:26 Відповісти
Еще 7 июня исполком УАФ принял решение о том, что после минувшего Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко для переговоров о продлении соглашения с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022 года.Источник: https://censor.net/ru/n3286531
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06.09.2021 15:05 Відповісти
Слава Исполкому!
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06.09.2021 15:16 Відповісти
Ушел и ушел. Две ничьих подряд с финнами и казахами - за одно это "с вещами на выход".
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06.09.2021 11:11 Відповісти
Та норм он работал вывел с первого места команду на евро фартом дошли до 1/4 так что удачи ему
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06.09.2021 11:13 Відповісти
от якраз фортуна на певний період часу йому благоволила. І не більше того
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06.09.2021 11:19 Відповісти
Я вам 10 таких напечатаю любым числом
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06.09.2021 11:11 Відповісти
Надо было не письмо а сразу чемодан с деньгами. Может Андрюша и сжалился бы.
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06.09.2021 11:24 Відповісти
Заработал за 5 лет полмиллиарда гривней, даже не появляясь в киевской квартире
Молодца.
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06.09.2021 11:31 Відповісти
А тебе жаба задавила за його ЗАРОБЛЕНІ НИМ ГРИВНІ, москаль ти смердючий.
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06.09.2021 11:44 Відповісти
Сам ты кацап, вместе с твоим шевой.
Он на носки себе не заработал тренеркой деятельностью.
Павелке для кума не жалко.
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06.09.2021 12:00 Відповісти
зЗізнайся, що жаба з мацкальських боліт душить і душить. А 1/4 для нас на сьогодні наш рівень.
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06.09.2021 15:33 Відповісти
Что то мутит Шевченко...
Скорее всего, думал получить должность тренера в каком-нибудь западноевропейском топ-клубе, например в Милане... поэтому не спешил подписывать контракт с ФФУ на должность главного тренера сборной и придумал отмазку, что не прислали приглашение на переговоры.
Хотя как видим, всё же прислали ему приглашение.
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06.09.2021 11:32 Відповісти
после всех событий и зашкваров - подумаешь, еще кто то солгал публично - Трам 20000 раз публично лгал на посту - специально подсчитали(не завидую тем кто считал - ковыряться в бреде патологичного лжеца..... УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту - Цензор.НЕТ 7510 УАФ в листі запрошувала Шевченка на зустріч з метою переговорів про продовження контракту - Цензор.НЕТ 8510 )
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06.09.2021 11:38 Відповісти
"УАФ показал квитанцию о том, что письмо было доставлено по адресу"

Интересно, а какого числа квитанция о доставке?
Отправили в пятницу 30го. А контракт до 31го действителен. Нормальные люди так не поступают, а оговаривают заранее детали, если заинтересованны в продолжении контракта.
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06.09.2021 11:42 Відповісти
А тебе жаба задавила за його ЗАРОБЛЕНІ НИМ ГРИВНІ, москаль ти смердючий.
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06.09.2021 11:45 Відповісти
Відіслали 30 з призначенням зцстрічі на 2 число. З урахуванням того, що 31 і 1 - це субота і неділя (почтарі пошту не розносять), то Шевченко мав сидіти у відділенні і чекати на цього листа... Це без огляду на те, що італійці, щвидше за все, поїхали додому і фізично не змогли б повернутися в Україну.
Все зроблено занадто рукожопо, щоб відбілити УАФ.
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06.09.2021 11:54 Відповісти
А на мобильном у него деньги закончились, чтобы предупредить?
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06.09.2021 12:07 Відповісти
Сам сказав що не буде продовжувати контракт ,чи думав що дуже просити будуть ? набиває собі ціну цей малорос, навіть рашиські пропагандисти заговорили за нього.
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06.09.2021 12:10 Відповісти
Яким би гидодтним не був павелка, але Андрійку вже час йти зі збірної. Провалений відбір до ЧС і абсолютно невиразна гра на ЧЄ доводять шо і фарт, і тренерський запал у нього скінчилися.
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06.09.2021 12:12 Відповісти
Сколько тролей продажных кинулись кусатъ Шевченко. Запоминайте их. Нрмальна людина про
Шевченко против ничего нё скажет даже если бы он был не прав, заслуги его все переважат. Но верить УАФ... ,у них все на откатах . С Шевы хрен что получишь. Вот вся проблема ничего личного.
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06.09.2021 12:32 Відповісти
 
 