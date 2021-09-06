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За добу в Києві на COVID-19 захворіли вдвічі більше людей, ніж одужали. Працівники Державтоінспекції зафіксували два летальні випадки, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві на COVID-19 захворіли вдвічі більше людей, ніж одужали. Працівники Державтоінспекції зафіксували два летальні випадки, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 93 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 225695), зафіксовано 2 летальні випадки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 58 жінок віком від 18 до 88 років, 30 чоловіків віком від 20 до 80 років, 4 дівчинки від 2 місяців до 14 років і 1 хлопчик 5 років.

Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (всього 5288).

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Крім того, за добу в столиці шпиталізували 16 хворих на коронавірус і 54 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

41 житель столиці подолав коронавірус (всього 216993).

Також Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (17), Солом'янському (12), в Голосіївському, Святошинському та Дарницькому (по 10).

За добу в Києві на COVID-19 захворіли вдвічі більше людей, ніж одужали. Працівники Державтоінспекції зафіксували два летальні випадки, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха

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Ну так зато Украина Франция 1:1. 45 тыс. бывших на стадионе не дадут соврать.
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06.09.2021 11:21 Відповісти
Мне кажется, мой собака хочет вакцинироваться За сутки в Киеве COVID-19 заболели вдвое больше людей, чем выздоровели. Зафиксировано два летальных случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 7830 По глазам вижу.
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06.09.2021 11:30 Відповісти
А нос холодный?)))
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06.09.2021 11:34 Відповісти
К лохдауну готовятся
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06.09.2021 11:53 Відповісти
Похолодання, простуда....
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06.09.2021 12:02 Відповісти
"За добу в Києві на COVID-19 захворіли вдвічі більше людей, ніж одужали. Працівники Державтоінспекції зафіксували два летальні випадки, - Кличко. КАРТА"

Якщо фіксували летальні випадки праціники ДАІ, то це означає що у нас є навіть воскреслі. ))
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06.09.2021 12:06 Відповісти
 
 