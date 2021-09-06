За добу в Києві на COVID-19 захворіли вдвічі більше людей, ніж одужали. Працівники Державтоінспекції зафіксували два летальні випадки, - Кличко. КАРТА
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За добу в Києві виявили 93 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 225695), зафіксовано 2 летальні випадки.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, захворіли 58 жінок віком від 18 до 88 років, 30 чоловіків віком від 20 до 80 років, 4 дівчинки від 2 місяців до 14 років і 1 хлопчик 5 років.
Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу (всього 5288).
Крім того, за добу в столиці шпиталізували 16 хворих на коронавірус і 54 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
41 житель столиці подолав коронавірус (всього 216993).
Також Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (17), Солом'янському (12), в Голосіївському, Святошинському та Дарницькому (по 10).
Будь ласка, зачекайте...
Якщо фіксували летальні випадки праціники ДАІ, то це означає що у нас є навіть воскреслі. ))