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Генштаб ЗС (4482) Іловайськ (266) Муженко (207) Колесник (21) Ян Осока (1495)

Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник опублікував нові документи щодо планування операції зі штурму захопленого російськими найманцями Іловайська влітку 2014 року.

Відповідна інформацію розміщена на фейсбук-сторінці Колесника, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв, на доручення Офісу Генпрокурора та СБУ знімаю гриф "таємно" із шифрограм операції, спланованої ГШ щодо Іловайська. Генеральний штаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. Офіс Президента України, не Афганістаном єдиним живе країна, згадаймо, коли більш ніж тисячу за місяць у землю поклали, кращих", - зазначив Колесник.

Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 01
Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 02
Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 03
Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми 04

Також читайте: Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
а откуда у куратора кривбаса, бывшего и действующего уголовника эти шифрограммы?
почему на них нет ничего кроме кривой подписи внизу? где входящий номер? где даты? где гриф "секретно"?
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06.09.2021 11:44
+29
цікаво, а чи має цей організм допуск секретності до документів ДСК?
І якщо він впевнений, що це - оригінали, то навіщо йому якісь підтвердження або ні?
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06.09.2021 11:39
+22
Она в открытом доступе,зесрань)
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06.09.2021 12:07
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хорошая попытка, Бутусов, но нет
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06.09.2021 14:07 Відповісти
Интересно, а с каких это пор "бывший куратор" обнародует секретные шифрограммы?!
И что это за должность "куратор"?!
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06.09.2021 16:57 Відповісти
"... на доручення Офісу Генпрокурора та СБУ..." Читати не пробували?
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06.09.2021 18:44 Відповісти
а ви думати не пробували, перш ніж писати?
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07.09.2021 17:53 Відповісти
Що бне була , та як би не було добровольців зібрали в одному місці не просто так,1)або спланували раніше,2) або планували по ходу,3) або і те і друге разом. Дуже багатьом і в країні і за ЇЇ межами добровольці поперек горла, раніше коментар .".....головне як це відбулось ,а пошук крайніх це зовсім
інше і тако ж не заперечується-маємо право і живі і загиблі і далеко не приймавші участь у тих подіях, бо героїзм зрада, повний хаос це значна частина війни."
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06.09.2021 17:40 Відповісти
поставте iх до стiнки всiх побачите правду.
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06.09.2021 17:44 Відповісти
Я таку "бумажку" тако ж можу зробити і навіть краще...Є тільки підпис начальника зміни та й той без прізвища - хто підписав...здогадайся сам...Та й сам текст взагалі ні про що і будь-який юрист запхне ту "бамажку" із радістю (вибачте за нецензру, але іншого слова тут не підібрати) в дупу прокурору, разом із звинуваченнями! І що тут спростовувати?!
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06.09.2021 19:08 Відповісти
Умник ну ка расскажи на чем печатали эти полоски с текстом и найди это устройство чтобы набить текст
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06.09.2021 19:59 Відповісти
Новина вчора вже була.
Для чого дублювання ?

Що таке =куратор добробату= у 2014 ?
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06.09.2021 22:04 Відповісти
Ця новина схожа на вчорашню. Проте тут оприлюднено інший "документ". До якого запитань ще більше, аніж до вчорашніх двох, які форумчани "рознесли" вщент.
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06.09.2021 23:13 Відповісти
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