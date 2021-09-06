Колесник розсекретив документи щодо планування штурму Іловайська: Генштаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник опублікував нові документи щодо планування операції зі штурму захопленого російськими найманцями Іловайська влітку 2014 року.
Відповідна інформацію розміщена на фейсбук-сторінці Колесника, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяв, на доручення Офісу Генпрокурора та СБУ знімаю гриф "таємно" із шифрограм операції, спланованої ГШ щодо Іловайська. Генеральний штаб ЗСУ, підтвердіть або спростуйте викладені шифрограми. Офіс Президента України, не Афганістаном єдиним живе країна, згадаймо, коли більш ніж тисячу за місяць у землю поклали, кращих", - зазначив Колесник.
Топ коментарі
+36 Стрелок
показати весь коментар06.09.2021 11:44
+29 Вла
показати весь коментар06.09.2021 11:39
+22 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар06.09.2021 12:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И что это за должность "куратор"?!
інше і тако ж не заперечується-маємо право і живі і загиблі і далеко не приймавші участь у тих подіях, бо героїзм зрада, повний хаос це значна частина війни."
Для чого дублювання ?
Що таке =куратор добробату= у 2014 ?