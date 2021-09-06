УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15969 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
9 266 44
Байден (2314) Зеленський (17406) конкурс (853) Шабунін (459) Єрмак Андрій (1228) Окружний адмінсуд Києва (377) Татаров Олег (357)

Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін

Через своїх членів комісії Татаров / Єрмак намагаються зірвати конкурс з обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора через ОАСК. Позов розглядає суддя Огурцов, який є підозрюваним у справі НАБУ. Він примусово залучив до судового процесу всіх кандидатів, щоб подальші скарги та інші позови забирати собі.

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"02.09 зобов’язання Зеленського зі спільної з Байденом заяви: "...негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора..." Це обрання затягнулося вже на рік. Про вплив влади на конкурс в свіжому інтерв’ю розповів міжнародний член комісії Драго Кос. Окрім через своїх членів комісії Татаров/Єрмак пробують зірвати конкурс через ОАСК", - заявив він.

Також читайте: Шабунін: Конкурс на голову САП призупинено, оскільки ОП не влаштовує лідируючий кандидат Клименко

"Позов розглядає один з пуделів Вовка ("суддя" Огурцов), який є підозрюваним у справі НАБУ. Він примусово залучив у судовий процес всіх кандидатів, щоб подальші скарги і інші позови забирати собі. Це, до речі, одна з причин, чому Офіс Зеленського затормозив ліквідацію ОАСКу: у Єрмака/Татарова з Вовком все чікі-пікі", - підкреслив Шабунін.

"13.09 В. Зеленський: "Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні". Нагадаю, що невідкладна ліквідація ОАСК Зеленським триває ШОСТИЙ місяць. І триватиме ще стільки ж (з ким забитися)? Але, чесно кажучи, мене цей треші ні краплі не замучує - ба навіть навпаки. Кейс зі зривом конкурсу на керівника САП дає ідеальні аргументи для просування механізму віза-бану (в США і ЄС) для ворогів реформ (та членів їх родин). Підконтрольні члени конкурсної комісії та давно охрінівший гадюшник ОАСКу (і ще кілька органів, про які напишу окремо) - прекрасні для такого віза-бану. Ну і звертаю увагу Офісу Зеленського на це інтерв’ю - воно з’явилося не даремно. Будь ласка, вчитайтеся в меседжі - вони, в першу чергу, для вас (в США описане і так добре знають). З інтерв’ю Драго Коса: " Я сподіваюся, у нього не вийде (зірвати конкурс). Якщо ні - це продемонструє (всьому Світу), що в Україні немає політичної волі боротися з корупцією, що сильна САП - не пріоритет", - резюмував він.

Раніше Зеленський у спільний з Байденом заяві підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП.

Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін 01
Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
А шо там ЗЕлядь Байдену обещала в США?

Вот поэтому она и привезла из США в Украину только книжку про черепно-мозговую травму.
показати весь коментар
06.09.2021 12:12
+22
Агентура РФ Ермак и Татаров срыванием конкурса выполняют хотелки Кремля - окончательно разорвать отношения США и Украины
показати весь коментар
06.09.2021 12:21
+20
Тобто ЗЕ (читати Ермак та Татаров) відверто працюють проти України. Бо саме САП є тією частиною, на незалежності якої от тільки що наголосив Байден.
Стає дуже цікаво...
показати весь коментар
06.09.2021 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пожизненное с конфискацией ! Ибо нех.й !
показати весь коментар
06.09.2021 12:05 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
06.09.2021 12:05 Відповісти
Шабунина расстрелять вместе с ермаком и вазеленским. Ублюдок все делал для того что бы Порох проиграл выборы, а теперь ноет
показати весь коментар
06.09.2021 12:07 Відповісти
Скільки заплатили, стільки і робив.
показати весь коментар
06.09.2021 12:09 Відповісти
Все это дерьмо жило на деньги в том числе и амермканцев, то есть на гранты. С одной стороны амеры нас вррде как поддерживают, а с другой дают на халяву деньги тем кто уничтожает проевропейскую и проамериканскую власть. Тоже самое было с Ющенко
показати весь коментар
06.09.2021 12:12 Відповісти
Вообще то да. Чувак живущий на деньги американцев, все сделел для того, что бы реформы на которые дают деньги США провалились.
показати весь коментар
06.09.2021 12:24 Відповісти
Трошки не так: ці люди обманюють американську владу. Вони знаходять лобістів в американських структурах, пропонують свої послуги як «незалежні журналісти, котрі борються і висвітлюють корупцію у владі». Кошти на такі блондин із корупцією закладені в американський бюджет. Посередники, між іншим, легально дістають свої проценти. Це розвод. Вони створюють картинку. Ці люди не мають якихось політичних преференцій, патріотичних поглядів, тощо. Під час травні Порошенко, вони були «в струі» і тупо косили бабло. Потім, це все «вилазить» на радіо шоу в Америці. Американські бувші політики і радіо журналісти, котрі Ккраіну не можуть показати на мапі раптом робляться «спеціалістами» по українській корупції несучи відверту муйню. Ось чому такі люди як я є досить унікальними.
показати весь коментар
06.09.2021 12:31 Відповісти
Сорі, друкую двома «великими пальцями» на планшеті.
показати весь коментар
06.09.2021 12:32 Відповісти
Якщо подивитись зі сторони, демократія у світі перебуває в досить серйозній кризі. За допомогою корумпованих політиків і преси, корпорації захоплюють владу, створюючи нове суспільство-корпоративний соціалізм.
показати весь коментар
06.09.2021 12:35 Відповісти
Ну уже выбрали себе президента, который не крадет)))) Да, зебилы?
показати весь коментар
06.09.2021 13:55 Відповісти
Да ваш пепа сам все просрал. А мог бы стать великим реформатором, если бы захотел.
показати весь коментар
06.09.2021 20:16 Відповісти
Тобто ЗЕ (читати Ермак та Татаров) відверто працюють проти України. Бо саме САП є тією частиною, на незалежності якої от тільки що наголосив Байден.
Стає дуже цікаво...
показати весь коментар
06.09.2021 12:10 Відповісти
Какая прозорливость. Третий глаз открылся?
показати весь коментар
06.09.2021 12:10 Відповісти
А шо там ЗЕлядь Байдену обещала в США?

Вот поэтому она и привезла из США в Украину только книжку про черепно-мозговую травму.
показати весь коментар
06.09.2021 12:12 Відповісти
Люто плюсую
показати весь коментар
06.09.2021 12:38 Відповісти
"Я надеюсь, у него не получится (сорвать конкурс). Если нет - это покажет (всему миру), что в Украине нет политической воли бороться с коррупцией, что сильная САП - не приоритет"
1 Это "конкурс" - это профанация конкурса
2 Конкурс УЖЕ фактически сорван
3 "Мир" давно уже все понимает, но это не мешает Байдену встречаться с Зеленским
4. В Украине есть воля бороться с коррупцией. (подтверждением чему две революции). В Украине нет политических лидеров, которые боятся с коррупцией. Поэтому украинцы их меняют.
показати весь коментар
06.09.2021 12:15 Відповісти
А вы оптимист! В жизни пессимист ближе к реалисту
показати весь коментар
06.09.2021 13:07 Відповісти
Я так понимаю, вы о 4-м пункте? И в чем же там проявляется мой "оптимизм"? Там же только голые факты.
показати весь коментар
06.09.2021 13:15 Відповісти
Агентура РФ Ермак и Татаров срыванием конкурса выполняют хотелки Кремля - окончательно разорвать отношения США и Украины
показати весь коментар
06.09.2021 12:21 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
показати весь коментар
06.09.2021 12:24 Відповісти
Только законы физики остановят этих урыганов.
показати весь коментар
06.09.2021 12:23 Відповісти
Бедный, бедный Шабуня. Как он вместе с Мустафой и Серлещем старательно поливали грязью Пороха, главное, без оснований, все их высеры были высосаны из писи Бени КАЛомойского. Так бубочка Мустафу и Сепрлеща пристроил, и у них месячная зряплата больше 300 000 гр. в месяц, а Шабуню обошли. Обидно, да, Шабуня? Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін - Цензор.НЕТ 634
показати весь коментар
06.09.2021 12:24 Відповісти
"главное, без оснований,"

Чушь. Исключительно обоснованно поливал, как и сейчас Зелю.
показати весь коментар
06.09.2021 12:34 Відповісти
"Деньги не пахнут" !!!)))
показати весь коментар
06.09.2021 12:44 Відповісти
Якщо вважати пенсію 1700за гроши ,то так, нема чому пахнути !!!))))
показати весь коментар
06.09.2021 13:05 Відповісти
Да нет, бывает даже, что воняют.
показати весь коментар
06.09.2021 19:10 Відповісти
Обісцянки ВАЗеленського не варті часу, витраченого на їх прослуховування.
01 сентября, 2021
" Зеленский пообещал, что нового главу САП будут избирать на прозрачном конкурсе, а полномочия директора НАБУ будут защищены законом" ОПа
показати весь коментар
06.09.2021 12:29 Відповісти
Вот жеж гордоны
показати весь коментар
06.09.2021 12:37 Відповісти
я уже давно забив х** на цю країну дебілів,де за 30років незалежності так і не набралися розуму імбіцили які себе іменують український нарід)))Всі ці роки обирали в гетьманів всяке лайно кінчене за обійянки-цяцянки,в цій країні тебе ненавидять за те що ти розмовляєш українською мовою,за те що ти патріот та борешся за незалежність країни.І ні одна влада яку обирали ці так звані "мудрий нарід" ще ні разу не боролася з колаборантами і навіть війну не назвали війною і навіть не назвали терористами орків з ордло ф не ввели в закон про терроризм,і і по цей день не ввели закон про колабораціонізм.
показати весь коментар
06.09.2021 12:37 Відповісти
Не будет толку от этой воровской банды, будет ещё хуже
показати весь коментар
06.09.2021 12:58 Відповісти
Если учесть, шо шестой перенимает у четвертого и пятого все самое хорошее, то становится закономерным саботаж реформ сегодняшним комунякой, который никому ничего не должен, кроме своей мамы.
показати весь коментар
06.09.2021 13:44 Відповісти
єрмаки і татарови це відверта сволота........ці "спєці" підведуть президента під монастир
показати весь коментар
06.09.2021 13:56 Відповісти
Грьобані зе- дебіли,яку нечисть ви привели до влади. Тьху,пля...
показати весь коментар
06.09.2021 17:13 Відповісти
НАС.Інфо

" Відносини двох Андріїв - Шевченка і Павелко - як виявилося, зіпсував ще один Андрій - Єрмак. За повідомленнями ЗМІ, Єрмак хотів бачити на чолі збірної Сергія Реброва і робив все, щоб ФФУ не продовжила контракт з Шевченком. Ну от що за зв*здець то такий! І туди вже Зелені добрались!"
Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8517
показати весь коментар
06.09.2021 17:38 Відповісти
Шабунін, а чому не Порошенко винен чи вже прозрів)
показати весь коментар
06.09.2021 19:53 Відповісти
Клоун просто эту шоблу боится
показати весь коментар
07.09.2021 19:19 Відповісти
 
 