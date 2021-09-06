Татаров і Єрмак намагаються зірвати конкурс на главу САП через ОАСК, тому ОП і загальмував ліквідацію суду, - Шабунін

Через своїх членів комісії Татаров / Єрмак намагаються зірвати конкурс з обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора через ОАСК. Позов розглядає суддя Огурцов, який є підозрюваним у справі НАБУ. Він примусово залучив до судового процесу всіх кандидатів, щоб подальші скарги та інші позови забирати собі.

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"02.09 зобов’язання Зеленського зі спільної з Байденом заяви: "...негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора..." Це обрання затягнулося вже на рік. Про вплив влади на конкурс в свіжому інтерв’ю розповів міжнародний член комісії Драго Кос. Окрім через своїх членів комісії Татаров/Єрмак пробують зірвати конкурс через ОАСК", - заявив він.

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"Позов розглядає один з пуделів Вовка ("суддя" Огурцов), який є підозрюваним у справі НАБУ. Він примусово залучив у судовий процес всіх кандидатів, щоб подальші скарги і інші позови забирати собі. Це, до речі, одна з причин, чому Офіс Зеленського затормозив ліквідацію ОАСКу: у Єрмака/Татарова з Вовком все чікі-пікі", - підкреслив Шабунін.

"13.09 В. Зеленський: "Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні". Нагадаю, що невідкладна ліквідація ОАСК Зеленським триває ШОСТИЙ місяць. І триватиме ще стільки ж (з ким забитися)? Але, чесно кажучи, мене цей треші ні краплі не замучує - ба навіть навпаки. Кейс зі зривом конкурсу на керівника САП дає ідеальні аргументи для просування механізму віза-бану (в США і ЄС) для ворогів реформ (та членів їх родин). Підконтрольні члени конкурсної комісії та давно охрінівший гадюшник ОАСКу (і ще кілька органів, про які напишу окремо) - прекрасні для такого віза-бану. Ну і звертаю увагу Офісу Зеленського на це інтерв’ю - воно з’явилося не даремно. Будь ласка, вчитайтеся в меседжі - вони, в першу чергу, для вас (в США описане і так добре знають). З інтерв’ю Драго Коса: " Я сподіваюся, у нього не вийде (зірвати конкурс). Якщо ні - це продемонструє (всьому Світу), що в Україні немає політичної волі боротися з корупцією, що сильна САП - не пріоритет", - резюмував він.

Раніше Зеленський у спільний з Байденом заяві підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП.



