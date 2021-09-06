Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років колонії відповідно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
Як повідомляє пресслужба штабу Віктора Бабарика, таке рішення озвучив сьогодні суддя Мінського обласного суду Сергій Єпіхов.
Вони визнані винними в скоєнні злочинів за ч.1 ст.357 (змова чи інші дії з метою захоплення державної влади), ч.3 ст.361 та ч.1 ст.361-1 (створення екстремістського формування або участь у ньому) КК Білорусі.
Держобвинувач запитував для них 12 років колонії.
Вирок ухвалено напередодні викрадення Колесникової силовиками в центрі Мінська (це трапилося 7 вересня 2020 року, Знак був затриманий через день). Весь цей рік Марія і Максим перебувають у СІЗО.
Марія Колесникова відбуватиме покарання в колонії загального режиму, Максим Знак - у колонії посиленого режиму.
Як зазначається, десятки білорусів прийшли підтримати політв'язнів до будівлі суду.
Будь ласка, зачекайте...
Білорусі не потрібні одноразові мученики, Білорусі потрібна невпинна і безперервна боротьба проти таргана і молі
Білоруси заслуговують бути рабами, мені їх геть не шкода.
Что они розовые пони им было сказано 100500 раз, толку 0. Значит будут сосать йух.
Цветы!
Ещё цветы!
11 лет она, понятно, не просидит - через год-два ЕС начнет мириться с Беларусью, как это уже не раз бывало. Одним из условий примирения будет "освобождение политических заключённых". Вот тогда ее и выпустят с политически незапятнанной в отличие от Тихановской и прочих репутацией.
Прошлый раз, в 2010, посадили, было, целую кучу оппозиционеров. Через некоторое время (год-полтора, максимум) они написали прошение о помиловании и их всех выпустили. Самым упёртым оказался Николай Статкевич, который ни за что не хотел писать прошение о помиловании. Кончилось дело тем, что года через три его, без всяких просьб с его стороны, пинком под зад выгнали из тюрьмы со словами: "Чтоб тебя здесь больше не видели!".
"Кожная няўдача набліжае нас да перамогі. "
Thomas Alva Edison
"Кожны павінен прыняць уласнае рашэнне і пайсці сваім шляхам, каб знайсці сябе"
Bill Kaulitz
на гэтым спынім абмеркаванне.
гэта неканструктыўна. бо ў любым выпадку кожны з нас застанецца пры сваім меркаванні
Что бы у нас было, если бы Янукович не сбежал?