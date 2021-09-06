УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15969 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Репресії в Білорусі
4 029 56
Білорусь (5965) Лукашенко (2308) опозиція (282) репресії (1609) Колесникова Марія (34)

Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі

Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років колонії відповідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Як повідомляє пресслужба штабу Віктора Бабарика, таке рішення озвучив сьогодні суддя Мінського обласного суду Сергій Єпіхов.

Вони визнані винними в скоєнні злочинів за ч.1 ст.357 (змова чи інші дії з метою захоплення державної влади), ч.3 ст.361 та ч.1 ст.361-1 (створення екстремістського формування або участь у ньому) КК Білорусі.

Держобвинувач запитував для них 12 років колонії.

Вирок ухвалено напередодні викрадення Колесникової силовиками в центрі Мінська (це трапилося 7 вересня 2020 року, Знак був затриманий через день). Весь цей рік Марія і Максим перебувають у СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колесникова: Мені запропонували зніматися в кіно а-ля Протасевич

Марія Колесникова відбуватиме покарання в колонії загального режиму, Максим Знак - у колонії посиленого режиму.

Як зазначається, десятки білорусів прийшли підтримати політв'язнів до будівлі суду.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Якось тут білоруси писали що скинуть Луку мирним шляхом. Ага.
показати весь коментар
06.09.2021 12:27
+5
Кожен нарід отримує те, на що заслуговує.
Білоруси заслуговують бути рабами, мені їх геть не шкода.
показати весь коментар
06.09.2021 12:37
+3
ты умственно отсталый?
показати весь коментар
06.09.2021 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ужас нах нах 🙄😠
показати весь коментар
06.09.2021 12:25 Відповісти
Якось тут білоруси писали що скинуть Луку мирним шляхом. Ага.
показати весь коментар
06.09.2021 12:27 Відповісти
тихановская оказалась умнее лидеров
показати весь коментар
06.09.2021 12:30 Відповісти
Тихановская оказалась хитрее... Шкурнула, и теперь рассказывает всем как могло бы быть *******. А у когото это самое "*******" уже началось на 10 лет вперед... Дикость какая то... Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 954Бялорусы!!! Вытягивайте своих, это не есть нормально, 10 годов за другие взгляды на устройство в стране это ну уж очень и круто. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5472
показати весь коментар
06.09.2021 12:36 Відповісти
Сволочь она. Она здрыснула, а призывает людей к борьбе. Колесникова в тюрьму села совершенно осознано и имеет право быть в лидерах оппозиции.
показати весь коментар
06.09.2021 12:55 Відповісти
Да. З тюрми якраз лідіровать.
показати весь коментар
06.09.2021 13:16 Відповісти
Петро Оленев , угу, особливо з білоросійської в'язниці, з мікрофоном в роті засунутим по самий дріт.

Білорусі не потрібні одноразові мученики, Білорусі потрібна невпинна і безперервна боротьба проти таргана і молі
показати весь коментар
06.09.2021 14:18 Відповісти
Кожен нарід отримує те, на що заслуговує.
Білоруси заслуговують бути рабами, мені їх геть не шкода.
показати весь коментар
06.09.2021 12:37 Відповісти
Кол вже ми будемо скидати Бубочку? Чи хай ще покерує?
показати весь коментар
06.09.2021 13:07 Відповісти
Тільки геть впороті можуть порівнювати блазня та кривавого диктатора. Мені не подобається блазень, але він став президентом цілком законно, на відміну від бальба-фюрера. Не бачу зараз підстав для нового Майдану та скидання блазня.
показати весь коментар
06.09.2021 13:16 Відповісти
А порушнння конституції, узурпація влади, брехня, крадівництво - то нехай? Ну нехай то і нехай. Еслі шо - то ми його сметем.
показати весь коментар
06.09.2021 13:28 Відповісти
Петро Оленев , не гойдай бо захлинемось. плюшки від майдану менші за хаос що настане
показати весь коментар
06.09.2021 14:20 Відповісти
Украиномовный кацап? Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2200
показати весь коментар
06.09.2021 15:46 Відповісти
Где-то в ресторане пустила скупую слезу тихановская.
показати весь коментар
06.09.2021 12:37 Відповісти
Ну что сябры, сильно помогли вам ваши шарики, песни, пляски, и снятие обуви на лавочках в борьбе с диктатором-картофельфюрером?????? теперь получите-распишитесь!!!
Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1579
показати весь коментар
06.09.2021 12:41 Відповісти
Вряд ли они ответят на твой вопрос, потому что овощи сюда не заходят.
Что они розовые пони им было сказано 100500 раз, толку 0. Значит будут сосать йух.
показати весь коментар
06.09.2021 22:48 Відповісти
Аплодисменты! Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 247
Цветы! Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9149
Ещё цветы! Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7100
показати весь коментар
06.09.2021 12:47 Відповісти
Це жахливо, руській мир во всій красі
показати весь коментар
06.09.2021 12:49 Відповісти
А они судьям цветы подарили? Нужно обязательно!
показати весь коментар
06.09.2021 12:52 Відповісти
Газпромовец таки довел флейтистку до цугундера.

Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7700
показати весь коментар
06.09.2021 12:59 Відповісти
15 лет строгача. Ради чего?
показати весь коментар
06.09.2021 13:09 Відповісти
Всё ради флористики. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2307
показати весь коментар
06.09.2021 13:41 Відповісти
Ничего не могу сказать про Знака, а вот Колесникова вполне осознанно села в тюрьму. Белорусские власти пытались вывезти ее из страны - в Украину, кстати -, она поначалу согласилась, но на границе устроила скандал и выпрыгнула из машины. После этого ее и взяли в оборот.
11 лет она, понятно, не просидит - через год-два ЕС начнет мириться с Беларусью, как это уже не раз бывало. Одним из условий примирения будет "освобождение политических заключённых". Вот тогда ее и выпустят с политически незапятнанной в отличие от Тихановской и прочих репутацией.
Прошлый раз, в 2010, посадили, было, целую кучу оппозиционеров. Через некоторое время (год-полтора, максимум) они написали прошение о помиловании и их всех выпустили. Самым упёртым оказался Николай Статкевич, который ни за что не хотел писать прошение о помиловании. Кончилось дело тем, что года через три его, без всяких просьб с его стороны, пинком под зад выгнали из тюрьмы со словами: "Чтоб тебя здесь больше не видели!".
показати весь коментар
06.09.2021 13:44 Відповісти
Mark Rabkin , пры дэмакратыі гэта не працуе. прыклад з нашай Саўчанка вам у дапамогу. калі яна здраднік ці проста кар'ерыст то гэта адразу стане бачна
показати весь коментар
06.09.2021 14:25 Відповісти
Про Колесникову, честно говоря, не скажу - есть ли у нее убеждения. Вела она себя до сих пор вполне достойно. Вот у Статкевича убеждения точно есть, я их не разделяю, но убежден что они у него есть, за что его можно уважать. А вот у Латушко и Цепкало убеждений точно нет - никаких.
показати весь коментар
06.09.2021 14:44 Відповісти
Mark Rabkin , ёсць ці няма перакананні добра відаць на публічных дэбатах у прамым эфіры. як наступіць дэмакратыя тады і ўбачым хто ёсць хто
показати весь коментар
06.09.2021 15:01 Відповісти
Ну, были публичные дебаты между Порошенко и Зе. Зе - профессиональный актер - их выиграл, а затем выиграл и выборы. В результате вы имеете то, что имеете.
показати весь коментар
06.09.2021 15:15 Відповісти
Mark Rabkin , галоўнае ў гэтым што калі мы самі гэта зрабілі тое самі можам гэта і памяняць у адрозненні ад вас. "Не памыляецца той хто нічога не робіць"
показати весь коментар
06.09.2021 15:41 Відповісти
Daro Doro. Пока, и уже не один раз, вы меняете одного олигарха (или его представителя) на другого. И изменения этого порядка не просматривается.
показати весь коментар
06.09.2021 15:59 Відповісти
Mark Rabkin,

"Кожная няўдача набліжае нас да перамогі. "

Thomas Alva Edison
показати весь коментар
06.09.2021 16:30 Відповісти
Это уже пятая подряд неудача (Кучма (хотя, тут есть вопрос), Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский), а никакого "приближения к победе", что-то не наблюдается. Наоборот, крайний президент является наименее профессиональным и адекватным изо всех вышеперечисленных.
показати весь коментар
06.09.2021 16:46 Відповісти
Mark Rabkin ,

"Кожны павінен прыняць уласнае рашэнне і пайсці сваім шляхам, каб знайсці сябе"

Bill Kaulitz

на гэтым спынім абмеркаванне.
гэта неканструктыўна. бо ў любым выпадку кожны з нас застанецца пры сваім меркаванні
показати весь коментар
06.09.2021 17:01 Відповісти
Daro Doro. Выбор пути в современных условиях не является дихотомией демократия/диктатура. Более того, эти формы организации общества являются на сегодня крайними и, на мой взгляд, нежизнеспособными в долговременном плане вариантами.
показати весь коментар
06.09.2021 17:13 Відповісти
"Профессиональный актер" на дебатах читал по бумажке с надписью "мои вопросы", при этом ошибаясь и фальшивя. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
06.09.2021 15:48 Відповісти
Макс Полиграф. Но результата он (и, главное, Беня) добился!
показати весь коментар
06.09.2021 15:56 Відповісти
помню как на белорусы оскорбляли украинцев, говорили что не майдауны, и мирным путем уберут диктатора)))
показати весь коментар
06.09.2021 13:46 Відповісти
Вы берётесь утверждать, что то, что сейчас есть в Украине - это и есть демократия?
показати весь коментар
06.09.2021 14:07 Відповісти
ты умственно отсталый?
показати весь коментар
06.09.2021 14:12 Відповісти
Стало быть - нет?
показати весь коментар
06.09.2021 14:16 Відповісти
Стало быть да. Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5072 Только зачем ты свою умственную отсталость публично демонстрируешь? Лідерів білоруського протесту Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8198
показати весь коментар
06.09.2021 15:50 Відповісти
Я берусь утверждать, что то, что сейчас есть в Украине не есть диктатура. Тебе этого мало?
показати весь коментар
06.09.2021 14:44 Відповісти
Мало. Системы управления обществом не ограничиваются диктатурой и демократией. В Беларуси, кстати, IMHO, тоже не диктатура. Впрочем, начиная дискуссию, следует прежде всего определить понятия.
показати весь коментар
06.09.2021 14:48 Відповісти
А мне вполне достаточно, что меня или моих близких, за инакомыслие не посадят на 15 лет, и за одно только это я буду, при необходимости, убивать. Ну а ты учись хороводы, в знак протеста, водить
показати весь коментар
06.09.2021 15:00 Відповісти
PS. Ну и конечно, в Беларуссии не диктатура, просто психически больной человек захватил власть и творит, что хочет. А на горизонте встает уже тень преемника, из числа сыновей.
показати весь коментар
06.09.2021 15:04 Відповісти
******** ябатька,убейся об стену
показати весь коментар
06.09.2021 15:19 Відповісти
Ты бы лучше феноменом Трампа озаботился. Вот уж кто точно не демократ, а половина (или чуть меньше) Америки за него.
показати весь коментар
06.09.2021 15:25 Відповісти
Ось так розуміють демократію і права людини в рашиськоі маріонетки.
показати весь коментар
06.09.2021 15:36 Відповісти
И это правильно.Никакой пощады д...билам.Может хоть там поумнеют.(Сильный но не смертельный удар является смертельным для ударевшего).Впрочим это касается и нас.
показати весь коментар
06.09.2021 15:38 Відповісти
Киокушин Карате. Вот тут - согласен. Общество развивается отрицая предыдущее - то, что было хорошо или приемлемо ранее. Называется это "закон отрицания отрицания". Вот сейчас происходит процесс отрицания Лукашенко, который был вполне приемлем ранее.
показати весь коментар
06.09.2021 16:16 Відповісти
Уроки истории говорят о том, что свободу можно посадить в заключение, только в виде нескольких человек , и если срок у них большой, то заключение - ненадолго.
показати весь коментар
06.09.2021 16:37 Відповісти
выходит, что горящие шины все же лучше......
показати весь коментар
06.09.2021 20:07 Відповісти
О, в новости отметились холуи бульбенфюрера.
показати весь коментар
07.09.2021 09:19 Відповісти
Не злорадствуйте.
Что бы у нас было, если бы Янукович не сбежал?
показати весь коментар
07.09.2021 09:34 Відповісти
Маша единственная, у кого есть яйца среди этих Бабарик
показати весь коментар
07.09.2021 19:17 Відповісти
 
 