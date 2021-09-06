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Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може

Поліція припинятиме прояв насильства на масових акціях і притягатиме до відповідальності винних незалежно від громадської чи політичної належності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підходи до гарантування безпеки на масових акціях не змінюватимуться, оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.

"Безумовно, головне - це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово - мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів", - зазначив глава МВС.

У цьому контексті він продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може. Якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише в плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".

Монастирський запевнив, що в тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
После обещания служить буратине Коломойского естественным есть обещание разгонять неугодных кодлану Коломойского к едреде фене.
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06.09.2021 12:43
+5
Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.Будем наказывать как в Беларуси.

Что вздумали-нарушать покой воров зе-команды
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06.09.2021 12:33
+5
ЗЕлібан, як тут хтось написав. Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может - Цензор.НЕТ 2946
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06.09.2021 12:34
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А шо там з дверями Вова лох?
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06.09.2021 12:32 Відповісти
Тітушка Ілля Пустовгар, що облив Порошенка зеленкою, недоторканий ?
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06.09.2021 12:57 Відповісти
"Мальчик хочет в Ростов..." Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може - Цензор.НЕТ 2720
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06.09.2021 12:58 Відповісти
местный Талибан
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06.09.2021 12:32 Відповісти
ЗЕлібан, як тут хтось написав. Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может - Цензор.НЕТ 2946
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06.09.2021 12:34 Відповісти
ага акцию протеста проводит СЛУЖИВЫЕ ИЛИ ОПЗЖ товарсчи ваше слово "главный мусор??!!!" насчет индульгенций- и что все равны перед законом и нет более равных чем иные???!!!! Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може - Цензор.НЕТ 3471
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06.09.2021 12:53 Відповісти
Монастырский о нарушениях на акциях протеста: Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.Будем наказывать как в Беларуси.

Что вздумали-нарушать покой воров зе-команды
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06.09.2021 12:33 Відповісти
Значить, будуть "коктейлі молотова", якщо немає індульгенцій. "Так це ж було вже" (с)
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06.09.2021 12:34 Відповісти
об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net/ru/n3286553\\\\\\\\

А чо не Рашка-тупей?
И потом - Трупина, или как там это, Тхорин шоле? - тоже недавно отмазывали невзирая на общ. статус, да?
А че - Монастырский-чорт, звучит неплохо)
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06.09.2021 12:35 Відповісти
"у нас есть случаи, когда протесты имеют искусственный характер, в том числе из-за манипулирования общественным мнением или из-за попыток манипулирования. Часто это приводит к организации проплаченных митингов" - цікаво тільки, хто визначає спеціально для відома Монастирського, що мітинг є проплаченим, що суспільна думка є зманіпульованою, що той чи інший протест має штучний характер, тощо?
Якби він відповів, що це визначає Єрмак, чи Подоляк, еtс чи навіть сам беня - я би погодився... було б зрозуміло.
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06.09.2021 12:37 Відповісти
Саме про це Монастирський і казав, коли говорив, що "всі ключові питання" він "узгоджує" з президентом!
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06.09.2021 15:59 Відповісти
Це було б правильно при умові, що влада не порушує закон.
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06.09.2021 12:38 Відповісти
Якщо я порушу закон - я піду сам. Який піаніст, такий і оркестр у нього.
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06.09.2021 12:45 Відповісти
Полиция будет пресекать проявление насилия на массовых акциях и привлекать к ответственности виновных вне зависимости от общественной или политической принадлежности.Источник: https://censor.net/ru/n3286553 в тесном сотрудничестве с ОПой (следует из вот этой новости: Ключевые вопросы согласовываю напрямую с президентом, - Монастырский)
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06.09.2021 12:42 Відповісти
После обещания служить буратине Коломойского естественным есть обещание разгонять неугодных кодлану Коломойского к едреде фене.
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06.09.2021 12:43 Відповісти
я б хотів не сумувати ще й з цього приводу, але воно щось там вже заявляє
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06.09.2021 12:43 Відповісти
Никаким общественным или политическим движениям индульгенций быть не может.-Кроме хасидов.
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06.09.2021 12:46 Відповісти
То есть протестующие должны мирно выйти, мирно чего-то там промычать, и мирно разойтись, а власть и дальше воровать и грабить. Этот монастырский чёрт перепутал страну?
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06.09.2021 14:09 Відповісти
А таким індульгенція буде ??? https://www.youtube.com/watch?v=xQGGrR4TLGI
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06.09.2021 14:13 Відповісти
А про індульгенцію Майдану у 2014-му що пробекаєш? Якщо тоді можна, чому зараз не мажна, гнида зеленопика?
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06.09.2021 15:41 Відповісти
 
 