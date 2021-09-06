Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може
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Поліція припинятиме прояв насильства на масових акціях і притягатиме до відповідальності винних незалежно від громадської чи політичної належності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, підходи до гарантування безпеки на масових акціях не змінюватимуться, оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.
"Безумовно, головне - це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово - мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів", - зазначив глава МВС.
У цьому контексті він продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може. Якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише в плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".
Монастирський запевнив, що в тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.
Будь ласка, зачекайте...
Что вздумали-нарушать покой воров зе-команды
А чо не Рашка-тупей?
И потом - Трупина, или как там это, Тхорин шоле? - тоже недавно отмазывали невзирая на общ. статус, да?
А че - Монастырский-чорт, звучит неплохо)
Якби він відповів, що це визначає Єрмак, чи Подоляк, еtс чи навіть сам беня - я би погодився... було б зрозуміло.