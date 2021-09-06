Монастирський про порушення на акціях протесту: Жодним громадським чи політичним рухам індульгенцій бути не може

Поліція припинятиме прояв насильства на масових акціях і притягатиме до відповідальності винних незалежно від громадської чи політичної належності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підходи до гарантування безпеки на масових акціях не змінюватимуться, оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.

"Безумовно, головне - це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово - мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів", - зазначив глава МВС.

У цьому контексті він продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може. Якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише в плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".

Монастирський запевнив, що в тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.

Також читайте: "Влада продовжує репресії проти ветеранів війни": сьогодні "Нацкорпус" збереться під стінами Печерського управління поліції в Києві