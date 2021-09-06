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Новини За кордоном
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Білорусь (5965) Лукашенко (2308) нафта (704)

Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі не відкидає, що за рахунок розробки нових родовищ нафти в Білорусі в майбутні роки вдасться наростити обсяги видобутку цієї сировини до 3-3,5 млн т на рік.

Про це він заявив сьогодні, приймаючи з доповіддю генерального директора ВО "Білорусьнафта" Олександра Ляхова. На заході також була присутня голова Ради Республіки Національних зборів Наталя Кочанова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Сумний момент у роботі компанії. Я досі вважаю, що це сумний момент, коли після відкриття перспективних родовищ у Білорусі ми свого часу (до нас із вами ще) добували понад 8 млн т нафти. Ми викачали свою нафту, тому що помилково вважали, що у нас море нафти в Білорусі. Може, у нас щось там і є, якесь море, яке ми з вами ще не знайшли. Це головна тема сьогоднішньої розмови. Але якби нам сьогодні 8-9 млн т нафти, ми б жили краще, ніж найбагатші країни нашої планети. Але, на жаль, такого немає", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що покладає певні надії на так званий Прип'ятський прогин, де потенційно можуть бути запаси нафти.

"Мене дуже цікавить і хвилює проблема Прип'ятського прогину. Нутром чую, що там у нас нафта є, яку ми ще не бачимо", - заявив глава держави.

"Ви вивчали цю проблему. Якщо ви щось запропонуєте, я готовий в цьому брати безпосередню участь. Але так, щоб ми наростили видобуток нафти за нашого з вами життя хоча б до 3-3,5 млн т (нині в країні видобувається приблизно 1,6 млн т своєї нафти на рік. - Ред.). Це вирішення проблеми для країни. Ми забудемо про будь-яку залежність. А якщо ще й атомну станцію одну побудуємо, країна буде забезпечена всім необхідним. Особливо енергією. Хоча нам треба ще енергію проковтнути від цієї атомної станції. Але перспектива за цим - за електромобілями", - сказав Лукашенко.

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Олександр Ляхов доповів, що компанія на території Білорусі в останні 4 роки щорічно нарощує рівень видобутку нафти на 20 тис. т.

"Ми вийшли колись на плато 5 років тому в 1 млн 640 тис. т. Цього року ми плануємо добути мінімум 1 млн 730 тис. т. І це зростання видобутку нафти в Білорусі ми плануємо зберегти на найближчі роки", - сказав гендиректор.

За його словами, темпи приросту видобутку залежать від цілої низки чинників. "Це як успішність геолого-розвідувальних робіт у традиційній зоні північного прогину - Річиця, Світлогорськ, Жовтневий, так і в останні 10 років ми почали працювати в зоні Хойнікського району. Буквально в останні роки ми по 2-3 родовища відкриваємо навколо Хойників. І видобуток нафти в районі вже досяг майже 70 тис. т. Ми намагаємося закріпитися на досягнутих рубежах", - розповів Олександр Ляхов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
криветки и лосось же есть
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06.09.2021 12:50
+20
Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 523
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06.09.2021 12:52
+20
Пілітє, Шура, пілітє.Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 6440
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06.09.2021 12:56
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криветки и лосось же есть
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06.09.2021 12:50 Відповісти
А что такое криветки?
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06.09.2021 13:22 Відповісти
Креветки, попавшие в Белоруссию и слегка мутировавшие.
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06.09.2021 13:29 Відповісти
криветки это тоже самое что креветки только с целью что бы женщины приставали к женатым мужчинам
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06.09.2021 13:35 Відповісти
... в краватке.
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06.09.2021 15:01 Відповісти
Скорее медведки...
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06.09.2021 16:12 Відповісти
Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 5345
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06.09.2021 12:51 Відповісти
Ну да, как и пресная вода под дном Азовского моря.
Копайте, Саша, копайте.
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06.09.2021 12:51 Відповісти
Весь белоруский народ ответственен за то, что невменяемый параноик возглавляет их государство.
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06.09.2021 12:52 Відповісти
им нравится -пусть дальше их ипьот...
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06.09.2021 12:57 Відповісти
обижаете -оно не просто параноик а мозаичный психопаД
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06.09.2021 19:28 Відповісти
Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 523
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06.09.2021 12:52 Відповісти
нужно вместе с китайцами сибирь захватить !
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06.09.2021 12:53 Відповісти
Геолого-разведчики напряглись, не хочется сесть на 11 лет, придется носом землю рыть 😁
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06.09.2021 12:54 Відповісти
Из себя нефть выдавливать. Быстрее.
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06.09.2021 13:14 Відповісти
А нутро то, гнилое.
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06.09.2021 12:54 Відповісти
Пілітє, Шура, пілітє.Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 6440
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06.09.2021 12:56 Відповісти
"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил глава государства.

По примеру бункерфюрера бульбанфюрер окончательно кукухой поехал. В начале 21 века никто и подумать не мог что по истечению полутора десятка лет мир снова увидит фюрера, а тем более аж 2 экземпляра.
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06.09.2021 12:57 Відповісти
какие "фюреры" то?
одно в форме бегает, второе в бункере сидит - ты бы подумал хотя бы что этих двоих ссуществ назвать фюрерами - как Киву Эйнштейном
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06.09.2021 13:00 Відповісти
Ну ж какие есть, черезжопные. Как говорится в старом анекдоте "Какая страна, такой и теракт".
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06.09.2021 13:06 Відповісти
Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3286558\\\\\\\\\\\\\

кто этому поциенту речи пишет?
это же невменяемый уже. жаль не высрал скока учителям можно было бы платить - хотя бы с 80к. евро в год как в Швейцарии?
советским теткам то, носящим бюллетени по лестницам с окон(тут видео было когда "выборы" Луки были - мусор снизу стоит, а "учительница" с окна по лестнице лезет с пачкой бюллетеней)
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06.09.2021 12:58 Відповісти
Так пущай мобилизирует своих айтишников на майнинг в пользу государства, а там еще несколько тонн лунного грунта... думает царь о своей челяди, ох думает.......
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06.09.2021 13:15 Відповісти
А не знайдєтє, разстріояю - сказав "бацька".
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06.09.2021 12:58 Відповісти
Китайці так колись залізну руду в себе шукали. Нехай щастить (читати з російським акцентом)
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06.09.2021 13:00 Відповісти
А еще есть бананы и креветки

Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 6444
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06.09.2021 13:01 Відповісти
Лучше бы приказал искать месторождения золота. Или иридия, например.
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06.09.2021 13:03 Відповісти
Платина дороже!
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06.09.2021 13:06 Відповісти
Лучше сразу уже затопленые галеры с золотом и изумрудами в болотах Беларуси.
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06.09.2021 14:47 Відповісти
А шо там её искать?
Сгибаешь два электрода, берёшь их в руки крест на крест и ходишь по этой впадине - где они дыбом встали, там и нефть.... Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 4160
Ещё можно использовать картошку: буришь скважину, опускаешь картофан, вытащил черный - нефть есть.... Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 1780
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06.09.2021 13:06 Відповісти
Море пива употребил да и варнякает.
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06.09.2021 13:06 Відповісти
Лукашаненко, дал команду "БелАзу" построить подводную лодку, можно и электрическую. Нутром чует, что Витебской обл., есть океан морской воды, только пока не нашли.
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06.09.2021 13:07 Відповісти
Скорее, не нутром, а очком он что-то чувствует.
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06.09.2021 13:09 Відповісти
Господь. дай этому бульботраху зачатки разума.
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06.09.2021 13:09 Відповісти
Запасаємося поп-корном і спостерігаємо за геологами, як ті шукають з відрами в лісах Білорусі - наХту. Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 3699 Нутром чую, что есть: Лукашенко поручил найти "море" нефти в Беларуси - Цензор.НЕТ 3699
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06.09.2021 13:11 Відповісти
он что, не понимает? чтобы добраться до нефти, сначала придется осушить море с креветками. там сильно глубоко и так просто бурить не получится!
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06.09.2021 13:11 Відповісти
Лука нічим не розумніший від нашого шута.
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06.09.2021 13:12 Відповісти
"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим".

С таким "нутром" в народные синоптики идти надо, а не в президенты. А с таким зрением, когда ничего не видишь - вообще на пенсию, с проживанием в стране, где "всемыбратья".
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06.09.2021 13:14 Відповісти
дарю простой план обогащения: углубится под землю на пару километров и бурить горизонтальный тоннель к крупнейшим нефтерождениям Саудовской Аравии.
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06.09.2021 13:27 Відповісти
В Припятском прогибе нефти нет точно. Но вы ищите. Креветки ведь нашли. Может алмазы еще найдете.
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06.09.2021 13:34 Відповісти
нутром чуешь?)
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06.09.2021 14:00 Відповісти
не, ну а чё? море для ловли креветок, ведь, нашли!
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06.09.2021 13:46 Відповісти
...такое уже было - неинтересно Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 6790
Гарантии оставь себе, а мне дай нефть.
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06.09.2021 13:50 Відповісти
Пилите, Шура... Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 6269
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06.09.2021 13:51 Відповісти
А шо если действительно найдут ?!
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06.09.2021 13:51 Відповісти
Вот будет номер!!! Как в той поговорке - Если б я имел коня, это был бы номер, а вот если б конь имел меня, я б наверно помер!!! Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 3186
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06.09.2021 19:44 Відповісти
В одном бацька прав, если бы в Белорусси действительно было море нефти, или газа, белорусы жили бы просто шикарно.
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06.09.2021 13:58 Відповісти
У кацапов есть море газа и нефти - они шикарно живут?
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06.09.2021 14:29 Відповісти
То кацапы, а то белорусы, почувствуй разницу. В Белоруси и сейчас чистота и порядок, при достаточном запасе улеводородов это была бы вторая Швейцария.
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06.09.2021 16:47 Відповісти
бульбу гони на спирт и будет тебе море вместо нефти. дешевле и почти даром
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06.09.2021 14:25 Відповісти
у нашего *********** такой же хороший нюх на наркоту
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06.09.2021 14:30 Відповісти
Только болотный газ и торф! Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 4356
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06.09.2021 16:37 Відповісти
нутром чую

лука - он ********
шоб вы знали
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06.09.2021 16:45 Відповісти
найти?- нема питань. став бурову на кацапський нафтопровод і качай скільки завгодно
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06.09.2021 17:53 Відповісти
Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 9064 Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 3753 Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 1447
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06.09.2021 19:32 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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06.09.2021 18:05 Відповісти
Бульбу уже нашли, шас нефть найдут!!! Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі - Цензор.НЕТ 2102
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06.09.2021 19:41 Відповісти
сто сказать?.... придурок.....
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06.09.2021 20:08 Відповісти
 
 