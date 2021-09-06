Нутром чую, що є: Лукашенко доручив знайти "море" нафти у Білорусі

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі не відкидає, що за рахунок розробки нових родовищ нафти в Білорусі в майбутні роки вдасться наростити обсяги видобутку цієї сировини до 3-3,5 млн т на рік.

Про це він заявив сьогодні, приймаючи з доповіддю генерального директора ВО "Білорусьнафта" Олександра Ляхова. На заході також була присутня голова Ради Республіки Національних зборів Наталя Кочанова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Сумний момент у роботі компанії. Я досі вважаю, що це сумний момент, коли після відкриття перспективних родовищ у Білорусі ми свого часу (до нас із вами ще) добували понад 8 млн т нафти. Ми викачали свою нафту, тому що помилково вважали, що у нас море нафти в Білорусі. Може, у нас щось там і є, якесь море, яке ми з вами ще не знайшли. Це головна тема сьогоднішньої розмови. Але якби нам сьогодні 8-9 млн т нафти, ми б жили краще, ніж найбагатші країни нашої планети. Але, на жаль, такого немає", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що покладає певні надії на так званий Прип'ятський прогин, де потенційно можуть бути запаси нафти.

"Мене дуже цікавить і хвилює проблема Прип'ятського прогину. Нутром чую, що там у нас нафта є, яку ми ще не бачимо", - заявив глава держави.

"Ви вивчали цю проблему. Якщо ви щось запропонуєте, я готовий в цьому брати безпосередню участь. Але так, щоб ми наростили видобуток нафти за нашого з вами життя хоча б до 3-3,5 млн т (нині в країні видобувається приблизно 1,6 млн т своєї нафти на рік. - Ред.). Це вирішення проблеми для країни. Ми забудемо про будь-яку залежність. А якщо ще й атомну станцію одну побудуємо, країна буде забезпечена всім необхідним. Особливо енергією. Хоча нам треба ще енергію проковтнути від цієї атомної станції. Але перспектива за цим - за електромобілями", - сказав Лукашенко.

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Олександр Ляхов доповів, що компанія на території Білорусі в останні 4 роки щорічно нарощує рівень видобутку нафти на 20 тис. т.

"Ми вийшли колись на плато 5 років тому в 1 млн 640 тис. т. Цього року ми плануємо добути мінімум 1 млн 730 тис. т. І це зростання видобутку нафти в Білорусі ми плануємо зберегти на найближчі роки", - сказав гендиректор.

За його словами, темпи приросту видобутку залежать від цілої низки чинників. "Це як успішність геолого-розвідувальних робіт у традиційній зоні північного прогину - Річиця, Світлогорськ, Жовтневий, так і в останні 10 років ми почали працювати в зоні Хойнікського району. Буквально в останні роки ми по 2-3 родовища відкриваємо навколо Хойників. І видобуток нафти в районі вже досяг майже 70 тис. т. Ми намагаємося закріпитися на досягнутих рубежах", - розповів Олександр Ляхов.