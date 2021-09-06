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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Кучма (485) НАТО (5105) економіка (714)

Україна має виховати національну еліту, використовувати "вікна прориву" в економіці і просуватися в НАТО, - Кучма назвав пріоритети розвитку держави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має виховати національну еліту, використовувати

Для розвитку Української держави чинна влада повинна зосередитися відразу на декількох першочергових завданнях, серед яких боротьба за реінтеграцію тимчасово окупованих територій, рішуче просування до НАТО і використання "вікон прориву" в економіці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідну заяву зробив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю виданню "Ukraine to NATO".

Відповідаючи на питання про те, на яких геополітичних пріоритетах розвитку має зосередитися Україна, Кучма зазначив, що це "дуже об'ємне питання не для одного інтерв'ю".

"Навіть не намагатимуся відповісти докладно - все одно усього не назву. Відповім телеграфічно. Якщо брати дипломатію - то мобілізувати світову спільноту на невизнання навіть де-факто відторгнення від України Донбасу і Криму. Якщо брати проблему окупованих територій - це боротися за їх реінтеграцію, але в жодному разі не ціною поступок, здатних послабити українську державність і єдність суспільства", - підкреслив Кучма.

Він уточнив, що в питаннях політичного життя держави Україна повинна жорстким електоральним відбором виховати "національну еліту, віддану державним, а не партійним чи особистим інтересам".

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"Якщо брати економіку - то знайти і використовувати "вікна прориву", подібні до того, яким став космос за часів мого президентства. Якщо брати євроатлантичну інтеграцію - це рішуче просуватися до членства в НАТО, але не як прохач або клієнт, а як цінний, корисний, потрібний і рівноправний партнер", - резюмував Кучма.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Ты уже воспитал "элиту" типа пинчуков, ахметовых и иже с ними.
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06.09.2021 13:08
+12
І він вдало цим скористався і створив олігархат !!!)))
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06.09.2021 13:09
+8
леня. так кто "заказал" Гонгадзе? кто "отец" украинской алигархии? на твоем месте, не "советы" давать, а "явку с повинной" писать.
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06.09.2021 13:21
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Кучма пока единственный президент которому украинский народ доверил править страной дважды.
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06.09.2021 13:06 Відповісти
І він вдало цим скористався і створив олігархат !!!)))
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06.09.2021 13:09 Відповісти
который его же и скушал
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06.09.2021 13:12 Відповісти
Как это"скушал"? Т.е олигарх Пинчук ел Кучму, а зять Пинчук заводы уведенные складировал?
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06.09.2021 13:54 Відповісти
вам сколько лет было в 2004?
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06.09.2021 15:45 Відповісти
Изьясняйтесь по существу, после этого возраст проверим.
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06.09.2021 16:37 Відповісти
Никто не без греха из нас, и тем не менее.. https://censor.net/ru/photo_news/3196210/20_ukraintsev_schitayut_luchshim_prezidentom_kuchmu_16_zelenskogo_opros_reyitinga_infografika
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06.09.2021 13:13 Відповісти
Схоже українці зрозуміли помилку і нікому більше не дають такої можливості.
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06.09.2021 13:10 Відповісти
А кому дадут? Украина должна воспитать национальную элиту, использовать "окна прорыва" в экономике и продвигаться в НАТО, - Кучма назвал приоритеты развития государства - Цензор.НЕТ 5626
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06.09.2021 13:11 Відповісти
Як завжди "досвідченим" !!!))
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06.09.2021 13:12 Відповісти
ОБЯВ ИТЕ О СОЗДАНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ! ЧЕРЕЗ ДЕНЬ БУДЕТЕ В НАТО!
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06.09.2021 16:33 Відповісти
Эмм-м. нет. Кучма - единственный,,гнор кто с помощью ФАЛЬСИФИКАЦИИ выборов прополз "на второй срок". Тогда победил Симоненко, и только благодаря тотальной фальсификаци на Донеччине Кучма стал "президентом". Но за это он отдал им (донецким) "на откуп" грабить уже всю страну..
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06.09.2021 13:17 Відповісти
или кто-то взаправду полагает, что совково-комуняцкая наглухо вотчина Донбасс дружно взяла, и проголосовала не за Симоненка, а в едином порыве (под 90 % !!!) за "крепкого хозяйственника кучму"???
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06.09.2021 13:22 Відповісти
Батько українського олігархату.
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06.09.2021 13:25 Відповісти
Ты уже воспитал "элиту" типа пинчуков, ахметовых и иже с ними.
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06.09.2021 13:08 Відповісти
Ну, раз сам Чучма сказав то, ой треба швидше бігти. Чому він в свій час інше робив? Всі ці колишні, якіь дуже вумні, потім.
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06.09.2021 13:09 Відповісти
Украина должна воспитать национальную элиту, использовать "окна прорыва" в экономике и продвигаться в НАТО, - Кучма назвал приоритеты развития государства - Цензор.НЕТ 6967
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06.09.2021 13:09 Відповісти
Саме з 1994 р. в Україні з"явилась та розквітла політична корупція -олігархат !!)))
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06.09.2021 13:10 Відповісти
Та ви шо! А до цього не було? Чого тоді Совок розвалився?
Корупція і олігархат не з'явилися, вони тілки зкинули з шиї партійний контроль, який тримав їх в рамках.
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06.09.2021 13:13 Відповісти
Я не кажу що не було ,я кажу що розквітла !!!)))
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06.09.2021 13:17 Відповісти
І з тим що в українського олігархата комуняче підгрунтя я так саме згоден !!))
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06.09.2021 13:19 Відповісти
Саме Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів керує Україною !!!)))
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06.09.2021 13:11 Відповісти
задній розум завжди розумніший переднього
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06.09.2021 13:12 Відповісти
Кучма это оборотень. Служил путину и грабил Украину. Не тебе мразь рассуждать ! И кравчукчу с собой забери.- Поехал козел в нимеччину лечиться ! Засунуть его в палату нашей больницы,чтобы сдохла собака от уколов ,которые медсестры делать не умеют...
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06.09.2021 13:21 Відповісти
леня. так кто "заказал" Гонгадзе? кто "отец" украинской алигархии? на твоем месте, не "советы" давать, а "явку с повинной" писать.
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06.09.2021 13:21 Відповісти
А чем Кучма раньше занимался, когда был президентом ? Уничтожал прогрессивных журналистов?
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06.09.2021 13:23 Відповісти
Вся "національна еліта" нині мріє лише про працевлаштування в Польщі, Росії, Чехії та інших країнах.
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06.09.2021 13:24 Відповісти
ПОСЛЕ ТОГО КАК ты с ахметовым и др разворовали и все перекачали нам КАК РАЗ и ПРОДВИГАТЬСЯ !!! ПОЗОР ВСЕМ ПРЕЗИДЕНТАМ И ДЕПУТАТАМ ненасытным ВОРАМ !!!!
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06.09.2021 13:31 Відповісти
смішно чути, коли лайно на кшталт кучми роздає поради, як розвивати Україну.
сумно дивитись на людей, які продовжують вірити та дослухатися до цього лайна
боляче усвідомлювати, що замість в'язниці таке лайно продовжує насолоджуватись життям.
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06.09.2021 13:41 Відповісти
те лайно смердить, а хто його в ленту новин ставить?
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06.09.2021 14:28 Відповісти
кучма - вор и убийца! Преступник №1 в Украине. Полковник КГБ.Создатель криминального государства.
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06.09.2021 13:46 Відповісти
Творец Украинского олигархата по ушам ездит, о себе и Пинчуке напоминает. Помницца в телевизоре, году так в 1996-м, журналист спрашивает Кучму об отношении к НАТО. И совецкий парторг, поворачивается к Табачнику-" Дима, какое у нас отношение к НАТО"?
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06.09.2021 13:52 Відповісти
Кучма за НАТО - оце так.
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06.09.2021 14:09 Відповісти
Щось нове !
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06.09.2021 19:26 Відповісти
кучма - коррупционная мразь, при которой Украина доворовывалась до сегодняшнего состояния. и это ОНО , вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, рассказывает, что Украина должна делать? а бутусов это ставит в ленту новосте? ...ребят, идите в жопу со своим цензором
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06.09.2021 14:27 Відповісти
Саме Кучма і створив ту так звану "еліту" яка 25 років грабує Украіну ,тобто олігархат ,корупціонерів і корупційні суди.
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06.09.2021 15:43 Відповісти
 
 