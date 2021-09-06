З наступного тижня Україна може перейти в "жовту" зону. МОЗ направило подання Кабміну, - Ляшко

МОЗ направило подання Кабміну про переведення України в "жовту" зону карантину. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну із "зеленої" в "жовту" зону.

"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Найімовірніше, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

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