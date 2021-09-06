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З наступного тижня Україна може перейти в "жовту" зону. МОЗ направило подання Кабміну, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З наступного тижня Україна може перейти в

МОЗ направило подання Кабміну про переведення України в "жовту" зону карантину. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну із "зеленої" в "жовту" зону.

"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Найімовірніше, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

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Автор: Наталя Джума
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Со следующей недели Украина может перейти в "желтую" зону. Минздрав подал представление Кабмину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3876
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06.09.2021 13:11 Відповісти
Лето закончилось, но это не повод для грусти, ведь впереди самое яркое и красочное время - осень!
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06.09.2021 13:11 Відповісти
это при том что :
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 773 новых случая заражения, 457 человек выздоровели
НА ХРЕНА ?!!!
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06.09.2021 14:31 Відповісти
Хатынки не ждут!
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06.09.2021 16:52 Відповісти
 
 