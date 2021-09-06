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Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус

Суд у справі про збитий МН17 буде готовий оголосити вирок у кінці 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Головуючий суддя Хендрік Стейнхаус, анонсуючи порядок денний майбутніх слухань, зокрема, в частині можливої ​​дати оприлюднення вироку, сказав: "Зазвичай суду потрібно два тижні, щоб винести своє рішення, але в цій справі це неможливо. Тому рішення не буде винесено в червні 2022 року. Як довго це триватиме, поки не відомо, тому суд зарезервував три дати: 22 вересня, якщо не буде готове, то 17 листопада або ж 15 грудня 2022 року".

За його словами, нинішній блок відведено родичам, які використовують своє право говорити, а це понад 90 осіб, для чого суд зарезервував три тижні.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Короче, "Или осёл сдохнет или падишах помрёт."
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06.09.2021 13:26
+6
Может быть, а может и не быть.. а потом еще апелляция годков на 8.. Санта-Барбара.
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06.09.2021 13:20
+5
даже если он будет оглашен - это будет профанация, а не приговор.
настоящего виновника - кремлевский режим во главе с ****** - все прекрасно знают, но продолжают этот фарс с "судом". отсюда ясно, что любой приговор, озвученный этим "судом" будет всего лишь хорошей миной при плохой игре.
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06.09.2021 13:45
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Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 20*2 года
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06.09.2021 13:19 Відповісти
Может быть, а может и не быть.. а потом еще апелляция годков на 8.. Санта-Барбара.
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06.09.2021 13:20 Відповісти
Короче, "Или осёл сдохнет или падишах помрёт."
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06.09.2021 13:26 Відповісти
не падишах - а *****!!!
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06.09.2021 15:46 Відповісти
100 в гору, "Нюрнбергский процесс" длился меньше!!! Неужели так ссут что то сделать против параши??? Вот как сильно боятся путлера!!! Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года, - судья Стэйнхаус - Цензор.НЕТ 5171
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06.09.2021 13:28 Відповісти
даже если он будет оглашен - это будет профанация, а не приговор.
настоящего виновника - кремлевский режим во главе с ****** - все прекрасно знают, но продолжают этот фарс с "судом". отсюда ясно, что любой приговор, озвученный этим "судом" будет всего лишь хорошей миной при плохой игре.
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06.09.2021 13:45 Відповісти
Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус - Цензор.НЕТ 4875Всё верно. Вы зрите в корень, а не на формальности и шелуху со словоблудием.
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06.09.2021 14:47 Відповісти
Может всё-таки в две тысячи двести двадцать втором, а там глядишь, то ли Путин сдохнет, то ли Рашка развалится?
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06.09.2021 13:46 Відповісти
а нельзя ещё один голландский "боинг" сбить? или пропадлам ************* всё обнаково...
Вирок у справі MH17 може бути оголошено в кінці 2022 року, - суддя Стейнхаус - Цензор.НЕТ 5977
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06.09.2021 13:49 Відповісти
тут может быть только смертная казнь через повешение
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06.09.2021 13:50 Відповісти
Да, торг уместен...
Но от Божьего суда ни судьи ни заказчики не отвертятся
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06.09.2021 14:17 Відповісти
Ждут запуска СП-2
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06.09.2021 14:44 Відповісти
Кстати, очень даже может быть.
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06.09.2021 14:48 Відповісти
2222
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06.09.2021 14:48 Відповісти
 
 