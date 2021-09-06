Українець Євген Ерік розробив "розумні жалюзі", якими зацікавилися Amazon, Tesla, Google і NASA. ВIДЕО
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Український винахідник об'єднав три відомі технології і створив те, чого світ ще не бачив.
Група "Метінвест" в рамках проєкту "Робимо українське" розповіла про український проєкт "розумні жалюзі", яким зацікавилися в Amazon, Tesla, Google і NASA, повідомляється в сюжеті на YouTube-каналі проєкту "Робимо українське", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що розробник Євген Ерік об'єднав три відомі технології і створив те, чого світ ще не бачив. Звичайні ламелі віконних жалюзі винахідник замінив на сонячні, і приєднав цю систему до застосунку в смартфоні.
"По суті, все, що нам потрібно для того, щоб підключити жалюзі, це мобільний телефон і, власне кажучи, розумний інвертор SOLARGAPS, який перетворює енергію, отриману від жалюзі, і відправляє відразу в розетку. Тобто, якщо у вас, наприклад, в цей момент підключений кондиціонер до цієї ж розетки, ця енергія вся йде на кондиціонування", - розповів Ерік.
Спочатку Ерік не планував масове виробництво. Він хотів зробити енергоефективним власний будинок.
"Коли я почав вивчати статистику, я зрозумів, що на сьогоднішній момент міста споживають близько 70 відсотків глобальної енергії. І 30 відсотків цієї енергії витрачається на кондиціювання в глобальному світі. Тобто, з цим потрібно щось робити. Все, що ми можемо зробити, наприклад, це поставити сонячні панелі на дах. Але в містах площа дахів, вона іноді в 10 або навіть в 100 разів менше, ніж площа фасаду", - зазначив він.
Відеопроєкт "Робимо українське", який компанія "Метінвест" підготувала до свого п'ятнадцятиріччя - це серіал про українців, які прославляють нашу країну за кордоном і створюють щось особливе. Раніше в рамках проєкту були розказані історії генерального директора Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрія Халпахчі, чемпіона світу з вищого пілотажу Тимура Фаткулліна, винахідника Максима Гавриленка і архітектора Сергія Махна.
Як повідомляється на сайті "Метінвесту", за останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд дол. В роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн - в розвиток українських міст. Всього на підприємствах "Метінвесту" працюють понад 80 тисяч співробітників.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо на кожній 25-поверховій новобудові всі вікна облаштовувати, ефективність буде висока.
І це просто у містах. А на спецоб'єктах, таких як проєкти селищ Марсу, питання вартість виготовлення батареї - ніщо.
Тож думаю, що Amazon, Tesla, Google і NASA в питаннях енергоефективності розуміються краще пересічного відвідувача укрнету.
Как сообщается на сайте "Метинвеста", за последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн - в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают более 80 тысяч сотрудников.
Вот только не сказано, сколько денег потрачено на регулярное гудение в гудки в донецке в 2014...
Источник: https://censor.net/ru/n3286567
там теж океан нафти впевнено шукають....
вже зелений тариф ввели, так само і це
И если именно жалюзи на окна, то сколько окон в квартире? - 2-3 шт. - не так много выходит по площади. Да и при жалюзях на окнах в квартиру будет попадать всего 25% света днем. А значит нужно будет даже днем включать свет!!! И нагорит света больше чем произведет электроэнергии эти жалюзи.
У меня дома окна в ниже балконов находятся и в квартиру попадает мало света и приходится 70% дневного времени включать свет. И это без жалюзи! А с жалюзи на окнах у меня в квартире будет вообще темно, как у негра в жопе.
Но для конкретной квартиры в городе это ничто...мощность маловата будет...ни о каком кондиционере речи идти не может...
Ну и цена...тут без всяких наворотов голая панель стоит мама не горюй...а тут жалюзи..с поворотом...
И этот инвертор не три копейки стоит...
Дешевле, эффективнее и проще просто повесить панель на стену.
Надеяться на то, что их начнут ставить из желания сохранить Землю от энергетического коллапса не стоит.
Пропиарить солнечные жалюзи по СМИ и Инету потом они появятся в интернет магазинах и лохи это купят. Потом через годик все поймут, что это невыгодно и продажи упадут. Но за это время хозяева проекта успеют продать пару миллионов этого лохотрона и заработают
Потом придумают новый "прорывной проект" типа миниветряк на вашем балконе! Снова пропиарят эту фигню и снова за год продадут пару миллионов этого дерьма.
И так дале.... МММ вечен! Доверчивость наших лохов бесконечно потому что верят в Чудо а не в математические расчеты и факты.
сколько вольт дадут жалюзи?
а ещё к этим жалюзям инвертор,коммутатор...
в общем дерьмо.
тут главное - реклама "метинвест", ну совсем не олигархическая контора в мире зе-лёных..)
но можно попытаться продать ее подороже багатеньким американским фирмам.
Я думал такие жалюзи где-то в южных странах давным-давно используют.
А тут - новейшее изобретение.
🙄
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