Частина кулуарів 2-го поверху парламенту буде відкрита для журналістів від завтра, - Разумков

Частина кулуарів другого поверху Верховної Ради, доступ до яких був заборонений у зв'язку з карантинними обмеженнями, буде відкрита для роботи акредитованих журналістів з 7 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Що стосується журналістів, питань кулуарів, ми домовлялися, що будемо міняти систему нашої роботи з вересня. За цей рік ми змогли побачити, скільки насправді засобів масової інформації висвітлюють діяльність Верховної Ради. Працювала і робоча група з цього приводу, і ми домовлялися, що будемо міняти діяльність щодо кулуарів другого поверху. Я думаю, що із завтрашнього дня (7 вересня. - Ред.) частина кулуарів буде відкрита для журналістів", - сказав Разумков на брифінгу в понеділок.

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При цьому спікер уточнив, що будуть деякі обмеження щодо кількості тих, хто перебуває в кулуарах, бо "так, як працюють на балконі (в ложі преси на третьому поверсі. - Ред.), так працюватимуть і на другому поверсі". Більш детальну інформацію, за його словами, надасть пресслужба парламенту й інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Разумков закликав управління Ради і представників ЗМІ "більш ретельно попрацювати", оскільки на сьогодні в парламенті акредитовані понад 3 тис. журналістів, а реально протягом року працювали "об'єктивно трохи більше або близько 100, які постійно виконують свою роботу на території Верховної Ради".

При цьому спікер висловив переконання, що буде відпрацьований механізм, зручний і журналістам, і парламенту, і він сприятиме свободі слова, оскільки Верховна Рада "була і залишається найбільш відкритим органом зі взаємодії із засобами масової інформації".