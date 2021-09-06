З початку роботи ВАКС отримав майже 1 млрд грн у вигляді застави як запобіжного заходу. ІНФОГРАФІКА
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За два роки існування Вищий антикорупційний суд отримав майже 1 млрд грн у вигляді застави як запобіжного заходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію опублікувала пресслужба ВАКС в Facebook.
Так, за два роки в ВАКС надійшло 999 514 400 грн на вигляді застави як запобіжного заходу.
З них 65 657 420 грн спрямовані до держбюджету.
Повернуто заставодавцям 119 487 856 грн, а залишок коштів на рахунку, відкритому для операцій із заставами, становить 814 369 124 грн.
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Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар06.09.2021 13:45 Відповісти Мені подобається 2
Владимир fd08a616
показати весь коментар06.09.2021 13:48 Відповісти Мені подобається 1
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