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З початку роботи ВАКС отримав майже 1 млрд грн у вигляді застави як запобіжного заходу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З початку роботи ВАКС отримав майже 1 млрд грн у вигляді застави як запобіжного заходу. ІНФОГРАФІКА

За два роки існування Вищий антикорупційний суд отримав майже 1 млрд грн у вигляді застави як запобіжного заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію опублікувала пресслужба ВАКС в Facebook.

Так, за два роки в ВАКС надійшло 999 514 400 грн на вигляді застави як запобіжного заходу.

З них 65 657 420 грн спрямовані до держбюджету.

Повернуто заставодавцям 119 487 856 грн, а залишок коштів на рахунку, відкритому для операцій із заставами, становить 814 369 124 грн.

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З початку роботи ВАКС отримав майже 1 млрд грн у вигляді застави як запобіжного заходу 01

Автор: Анастасія Потіха
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А скількі витратила держава на утримання ВАКС??? Скількі покарано корупціонерів??? Скількі конфісковано награбованого ???)))
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06.09.2021 13:45 Відповісти
Раз.....т....
показати весь коментар
06.09.2021 13:48 Відповісти
 
 