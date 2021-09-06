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Справжньою перемогою для України буде не лише мир на наших умовах, але і приєднання до ЄС і НАТО, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справжньою перемогою для України буде не лише мир на наших умовах, але і приєднання до ЄС і НАТО, - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний взяв участь у Конференції з гендерної освіти в секторі безпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Говорячи про принципи НАТО, він зазначив, що головними з них є підтримання міжнародного миру і безпеки, розвиток міжнародного співробітництва на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів, прав людини і основних свобод для всіх без винятку.

"Наша держава повністю поділяє ці принципи і вже робить вагомий внесок у підтримання миру в регіоні. За свій європейський цивілізаційний вибір і спільну безпеку ми платимо надзвичайно високу ціну. Кращі чоловіки і жінки нашої країни віддали життя і здоров’я у боротьбі з російським агресором, загинули і зазнали поранень тисячі мирних мешканців, мільйони втратили свої оселі і можливість повернутися додому", - зазначив Залужний.

"Справжньою перемогою у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - пояснив Залужний.

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Автор: Наталя Джума
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Невже нікому придумати для цього вояки якісь хоч трішки розумні вислови. А то вже скоро буде казати, що вода мокра а камінь твердий.
Настоящей победой для Украины будет не только мир на наших условиях, но и присоединение к ЕС и НАТО, - Залужный - Цензор.НЕТ 2917
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06.09.2021 14:14 Відповісти
В нього задача наробити "патріотичних" новин. Мудрий нарід любить вухами)
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06.09.2021 14:17 Відповісти
ходили слухи, что этот кадр является настоящим военным и полным разворотом на 180 градусов относительно хомчака
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06.09.2021 14:39 Відповісти
так, Залужний справжній військовий. і він виконує накази. А накази йому віддають ерьмаки з зеленськими.
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06.09.2021 14:51 Відповісти
мели Емеля...
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06.09.2021 14:15 Відповісти
ты шото попутал....Емели это на твоей родине - раске-федераске....
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06.09.2021 14:17 Відповісти
а от и мудрий нарид прискакал. Любишь бубосю-патриота?
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06.09.2021 14:18 Відповісти
с ваЗЕлином шестым у меня ничего общего, Залужный нормальный чел и говорит правильные вещи, в отличие от деда- тарана
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06.09.2021 14:41 Відповісти
Тпр-р-у-у, вояче! Справжньою перемогою має бути повне визволення захоплених територій, а вже потім мир ... чи шо? Як одіну портупєю - все тупєю і тупєю?
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06.09.2021 20:05 Відповісти
Щось дуже разбалакався цей головнокомандувач. Краще б армією займався та її обороноздатністю.
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06.09.2021 20:39 Відповісти
 
 