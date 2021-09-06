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Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить уже 1,5 мільярда гривень. При цьому влітку були повністю зупинені виплати на оздоровлення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Міністр оборони Андрій Таран, якого на цю посаду просунув особисто глава Офісу Президента Андрій Єрмак, має бути якнайшвидше відправлений у відставку. Просто неймовірно, що такий бардак, як зараз, у МО може відбуватися на 8-му році війни", - заявив він.

"Станом на 10 серпня заборгованість Міноборони за обов'язковими виплатами військовослужбовцям становить уже 1,5 мільярда гривень - про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ. У сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення", - пояснив він.

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Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обовязкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов 01

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті по всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначив журналіст.

"Заступник міністра оборони з озброєння Миронюк і з постачання Халімон звільнені з цих постів за корупцію, щодо них відкрито кримінальні справи", - нагадав Бутусов.

"Провалено поставки палива, боєприпасів. Вже вересень, а немає контрактів щодо дизельного палива", - акцентував він.

"Такого бардака у низці напрямів навіть у 2014-му не було, а в нас уже 8-й рік війна. Як зазвичай, провалено підписання контрактів з держоборонзамовлення. Знову буде зірвано ДОЗ, другий рік поспіль. Усе це результат того, що на посаді перебуває безвідповідальний міністр, призначений на догоду одній людині - Єрмаку, а не в інтересах армії, не для реформ і не для перемоги у війні. Маючи інформацію про повний бардак в управлінні, Офіс Президента не робить нічого для вирішення існуючих проблем. Президент Зеленський виголошує у Вашингтоні пафосні промови, що нібито армія і оборона для нього пріоритет. Ось це справжній пріоритет. Ви коли на фронт знову фотографуватися прилетите, Володимире Олександровичу, так солдатам розкажіть, коли ви нарешті займетеся реальними проблемами Міноборони, це буде для бійців корисніше, ніж чергова показуха за участю президента", - резюмував Бутусов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
верещук чудовий вибір. А після неї можна і філіпа кіркорова.
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06.09.2021 14:22
+34
никакого бардака.целенаправленный развал Украины зе командой.
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06.09.2021 14:16
+34
Так зелена мерзота для того й до влади й дорвалась, щоб бардак, хаос і безлад. То ж і їхня ціль! Зміна тарана на барана нічого ж не змінить. Щоб щось змінити ту всю зелену гидоту треба міняти, всю!
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06.09.2021 14:16
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Книжка - не показатель, тупая бравада зеленского - это тоже не показатель. Хайп, на котором он пришел к власти, не сможет продолжаться бесконечно, реальность уже берет свое. Конечно, второго срока не будет. Правда мы пока сами не совсем понимаем, что будет и как.
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06.09.2021 17:49 Відповісти
Зеленскому важна поддержка США и больше ничего не надо,если американцы дадут добро на второй срок значит так и будет,все западные СМИ протрубят что прошли демократичные выборы и троекратное ура.
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06.09.2021 17:55 Відповісти
Зеленскому нужны США. Вот только ли нужен ли Америке зеленский - громадный вопрос. США нужен Коломойский и еще пара-тройка типов иже с ним. Несмотря на то, что зеленский подписал меморандум о выдаче подозреваемых в обход стандартных процедур, выполнить его будет очень сложно. Это будет проверка на вшивость. Разговор с зеленским будет только в контексте выполнения этого меморандума.
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06.09.2021 18:04 Відповісти
Если бы США был нужен Коломойский он бы уже стоял раком прямо на лужайке перед Белым Домом.
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06.09.2021 18:09 Відповісти
всё что связано с ермаком, это всё бардак и крючкотворство.
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06.09.2021 17:58 Відповісти
Хто і за які полководські чи інші заслуги призначив Тарана міністром оборони??По яких критеріях?? Якщо під час війни спеціально призначають недієздатного військового керівника, то яку ціль переслідують і яку понесуть відповідальність за злочин...? ВР, ДБР, СБУ, патріоти де Ви?
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06.09.2021 21:42 Відповісти
Що тут дивного?! У Тарана морда саботажника.
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06.09.2021 18:11 Відповісти
Повісили всі негаразди на цапа-відбувайла
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06.09.2021 18:40 Відповісти
Выгнать на хрен тарана вместе с ермаком, сколько можно терпеть этих иродов, задолбали они уже всех. А ермак уже оперился полностью, забылись все прошлые грехи, клоун пригрел своего дружбана и всё ему простил. Вывод, - гнать это кодло сраной метлой, подальше вообще от Украины.
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06.09.2021 19:21 Відповісти
Аваков ушёл и что-то изменилось?
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06.09.2021 19:29 Відповісти
Таран по заданию РФ и под кураторством Ермака усердно трудится на развал армии и у него это хорошо получается. По случаю снятия с должности получит очередное воинское звание в российской армии и какую нибудь медальку.
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06.09.2021 20:02 Відповісти
это чистой воды - саботаж .в УК Украины можно найти около десятка
статей, отдаленно соответствующих термину "саботаж", но статьи
"САБОТАЖ" в разделе "Злочини проти основ національної безпеки
України" - nightнема... есть статья 113 "Диверсия", и все… за ней уже
следует "Шпиёнаж". В 2017 выносился вопрос Куприем - Парубием на
рассмотрение в ВР, и то не в разрезе войны с паРашей ... и там же в ВР закон и
сдох , в первом чтении…

т.е
невыполнение чиновниками своих
должностных и прочих функциональных обязанностей и инструкций , наносящих ущерб
государству - массовое…и никто сейчас этим вопросом- не занимается .
показати весь коментар
06.09.2021 21:16 Відповісти
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