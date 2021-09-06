"Краще жувати, ніж говорити": Разумков про ідею радника глави ОП Арестовича перейменувати Україну на Русь-Україну
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив проти ідеї радника глави ОП Олексія Арестовича про перейменування України на Русь-Україну.
Про це Разумков заявив у коментарі журналістам під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.
"Іноді краще жувати, ніж говорити ... Ми з вами живемо в Україні, і я думаю, це влаштовує 99,9% громадян. Грати з назвою країни, тим більше намагатися на цьому якось хайпанути - це точно не державна позиція. Не знаю, в якому стані люди дають коментарі", - сказав Разумков.
Він також додав, що інформації про те, що в Офісі Президента готується такий законопроєкт, у нього немає, і він сподівається, що це фейк.
Нагадаємо, минулого тижня Арестович заявив в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. "Треба у них (Росії, – ред.) відібрати бренд "руський" нарешті. Я борюся за те, щоб ми називали війну правильно: "російсько-російська війна". "Русько-російська", з м'яким знаком. Русь – це ми... руські, русини, як нас ще називали. Я б змінив назву держави, назвав би нас "Русь-Україна", подвійну назву зробив би", – сказав Арестович.
Водночас Цимбалюк поцікавився, коли буде указ президента Володимира Зеленського про перейменування України. Арестович запевнив, що це питання вже у роботі.
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Чиво в рускам изиге ёлка, ёж с "ё", йог и йод через "Й". Патаму шо йог и йод иносраные слава, а ёж (свернувшийся) и ёлка (алка) мардовские.
Ця "контрпропаганда" - невчасна. Зара головне - вступ до НАТО, зберегти державу. А тоді можна ставити це питання як акуальне.
Хіба що програма партнерства.
поки що достатньо прописати в преамбулi Конституцiї - Україна, iсторична назва Русь. все.
використовувати назву Русь у днi свят, для назви Церкви - Православна Церква України-Руси i таке iнше.
А те, що не на часi, то гнида разумков несе маячню, це давно вже та завжди на часi.
Ви будете здивовані, але Арестович далеко не перший хто хотів це зробити. Розпочав цю боротьбу за назву "Україна - Русь" понад сто років тому Михайло Грушевський.
Так. Той сами професор історії та перший президент України Української Народної Республіки. У своїй праці "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" він прямо писав «Общерусскої» історії не може бути, як нема «общерусскої» народності… Ми знаємо, що Київська держава, право, культура були утвором одної народності, українсько-руської."
Відчули різницю? Грушевський стверджує: Ми україно-руська народність! А не "русько-українська," як нам зараз навязує Арестович!
Дуже тонка граннь, але як то кажуть - диявол ховається у деталях.
Тому що при такому підході ми водночас і лишаємо за собою право на історичну монополію назви "Русь" і водночас "українська" лишається домінантною у цій парі.
Ваащета там прытумали название этава улуса как ё бань.
Таке може бути якщо ми об'єднаемось з Білоруссю.
А прапор повинен бути в біло-червоно-чорних кольорах і герб тризуб Володимира.
Таке може бути якщо ми об'єднаемось з Білоруссю, так як ми і є русинами.
А прапор повинен бути в біло-червоно-чорних кольорах і герб тризуб Володимира.
Така здвоєна назва об'єднає наші минуле й *******.