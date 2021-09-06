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Новини Політика України
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ВР (11726) поправки (72) спам (6) Потураєв (129)

Раді восени необхідно розібратися з "поправочним спамом", через нього жодну реформу нормально не проведеш, - "слуга народу" Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Раді восени необхідно розібратися з

У Раді є доволі непроста ситуація з "поправочним спамом". Працювати в ситуації, коли реформаторські закони блокуються величезною кількістю поправок, неприйнятно.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Аграрна реформа вже "відпочиває" порівняно з тим, скільки зараз вноситься поправок до законопроєктів. Маємо закони-рекордсмени, зокрема податковий №5600. Так, по ньому існують певні суперечки. Але є пункти, що не викликають жодних сумнівів, і які точно треба приймати. Наприклад, підняття ренти на руду", - зазначив парламентар.

За словами Потураєва, нардепи проголосували в першому читанні проєкт закону, який би допоміг впоратися з таким "поправочним спамом", але він не повністю вирішує питання.

"Потрібно фундаментально переглядати регламент. Так, треба зберегти право опозиції на дискусію, на відстоювання власної точки зору і таке інше, але як сьогодні, далі продовжуватися не може. ... Зрозуміло, що 12 тис. поправок розглядатимуться мінімум три місяці. За таких умов жодну реформу нормально не проведеш. Навіть ідеальну. Тому восени нам потрібно розібратися з цією ситуацією", - наголосив нардеп.

Детальніше читайте в матеріалі "Новий політсезон: бюджет, відставки і сюрпризи від влади".

Також читайте: Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук

Автор: Наталя Джума
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А какую реформу нормально провели?
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06.09.2021 14:40 Відповісти
А ты думаешь легко страну развалить? Некоторые сопротивляются, можно сказать саботируют
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06.09.2021 14:45 Відповісти
А какую реформу нормально провели?
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06.09.2021 14:43 Відповісти
"Нормально" из пасти психически нездорового индивидуума Потураева ?
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06.09.2021 14:43 Відповісти
Не лізьте ні в які реформи, ну вас нафіг.
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06.09.2021 14:44 Відповісти
країна де "реформи" проводять потураєви може не витримати
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06.09.2021 14:47 Відповісти
а ти довів якось, що то саме СПАМ, а не намагання хоч якось виправити вашу недолугу законотворчість?
а, Нікітушка?
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06.09.2021 14:47 Відповісти
Вв уже получили все и даже больше. А виноват спам. Нет, утырки зеленые, это вы ВИНОВНЫ.
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06.09.2021 14:50 Відповісти
Потураев так говорит, как будто цель Зели проводить в стране реформы. Он так далёк от этого, как ещё не был ни один бывший президент Украины.
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06.09.2021 19:15 Відповісти
 
 