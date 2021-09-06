Затримані окупантами кримські татари Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов отримали 14 і 15 діб адмінарешту, - "Кримська солідарність"

Київський районний суд окупованого Сімферополя ухвалив заарештувати Ельдара Одаманова на 15 діб і Шевкета Усеїнова на 14 діб за непокору співробітникам поліції за адміністративною статтею 19.3 КоАП РФ.

Про це розповіла адвокат Ліля Гемеджі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність".

За словами захисту, судове засідання пройшло з істотними порушеннями. Зокрема стороні не було дозволено висловитися після дослідження матеріалів справи, а також відмовлено у всіх клопотаннях: витребування документів з МВС, залучення дружини Одаманова як свідка, залучення прокурора для дотримання принципу змагальності сторін.

"Процес пройшов у швидкому режимі. Судячи з того, що покарання Шевкету Усеїнову відрізняється в одну добу - рішення було прийнято за межами судового засідання зацікавленими людьми", - вважає Гемеджі.

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При цьому суду пояснювалося, що чоловіки були викрадені і насильно утримувалися силовиками. Підсудні понад добу провели з мішками на голові в невідомому приміщенні. Потім їх відпустили на сімферопольську набережну, де через кілька хвилин правоохоронці зажадали у них документи, вилучені під час обшуку. За версією поліції, чоловіки чинили опір "руками і ногами".

Захисниця звернула увагу, що в документах вказано: протокол адміністративного правопорушення оформлений на підставі паспорта. Це спростовує версію співробітників поліції про його відсутність. Також протокол затримання і протокол про правопорушення відрізняються за часом - тобто підсудних безпідставно утримували понад 5 годин без будь-яких процесуальних документів. Зараз Одаманов і Усеїнов утримуються в ІТТ Сімферополя. Звинувачення в підриві газопроводу їм поки не висувалося.

Як повідомлялося, 4 вересня приблизно 50 кримських татар були затримані під будівлею ФСБ РФ у Сімферополі під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Серед затриманих був голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов. Також були затримані цивільні журналісти "Кримської солідарності" і кореспонденти Грани.ру Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.