Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Газета.ру, про це він сказав у ході зустрічі з викладацьким складом Санкт-Петербурга.
За словами дипломата, в країнах Балтії і в Україні "оголошено відкриту війну проти російської мови, російськомовної освіти" в порушення численних міжнародних конвенцій.
Міністр нагадав, що в Конституції України прямо прописані гарантії російській мові і в цілому гарантії російської, російськомовної та інших національних меншин. Незважаючи на це, в країні кілька років тому був прийнятий закон про українську мову як державну мову, де сказано, що з вересня 2020 року дозволяється викладати мови національних меншин тільки в початковій школі, в подальшому - лише українською.
25 серпня повідомлялося, що російську мову в Дніпропетровській області позбавили статусу регіональної.
Будь ласка, зачекайте...
и смотрит вниз
а вместо х@я
лавровый лист
Так что чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, старая кляча!
нам, що не пофіг що там варнякає гітлерівський Рібентроп під час війни своїм закріпаченим бюджетникам ?
І так зрозуміло що собака крім гавкіту нічого іншого не скаже.
В тім, як і нічого іншого не можуть сказати і його поневолені вчителі-кріпаки.
Їх хоч в дупу дери, всеодно будуть дякувать. Така вона загадкова російська душа
1. дамбас
2. "хворі" на "материку"
3. російске малорозвинуте бидло.
місяць назад рос-смі брали у Гончаренка інтерв"ю через скайп, так там на репліку про русскіх, журналістка видала коронну фразу "я нє русская, я россіянка"! прозріла, курка.
Это при том, что и путин, и Лавров - этнические евреи, разжигающие войну
между Украиной-Русью и Московией.
На Цензоре приблизительно столько же хают Рашку и эту говорящую лошадь на искусственном русском языке, согласно их же Вики.
Так что нет никаких проблем в Украине с русским языком. Проблемы как раз у вас, рашисты!
Сами напали, не нойте теперь! Слава Украине!
и он праснулся ...в маче
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
Навіть футболісти збірної і тренер заговорили українською мовою.
лавров, ти або залізь на пляшку, або злізь з пляшки. цей коментар написано українською мовою.
налийте лаврову настоянку глоду. та він каже, що українці російською мовою не можуть говорити. так, лаврову більше не наливати.
Добре, шо сказав. А то читаю новини, спілкуюся з людьми з України, ніхто не скаржиться. Навпаки російськомовні бандерівці на ЦН всіляко одхрещуються од будь-яких натяків і вимагають / просять більше української та всіляко підтримують.
Та й переходять помаленьку на українську.
От нещастя. Іди он з талібами чоломкайся.
х**ло, на жаль, хитре і підступне.