Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха: "Оголошено відкриту війну"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що дискримінація російської мови в Україні досягла масштабів лиха.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Газета.ру, про це він сказав у ході зустрічі з викладацьким складом Санкт-Петербурга.

За словами дипломата, в країнах Балтії і в Україні "оголошено відкриту війну проти російської мови, російськомовної освіти" в порушення численних міжнародних конвенцій.

Міністр нагадав, що в Конституції України прямо прописані гарантії російській мові і в цілому гарантії російської, російськомовної та інших національних меншин. Незважаючи на це, в країні кілька років тому був прийнятий закон про українську мову як державну мову, де сказано, що з вересня 2020 року дозволяється викладати мови національних меншин тільки в початковій школі, в подальшому - лише українською.

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25 серпня повідомлялося, що російську мову в Дніпропетровській області позбавили статусу регіональної.