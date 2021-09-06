"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представники руху "Талібан" запросили шість країн для участі в заході, присвяченому оголошенню складу нового афганського уряду.
Про це повідомляє телеканал "Аль-Джазіра" із посиланням на заяву анонімного представника руху. За його словами, запрошення було направлено Росії, Туреччині, Китаю, Ірану, Пакистану та Катару, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант
Представник політичного офісу "Талібану" Мухаммад Наїм заявив, що лідером руху буде емір країни. При цьому він ще не визначив ім'я майбутнього прем'єр-міністра країни.
Раніше індійський портал News-18 із посиланням на джерела повідомив, що таліби можуть проголосити муллу Хайбатуллу Ахундзаду верховним лідером Афганістану. Джерела телеканалу говорили, що таліби мають намір організувати владу в Афганістані за прикладом Ірану, де верховний лідер є главою держави і при цьому вищим політичним і релігійним авторитетом. Зазначалося, що виконавчу владу можуть очолити мулла Абдул-Гані Барадар або мулла Якуб, а верховним суддею може стати мулла Абдул Хакім Хаккані. Однак член комісії руху з культури Анамулли Самангані стверджував, що пан Ахундзада може обійняти посаду нового прем'єр-міністра Афганістану.
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И пить не нужно-героина хоть отбавляй-веселье
Ведь там во время церемонии коронования очередного эмира Афганистана, талибы могут и голову отрезать какому нибудь гостю, если что то не понравится им.
И талибам ничего не будет, уже никто не хочет лезть и воевать в Афган.
В своё время, Британцы несли цивилизацию Афгану, совок строил там социализм, американцы строили демократию там... Бесполезно.
Но сколько волка не корми а он всё равно в лес смотрит.
В Афгане может быть только средневековое правление и мракобесие большей части населения Афганистана
Як я розумію, Китаю потрібен Афганістан для зв'язку з Іраном і вони тиснуть на афганських сунітів, а ті шукають підписку у СА через Катар. Звичайно, афганські суніти відрізняються від ваххабітів (хоча самі можуть вважати і інакше бо прихильні до деобанді). І хоча ваххабізм і деобандізм зові схожі, на справді це, в корні протилежні напрямки. Та, Іран, який підтримує персів та хазарійців, в печинках седить обом.