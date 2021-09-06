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Новини За кордоном Агресія Росії проти України Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Іран (1338) Катар (85) Китай (1914) Пакистан (32) Росія (47144) Талібан (136) Туреччина (2248)

"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Представники руху "Талібан" запросили шість країн для участі в заході, присвяченому оголошенню складу нового афганського уряду.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Джазіра" із посиланням на заяву анонімного представника руху. За його словами, запрошення було направлено Росії, Туреччині, Китаю, Ірану, Пакистану та Катару, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант

Представник політичного офісу "Талібану" Мухаммад Наїм заявив, що лідером руху буде емір країни. При цьому він ще не визначив ім'я майбутнього прем'єр-міністра країни.

Також читайте: Таліби заявили, що війну в Афганістані завершено

Раніше індійський портал News-18 із посиланням на джерела повідомив, що таліби можуть проголосити муллу Хайбатуллу Ахундзаду верховним лідером Афганістану. Джерела телеканалу говорили, що таліби мають намір організувати владу в Афганістані за прикладом Ірану, де верховний лідер є главою держави і при цьому вищим політичним і релігійним авторитетом. Зазначалося, що виконавчу владу можуть очолити мулла Абдул-Гані Барадар або мулла Якуб, а верховним суддею може стати мулла Абдул Хакім Хаккані. Однак член комісії руху з культури Анамулли Самангані стверджував, що пан Ахундзада може обійняти посаду нового прем'єр-міністра Афганістану.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 9387
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06.09.2021 14:54
+24
Я считаю, что незаслуженно забыты великие лидеры Венесуэлы и прочих чудесных стран. Лидера сомалийских пиратов тоже можно было пригласить. Очень авторитетный в определенных кругах чувак.
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06.09.2021 14:54
+16
Лавруха, надо ехать на торжества к талибанским братушкам.
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06.09.2021 15:02
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А Россияне и не выезжали
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06.09.2021 14:53 Відповісти
Пусть еще рашкин гимн сделают своим государственным.
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06.09.2021 15:21 Відповісти
Через півроку почнеться голод і талібів почнуть їсти замість хліба. Сьогодні головний той хто розподіляє гроші і це явно не ці країни яких таліби запросили на святкування.
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06.09.2021 15:29 Відповісти
Вони своїх кукловодів не видають)
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06.09.2021 15:33 Відповісти
Я считаю, что незаслуженно забыты великие лидеры Венесуэлы и прочих чудесных стран. Лидера сомалийских пиратов тоже можно было пригласить. Очень авторитетный в определенных кругах чувак.
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06.09.2021 14:54 Відповісти
Вы иронизируете, а я к примеру вижу с кем теперь Афганистан намерен дружить в первую очередь. И эта компания, мягко говоря, настораживает. Думаю Штаты должны поднапрячься.
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06.09.2021 14:57 Відповісти
Вы предполагали, что талибы заведут дружбу с США или ЕС? Вы серьезно? "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 2562
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06.09.2021 17:01 Відповісти
Естественно я такого не предполагал и не предполагаю. Для меня данный оборот дел очевиден был изначально. Просто совсем недавно отдельные форумчане пЫсали кипятком, вангуя как талибы чуть ли не на второй день после прихода власти пойдут воевать с кацапами. А я еще тогда сказал, что подлости и коварству кацапов предела нет. И пофиг что талибан организация которая у них запрещена законодательно. Я еще тогда говорил, что кацапы мастера переобуваться в полете. И говорил, что и года не пройдет как они с талибами станут братья навек. Движение к этому мы сейчас и наблюдаем.
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06.09.2021 17:35 Відповісти
Свиноедов из Параши? "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 52 "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 1465
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06.09.2021 14:54 Відповісти
"Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 9387
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06.09.2021 14:54 Відповісти
вот так все просто?
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06.09.2021 14:55 Відповісти
турция к террористам причем..барашэк зарэжуть кумыс рекой аул в пляс порвут три ********* и ак 47 сломають теж мени..
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06.09.2021 14:55 Відповісти
а делегаций от братских ДыНыРы и ЛыНыРы шо не будет ? "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 4893
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06.09.2021 14:55 Відповісти
Будут, но в гробах.
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06.09.2021 15:22 Відповісти
Вот увидите,скоро эти чебуреки в халатах,будут на параде в масквабаде маршировать.
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06.09.2021 14:56 Відповісти
маршировать может и нет но сидеть на трибуне в числе почетных гостей будут
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06.09.2021 14:58 Відповісти
а шо, може чемпіонат світу з Катару перенесемо? Десь кудись в Англію...
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06.09.2021 14:59 Відповісти
Отдельные товарищи на форуме цензора недавно исходили в предвкушении как талибан пойдет на кацапию войной. Ню-ню, как говорится. Я еще тогда говорил, что скоро будет талиб и кацап - братья навек.
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06.09.2021 14:59 Відповісти
Это представление перед Западом. Не признаете, у нас есть другие клиенты. Как Зеленский который начал пугать Китаем. И Запад всегда клюет.
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06.09.2021 15:00 Відповісти
Лавруха, надо ехать на торжества к талибанским братушкам.
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06.09.2021 15:02 Відповісти
Этому коню все равно, где жрать сено и испражнять навоз.
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06.09.2021 15:24 Відповісти
у мацкалей праздник-куда-то пригласили!!
И пить не нужно-героина хоть отбавляй-веселье
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06.09.2021 15:04 Відповісти
Про всех не знаю. Но Россию, которая напала на Афганистан, убила законного президента, убила боле 1,5 миллиона граждан Афганистана, точно не нужно было приглашать. Плохо начал Талибан, с предательства памяти всех тех, кого убила Россия
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06.09.2021 15:04 Відповісти
Кто банкет оплачивал, того и пригласили.
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06.09.2021 16:32 Відповісти
Турцию и Катар?! "Талибан" пригласил Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в торжественном мероприятии, посвященном объявлению нового правительства в стране - Цензор.НЕТ 3373
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06.09.2021 15:04 Відповісти
а корейский СуньВысунь тоже приедет
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06.09.2021 15:05 Відповісти
Ну что же посмотрим, кто на поклон приедет.
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06.09.2021 15:07 Відповісти
А вообще-то интересно, х...ло собственной персоной появится или лошадь пошлет?
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06.09.2021 15:30 Відповісти
Суркова, как обычно.
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06.09.2021 15:32 Відповісти
"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 4600
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06.09.2021 15:13 Відповісти
Запад рискует везде остаться у разбитого корыта, из-за недальновидной политики последних 20 лет. Это даже политикой сложно назвать.

"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 2352
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06.09.2021 15:26 Відповісти
Калантарян вже спец по зброї? А де мамонтовод з Туви?
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06.09.2021 15:46 Відповісти
Точно, а що у полудурка на передньому фоні, М-16? "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 388
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06.09.2021 15:47 Відповісти
Звісно що йде, вірніше християнсько мусульманська. Вона йде вже 1300 років і намагання СРСР запхати свого носа нічого не змінили, про ерефію не будемо, бо там де грають великі дяді наркокраїна ролі не грає.
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06.09.2021 15:54 Відповісти
АК це вже американська зброя, хренасе ви там курите.
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06.09.2021 16:00 Відповісти
А по вашій то в 1945 -1945 була громадянська, все таки 2 млн москалів вторглись в СРСР при підтримці німців.
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06.09.2021 16:07 Відповісти
Якщо Моторола, Гиркин, Бородай українці, то да.
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06.09.2021 16:11 Відповісти
Ну москалі своїх виміняли, а так да, сидить лише 2 000 москалів, МК писав про це в 2015.
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06.09.2021 16:16 Відповісти
Так у вас Донецьк з Луганськом в заручниках, де ми стільки москалів наловимо.
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06.09.2021 16:23 Відповісти
А что ж про Луку забыли?
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06.09.2021 15:40 Відповісти
Интересная подборка друзей. "Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні - Цензор.НЕТ 1726
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06.09.2021 15:41 Відповісти
КНДР, КНР, Сирия, Венесуэла, там все стабильно...
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06.09.2021 15:55 Відповісти
Катару не буде , бо ЧС з футболу 2022 накриється паранджою .
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06.09.2021 15:42 Відповісти
Никого не будет. Главари стран не приедут, побоятся за свою жизнь.
Ведь там во время церемонии коронования очередного эмира Афганистана, талибы могут и голову отрезать какому нибудь гостю, если что то не понравится им.
И талибам ничего не будет, уже никто не хочет лезть и воевать в Афган.
В своё время, Британцы несли цивилизацию Афгану, совок строил там социализм, американцы строили демократию там... Бесполезно.
Но сколько волка не корми а он всё равно в лес смотрит.
В Афгане может быть только средневековое правление и мракобесие большей части населения Афганистана
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06.09.2021 15:58 Відповісти
Цікаво те що, політичне крило талібану до цього було розміщено в Доха, Катар. Хоча там знаходиться велика американська військова база та 609-й Центр управління повітряними і космічними операціями Центрального командування збройних сил США (один з чотирьох подібних закордонних центрів армії США). Якось вони там один другому не заважали.
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06.09.2021 15:48 Відповісти
А вони і зараз не заважають, Катару потрібен газогін через Афган, таліби пообіцяли його безпеку.
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06.09.2021 15:55 Відповісти
Між ними і Афганом протока та Іран, у якого і так повно нафти і газу для Китаю.
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06.09.2021 16:14 Відповісти
Це була блаж Трампа, Все дело в проекте ТАПИ. Это планируемый газопровод через Афганистан, названный так в честь четырех стран, по которым он пройдет (Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия). В феврале делегация «Талибана» нанесла неожиданный визит в Туркменистан, где пообещала поддержать планируемый проект. И у меня нет никаких сомнений в том, что Трамп и Помпео вошли в долю и стали посредниками в этом проекте. Иначе весь этот ******** цирк объяснить трудно. Запустить такой проект без талибов - слишком много риска. Эти же придурки его взорвут. Именно из-за причин безопасности проект долго подвергался сомнению. У Трампа сильно лоббировали ТАПИ. Талибы обещали «безопасность и полную поддержку реализации ТАПИ и других проектов развития в их стране. «Мы пытаемся способствовать процветанию нашего народа и развитию нашей страны, обеспечивая защиту всех проектов», - сказал представитель «Талибана»
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06.09.2021 16:22 Відповісти
Де Трамп і де Китай. Китай вже будує інфраструктуру до Ірану через Афганістан. Наразі йому не головним є Туркменістан, а Індія взагалі ворог. Його інтереси в регіоні представляє Пакистан, він стратегічний союзник Китаю..
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06.09.2021 16:54 Відповісти
Ви часом не з алюмінієвих беретів, які всюди бачать капості Трампа?
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06.09.2021 16:56 Відповісти
Думаю там набагато складніше і пов'язано це, з релігійними напрямками. Більшість афганців суніти але там присутня і шіітська складова. Наразі загострилася півторатисячолітня боротьба між іранським шіітизмом та сунітськи ваххабізмом, який представляють Саудівська Аравія та Катар.
Як я розумію, Китаю потрібен Афганістан для зв'язку з Іраном і вони тиснуть на афганських сунітів, а ті шукають підписку у СА через Катар. Звичайно, афганські суніти відрізняються від ваххабітів (хоча самі можуть вважати і інакше бо прихильні до деобанді). І хоча ваххабізм і деобандізм зові схожі, на справді це, в корні протилежні напрямки. Та, Іран, який підтримує персів та хазарійців, в печинках седить обом.
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06.09.2021 16:50 Відповісти
Не запросили жодної християнської країни.
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06.09.2021 16:02 Відповісти
Победа Талибана свершившийся факт и хочешь, не хочешь но все рано или поздно признают их власть законной.
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06.09.2021 16:07 Відповісти
Так вони вже були при владі, і дехто визнавав.
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06.09.2021 16:08 Відповісти
А хто вимагає изнавати їх? Мало кого там визнають ерефія з КНР.
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06.09.2021 16:57 Відповісти
А як же мавпи-по-оружію з ЛДНР? Такую страну нє прігласіді
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06.09.2021 17:13 Відповісти
меркельшу забыли......
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06.09.2021 20:23 Відповісти
Шість друзів терористичної організації.
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06.09.2021 20:25 Відповісти
бацьку забыли еще пригласить)
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06.09.2021 21:03 Відповісти
 
 