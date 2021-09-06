"Талібан" запросив Туреччину, Китай, Росію, Іран, Пакистан і Катар взяти участь в урочистому заході, присвяченому оголошенню нового уряду в країні

Представники руху "Талібан" запросили шість країн для участі в заході, присвяченому оголошенню складу нового афганського уряду.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Джазіра" із посиланням на заяву анонімного представника руху. За його словами, запрошення було направлено Росії, Туреччині, Китаю, Ірану, Пакистану та Катару, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Комерсант

Представник політичного офісу "Талібану" Мухаммад Наїм заявив, що лідером руху буде емір країни. При цьому він ще не визначив ім'я майбутнього прем'єр-міністра країни.

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Раніше індійський портал News-18 із посиланням на джерела повідомив, що таліби можуть проголосити муллу Хайбатуллу Ахундзаду верховним лідером Афганістану. Джерела телеканалу говорили, що таліби мають намір організувати владу в Афганістані за прикладом Ірану, де верховний лідер є главою держави і при цьому вищим політичним і релігійним авторитетом. Зазначалося, що виконавчу владу можуть очолити мулла Абдул-Гані Барадар або мулла Якуб, а верховним суддею може стати мулла Абдул Хакім Хаккані. Однак член комісії руху з культури Анамулли Самангані стверджував, що пан Ахундзада може обійняти посаду нового прем'єр-міністра Афганістану.