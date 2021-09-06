Найбільшим "тертям" буде спроба ОП звільнити Разумкова, "слуги" хочуть, щоб Рада працювала не за регламентом, - нардеп "Голосу" Железняк

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк не відкидає, що кілька міністрів залишать свої посади.

Про це парламентар заявив у матеріалі Цензор.НЕТ.

"Найбільшим політичним "тертям" буде намагання Офісу Президента звільнити спікера. Є велике бажання більшості, щоб Верховна Рада працювала не за регламентом. Сподіваюся, у них не вистачить голосів для такого звільнення",- йдеться в повідомленні

За словами Железняка, на першому пленарному тижні можуть розглянути закони, спрямовані на співпрацю з МВФ. Імовірно, мова піде про законопроєкти, які стосуються НАБУ і банківського сектору.

"Також планують до розгляду законопроєкт про деолігархізацію. Готується таблиця. Я бачу, що там є достатня підтримка цього документа у тому вигляді, в якому він внесений. Також хочуть проголосувати славнозвісний законопроєкт №5600, до якого надійшло понад 11 тисяч поправок. Тим не менше, вони намагатимуться його протягнути по швидше для того, щоб він, за їхніми розрахунками, приніс якомога більше грошей в бюджет", - наголосив нардеп.

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