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Новини Політика України
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ВР (11726) звільнення (1511) Разумков Дмитро (1449) Офіс Президента (1748) Железняк Ярослав (390)

Найбільшим "тертям" буде спроба ОП звільнити Разумкова, "слуги" хочуть, щоб Рада працювала не за регламентом, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найбільшим

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк не відкидає, що кілька міністрів залишать свої посади.

Про це парламентар заявив у матеріалі Цензор.НЕТ.

"Найбільшим політичним "тертям" буде намагання Офісу Президента звільнити спікера. Є велике бажання більшості, щоб Верховна Рада працювала не за регламентом. Сподіваюся, у них не вистачить голосів для такого звільнення",- йдеться в повідомленні

За словами Железняка, на першому пленарному тижні можуть розглянути закони, спрямовані на співпрацю з МВФ. Імовірно, мова піде про законопроєкти, які стосуються НАБУ і банківського сектору.

"Також планують до розгляду законопроєкт про деолігархізацію. Готується таблиця. Я бачу, що там є достатня підтримка цього документа у тому вигляді, в якому він внесений. Також хочуть проголосувати славнозвісний законопроєкт №5600, до якого надійшло понад 11 тисяч поправок. Тим не менше, вони намагатимуться його протягнути по швидше для того, щоб він, за їхніми розрахунками, приніс якомога більше грошей в бюджет", - наголосив нардеп.

Про плани Верховної Ради на осінь читайте тут.

Також читайте: "Слуги" намагатимуться протягнути законопроєкт №5600, що збільшує податки для громадян, - Величкович

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Какая разница. Ты, главное, не забудь оплатить бене и остальным фирташам их пожелания. А то из квартиры выселят. У разумкова есть где жить, о нем не переживай, мультипроцентный ты наш.
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06.09.2021 15:55
+3
Строительство диктатуры в самом разгаре. Народ спит, тупица - можно.
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06.09.2021 15:55
+3
по списку його обрали, як першого номера!
Ми ще тоді попереджали вас всіх, 73/43%зебіли, що обираєте тих самих ригів!
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06.09.2021 17:11
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то шо? хорошо если уволят или нет?)) не угодишь 27%-ным
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06.09.2021 15:48 Відповісти
Какая разница. Ты, главное, не забудь оплатить бене и остальным фирташам их пожелания. А то из квартиры выселят. У разумкова есть где жить, о нем не переживай, мультипроцентный ты наш.
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06.09.2021 15:55 Відповісти
слуги хотят в раде вооще не работать. какой регламент? А вообщем они и так на полшишечки трудятся, иль меньше.
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06.09.2021 15:53 Відповісти
Строительство диктатуры в самом разгаре. Народ спит, тупица - можно.
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06.09.2021 15:55 Відповісти
Тёрки среди сортов зелёного говна не говорят о том, что оно перестало быть зелёным и перестало быть говном. Найбільшим "тертям" буде спроба ОП звільнити Разумкова, "слуги" хочуть, щоб Рада працювала не за регламентом, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7329
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06.09.2021 16:06 Відповісти
Любитель чужого одеяла.Мелкий воришка.
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06.09.2021 16:12 Відповісти
Країна ковтнула регіонала поводира зеленої мерзоти Разумкова до владного корита . Сьогодні ************ про нього ні слова як й про Єрмака... Видовище буде тільки те!!! Опозвція буде рятувати самеу конституційну посаду щоб не зажер усе НЕдоурпатор НЕлох , а значить будуть ростит імідж новій кремлівскькій куклі. Будуть спостерігати мовчки, як сцарь захоплює владу - теж поагно... Оце вищі політтехнології уХйла Гебьонного!
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06.09.2021 16:26 Відповісти
можна цитувати Інстасамку ,як темник для вови - пашьол .на... Разумков атсюда ти мнє нє нравішься )
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06.09.2021 16:32 Відповісти
А может хоть кто-то про разумковахоть что-то хорошее написать, просто интересно? Ведь по какому-то округу его избрали...
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06.09.2021 16:29 Відповісти
Молодіжним крилом ПР керував перед Разумковим Хомутинник , котрий всиг накрасти на яхти--заводи-параходи. Разумков не встиг, коли зайняв його посаду у ПР - зате ця Кремлівська гнида пройшла свій важкий шлях до джуже високого ***** державного корита- а далі... тільки спостерігати як політики під куполом сьогоднішнього ЗЕшапіто ВР будуть діяти, Бо народу Разумков точно пофіг!
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06.09.2021 16:37 Відповісти
по списку його обрали, як першого номера!
Ми ще тоді попереджали вас всіх, 73/43%зебіли, що обираєте тих самих ригів!
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06.09.2021 17:11 Відповісти
"Надеюсь, у них не хватит голосов для такого увольнения". вы скользкие чмошники, потерпевшее лошье! духу не хватает заблокировать трибуну, поставить ультиматум! голимые уроды, вам с вашим макарчуком только гамно месить в белых костюмах и туфельках.
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06.09.2021 17:19 Відповісти
 
 