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Новини Економіка
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Падіння світових цін на сировину було питанням часу і воно вже почалося, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Падіння світових цін на сировину було питанням часу і воно вже почалося, - економіст

В умовах падіння світових цін на сировину влада не повинна посилювати податковий тиск на експортерів, адже негативні наслідки відчує вся економіка країни.

Про це написав економіст Борис Кушнірук в блозі на Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

Економіст нагадав, що світові ціни на сировину зростали з минулого року, що було наслідком вливання значної частини коштів в економіку після локдаунів. Проте цей сприятливий для вітчизняних експортерів період вже закінчився – наразі ціни на основні експортні позиції українських виробників знижуються.

"Потрібно усвідомлювати, що оскільки нинішнє зростання цін на сировинну продукцію не було викликане структурними змінами провідних економік, зміною технологій, то падіння сировинних цін — це лише питанням часу", - зазначив Кушнірук.

Він звернув увагу, що на ринках гірничо-металургійної продукції падіння цін вже почалося. Так ціни на залізну руду впали на 35% від пікових показників (221 дол/т), станом на 07.07.2021 — до 144 дол/т вже 01.09.2021. Почалося також зниження цін на металопродукцію. Наприклад, арматура на світових ринках за серпень подешевшала на 7%. Також на зовнішніх ринках дешевшають ціни ще на одну важливу українську експортну продукцію — кукурудзу.

"Зниження світових цін на залізну руду почалося внаслідок введення Китаєм обмежень на виробництво сталі і імпорт залізорудної сировини. Зокрема, металургійні компанії Китаю в червні скоротили імпорт залізної руди на 12%, в липні імпорт був скорочений на 21,4%. Ціни продовжать падати", - написав Кушнірук. Окрім того, економіст зазначив, що аналітики Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди, що також сприятиме падінню цін на неї.

"Якщо у 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувалася в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch у період з 2021 по 2025 рік темпи зростання видобутку складуть у середньому 3,6%. Це вказує на довгострокову тенденцію зростання пропозиції і відповідно падіння ціни на залізну руду. Враховуючи це, разом з нею, буде знижуватися і ціна металопродукції, тому що руда є важливою складовою її собівартості", - наголосив Кушнірук.

На його думку, українській владі варто враховувати ці тенденції і відмовитись від ідеї посилити податковий тиск на підприємства ГМК, які є ключовими джерелами надходження валюти в країну.

"Влада, замість того, щоби сприяти зростанню попиту на металургійну продукцію у межах країни, у першу чергу у сфері важкого машинобудування та будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури, своїми руками підриває становище базової для економіки країни галузі — ГМК. При цьому здорожуючи все виробництво, де використовуються значні обсяги металургійної продукції, починаючи від будівництво житла та дорожньої інфраструктури, і закінчуючи машинобудуванням!" - зазначив Кушнірук.

Раніше екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і продукцію металургів закінчується, скоро вітчизняним підприємствам ГМК буде складно конкурувати на світових ринках, тож в таких умовах неприпустимо підвищувати для них податки.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Опять эти стоны очередного подх#йловника рыжего таракана.
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06.09.2021 15:29
+6
народ - а шо наши богатые украинцы) - делились с народом Украины суперприбылью? может я шо то пропустил?
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06.09.2021 15:36
+5
Москва 30 років крала по 60 млрд українського газу і нічого.
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06.09.2021 15:38
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Опять эти стоны очередного подх#йловника рыжего таракана.
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06.09.2021 15:29 Відповісти
Сталь спочатку виросла на 200% а тепер трохи падає, але ж це не проблема! Це надприбутки наших олігархів, які тепер отримують в рази чистого прибутку! Прийшов час піднімати вантажні тарифи на Укрзалізниці!
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06.09.2021 18:41 Відповісти
та ты шо)))))) и шо?)))
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06.09.2021 15:37 Відповісти
та ты шо )))) это вам лапшу на уши до сих пор вешают - бедные вы ))) а страна твоя платит по арбитражу - факт и много платит - и боится шо Украина еще подаст иски и опять денег с вашей страны получит - факт ,опять же - так шо не тупи тут - а то дюже смешно и жалобно пишешь))
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06.09.2021 15:51 Відповісти
жалобно помолись - может станешь жить лучше - да да кругом усе вороги ,вас нато окружило - по этому жить будете плохо ,а потом еще хуже - а потом расступитесь как и ссерия ,при ее танках ,ракетах ,подводных лодка х и так далее - приятного путешествия - как хорошо шо мы уже не с вами))))
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06.09.2021 16:00 Відповісти
всі обвинувачення були безпідставними,ту мантру ми чули з 2000-х-вам кацапам була потрібна труба-у білорусів так само шантажем забрали,а тут не вийшло,потім було відключення взимку,потім ціна 400 зелених(Європа-200)-я тобі нагадую послідовність кац
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06.09.2021 15:54 Відповісти
цапа ,а цапа - а тебе пока за пиндосовсий флаг не репрессируют сегодня? а завтра? - ты это берегись ,а то и семья пострадает - бедные вы ,несчастные)))
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06.09.2021 16:03 Відповісти
Москва 30 років крала по 60 млрд українського газу і нічого.
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06.09.2021 15:38 Відповісти
цапа ,а цапа - а ц вас шо до сих пор медведи бегают по городам?
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06.09.2021 15:54 Відповісти
народ - а шо наши богатые украинцы) - делились с народом Украины суперприбылью? может я шо то пропустил?
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06.09.2021 15:36 Відповісти
а негры в шахтере для кого? сходи на футбич, бахни пивка сармата, включи ТРК Украина
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06.09.2021 15:52 Відповісти
Ахметка, продай свой пентхаус (чердак) в Лондоне, купленный тобой за 272 ляма баксов и не стони, всем и так понятно, что ты самый бедный и несчастный... и вместе с тобою все те в ОП, кто у тебя на прикорме, включая гнусавую бубочку и ее попечителя - дЕрьмака...
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06.09.2021 15:39 Відповісти
зато на внутреннем рынке -металл в два раза , дерево в 2.5 раза "подешевело" , а эти "нищеброды" всё ноют и ноют, плять ...
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06.09.2021 15:43 Відповісти
Я от не можу зрозуміти - чому не робити щось своє? Чому не плавити власний класний метал і його продавати ЩЕ ДОРОЖЧЕ? Чому продавати сировину?
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06.09.2021 15:44 Відповісти
Маши всем ручкой🌷×××
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06.09.2021 16:06 Відповісти
То ты лапоть синий был,со своей перепутал.Так чем пахнет твоя шлюха,можешь ее позвать?😂🌷×××
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06.09.2021 16:22 Відповісти
купят пару негров для донецкого шахтера, не надо налоги повышать, вы что
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06.09.2021 15:51 Відповісти
Сколько ни говори "Халва, халва..." во рту сладко не станет.
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06.09.2021 16:44 Відповісти
 
 