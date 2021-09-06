Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський
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З метою фіксації порушень ПДР найближчим часом на дороги України вийдуть так звані автомобілі "Фантоми".
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Автомобілі "Фантоми" - це автомобілі Нацполіції без розпізнавальних знаків, законодавчо це було дозволено ще торік, але цьогоріч на автомобільні дороги вийдуть 4 спеціально обладнані автомобілі - фантоми, які відстежуватимуть порушення ПДР в русі. Зараз їх обладнають. Фіксація буде відбуватися автоматично. Цей підхід до зменшення ПДР довів свою ефективність в розвинених країнах і ми будемо використовувати цю передову практику. Наступного року таких автомобілів планується ще 23, а в 2023 - ще 110", - уточнив Монастирський.
За його словами, такі автомобілі одночасно можуть фіксувати до 50 цілей, які рухаються як в супутньому напрямку, так і в зустрічному.
"Такі автомобілі, як правило, не зупинятимуть порушників, вони це будуть робити тільки в тому випадку, якщо правопорушення є значним і загрожує безпеці інших учасників дорожнього руху. Так ми отримаємо пересувні комплекси фіксації швидкості. Мета поліції не в тому, щоб зібрати більше штрафів, а щоб громадяни зрозуміли, що буде контроль на більш широких ділянках, така профілактика повинна привести до дотримання швидкісних режимів", - резюмував Монастирський.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки напроти сонця можна було побачити надпис =поліція=. Я на автосалоні ще в поліцаїв уточнила: чи вони будуть лише білого кольору. Поліцаї сказали - різних.
Люди скаржилися і подавали запити чи навіть позови, пояснюючи це тим, що подібні служби не мають права не мати ідентифікації. Відповідей не бачила.
Написала =були=, бо останні років два не бачу їх. Правда, вже півтора роки працюю з дому, але вони біля мене і в моєму районі досить часто їздили раніше.
Правда, їм заборонили реагувати на термінові виклики. Бо вони спричили аварію, в якій загинуло 3 людей.
Я тебе говорю, как водительс 30-ти летним стажем: лучший способ борьбы с взятками - не нарушать и взяток не давать.
Я взяток не даю и стараюсь не нарушать. Если нарушил - плачу штраф официально. Всё просто. О каких идеалистах речь? А ты даёшь взятки? У тебя хоть машина есть?
Помню раньше с этим большой срачь был, так запретили, а теперь втихоря протащили и преподносят как свершившийся факт! Ну типа вы ж знали и промолчали....а теперь хавайте
были уже попытки фиксации из авто. суды разбили их в пух и прах. особенно когда пытались ловить на скорость
то есть сейчас какой-то тридвараз будет кататься целый день на гос.машине за наш счет. И с какого буя я должен на это платить налоги. Слышь, чмо, устрой референдум, ты же так любишь референдумы, может нарід нибуя не поддерживает твои фантомы?
Постріляв би нахєр.
Вот только там это обычно очень мощные машины, вроде Чарджера или Эксплорера, и очень хорошие водители, одни из лучших копов в округе. Которые могут не только зафиксировать, но и догнать и остановить любого нарушителя. Ну а то, что они совершенно непредвзяты, так это само собой разумеется.
А что будет при зелёной сопле при власти? Вопрос риторический ...
"Цель полиции не в том, чтобы собрать больше штрафов" и тут же "мы получим передвижные комплексы фиксации скорости"
И ни единого слова о предотвращении и снижении кол-ва ДТП. Почему? Да потому, что по причине "превышения скорости" % ДТП минимальный!
У Трухина поинтересуйся: Он ДТП совершил потому что ехал 130 или потому что бухой и "мневсеможнояжедепутат".
Наказание за нарушение должно быть сразу (публичное). Зафиксировали нарушение, включили скрытые маяки и СГУ и на обочину для штрафа. Это должен видеть весь поток. Это "карма". Работает только так. Все другое - только для
пополнения бюджетазарабатывания бабла и никакого отношения к безопасности движения и порядку на дорогах не имеет.
1. Поліцейська машина їде в середній смузі (в годину пік, блін). І всі дружненько разом з нею тримають встановлений ліміт швидкості. Це називається - présence policière (поліцейська присутність)
2. А той, про який Ви кажете, - о, аж гай шумить, це їхній favourite. Особливо на початку чи в кінці місяця: план же ж треба виконувать.
Мигалки врубають, сирену на всю - перекриють дві смуги (на одній порушник, на другій - вони) і зразу пробка.
А ще більше ******* ховатися і вигулькувати звідти.
что дальше - возврат кобры? избиение Автомайдана? запрет ездить больше пяти машин?
мы стремительно строим полицейское государство, и если Кучма запретил стрелять в людей на Оранжевой революции, Янукович после долгих метаний выполнил команду ***** убивать людей, то Зеленский даст команду убивать людей, не задумываясь, еще и армии прикажет танками давить людей. Тяньаньме́нь Зеленского не за горами
И совсем другое дело, если армия развернётся в сторону президентского дворца. Но в этом я не уверен, у нас в Украине всё 50/50 или Зеленского свергнут, или оно положит кучу народу.
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Декабрь 2020
Глава Госагентства инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков рассказал о передаче Нацполиции Украины первых четырех патрульных «Фантомов», предназначенных для скрытой фиксации нарушения скоростного режима на украинских дорогах. Первые фантомные патрули собраны на основе кроссоверов Skoda Kodiaq серого цвета, однако в полиции также планируют использовать и другие модели автомобилей.
Суммарная стоимость первых четырех «Фантомов» составляет 3,7 млн грн, при этом в 2021 году «Укринфрапроект» планирует закупить еще 125 фантомных патрулей. Кирилл Хомяков отметил, что это будут другие модели - по всей видимости для того, чтобы водители-нарушители не могли бы однозначно выделить и опознать их в дорожном потоке.
Судя по видео, автомобили не обозначены опознавательными знаками, а красно-синие проблесковые маячки будут включать только в отдельных случаях для демонстрации присутствия и остановки нарушителей. По словам создателей «Фантомов», они смогут фиксировать нарушения скорости в движении в любом направлении - по ходу патрульного авто или ему навстречу.»