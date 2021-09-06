УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14987 відвідувачів онлайн
Новини Авто
17 515 61
аварія (459) дороги (1505) ПДР (364) патрульна поліція (1399) Монастирський (367)

Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Авто

З метою фіксації порушень ПДР найближчим часом на дороги України вийдуть так звані автомобілі "Фантоми".

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Автомобілі "Фантоми" - це автомобілі Нацполіції без розпізнавальних знаків, законодавчо це було дозволено ще торік, але цьогоріч на автомобільні дороги вийдуть 4 спеціально обладнані автомобілі - фантоми, які відстежуватимуть порушення ПДР в русі. Зараз їх обладнають. Фіксація буде відбуватися автоматично. Цей підхід до зменшення ПДР довів свою ефективність в розвинених країнах і ми будемо використовувати цю передову практику. Наступного року таких автомобілів планується ще 23, а в 2023 - ще 110", - уточнив Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 вересня в Україні запрацює ще 21 комплекс автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК

За його словами, такі автомобілі одночасно можуть фіксувати до 50 цілей, які рухаються як в супутньому напрямку, так і в зустрічному.

"Такі автомобілі, як правило, не зупинятимуть порушників, вони це будуть робити тільки в тому випадку, якщо правопорушення є значним і загрожує безпеці інших учасників дорожнього руху. Так ми отримаємо пересувні комплекси фіксації швидкості. Мета поліції не в тому, щоб зібрати більше штрафів, а щоб громадяни зрозуміли, що буде контроль на більш широких ділянках, така профілактика повинна привести до дотримання швидкісних режимів", - резюмував Монастирський.

Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі Фантоми для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Ігорьок , не забувай , що ти зробив це разом, своїм голосом проти Пороха . Так шо сиди рівненько на дупці і не відсвічуй !
показати весь коментар
06.09.2021 15:38
+9
В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1862
показати весь коментар
06.09.2021 15:31
+7
Даже страшно представить, сколько на этом бюджетных денег распилят.
показати весь коментар
06.09.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фанто́м или Phantom (фр. fantôme < лат. phantasma < др.-греч. φάντασμα «явление; призрак») - образ чего-либо: душа человека, существо, предмет; обычно, из прошлого. Примерами могут служить «поезда-призраки» и «корабли-призраки» (к примеру, «Летучий голландец»).

В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3706
показати весь коментар
06.09.2021 15:30 Відповісти
Краще ставити таке обладнання в маршрутки і громадський транспорт а не купляти під ці потреби спеціальні автомобілі які будуть дарма спалювати пальне! Автомобілі фантоми це найбільш безглузда реформа в поліції!
показати весь коментар
06.09.2021 15:32 Відповісти
Ці фантоми безглузді в країні де суд не може прийняти обгруноване і правосудне рішення навіть при наявності записів відеокамер які фіксують смертельне ДТП в Харкові з великої кількістю загиблих, де суд визнає винним добропорядного водія а винну обдовбану наркоманку за кермом, яка систематично та грубо порушувала ПДР роками, фактично відпускає на держутримання в закритому санаторії.
показати весь коментар
06.09.2021 15:36 Відповісти
Ігорьок , не забувай , що ти зробив це разом, своїм голосом проти Пороха . Так шо сиди рівненько на дупці і не відсвічуй !
показати весь коментар
06.09.2021 15:38 Відповісти
Кстати при Петре гайцам запретили в кустах сидеть. Возвращаемся в мордор.
показати весь коментар
06.09.2021 20:09 Відповісти
зеленое гаи - дождались наконец то))
показати весь коментар
06.09.2021 15:32 Відповісти
Тут такі теж були.
Тільки напроти сонця можна було побачити надпис =поліція=. Я на автосалоні ще в поліцаїв уточнила: чи вони будуть лише білого кольору. Поліцаї сказали - різних.
Люди скаржилися і подавали запити чи навіть позови, пояснюючи це тим, що подібні служби не мають права не мати ідентифікації. Відповідей не бачила.

Написала =були=, бо останні років два не бачу їх. Правда, вже півтора роки працюю з дому, але вони біля мене і в моєму районі досить часто їздили раніше.
Правда, їм заборонили реагувати на термінові виклики. Бо вони спричили аварію, в якій загинуло 3 людей.
показати весь коментар
07.09.2021 02:05 Відповісти
Чтобы убрать с дороги алкаша-камикадзе нужен автомобиль "Фантом" или это чтобы штрафы за превышение лупить?
показати весь коментар
06.09.2021 15:30 Відповісти
В этом году на дороги выйдут первые автомобили "Фантомы" для скрытой фиксации нарушений ПДД, - Монастырский - Цензор.НЕТ 1862
показати весь коментар
06.09.2021 15:31 Відповісти
зеленая гаиии - неожиданно как то - хотяяяя)))) ( всех кто пишет - о материальной помощи))
показати весь коментар
06.09.2021 15:31 Відповісти
Даже страшно представить, сколько на этом бюджетных денег распилят.
показати весь коментар
06.09.2021 15:31 Відповісти
а сколько взяток соберут - зелеными бумажками - вониже фантомы))))
показати весь коментар
06.09.2021 15:34 Відповісти
Есть отличный метод борьбы: не нарушать и взяток не давать.
показати весь коментар
06.09.2021 15:47 Відповісти
виии в это верите - вот прямо завтра буквально все - станут хорошими и закон заработает - ви за кого голосовали ?
показати весь коментар
06.09.2021 15:56 Відповісти
За Кошулинского. Какое это имеет значение?
Я тебе говорю, как водительс 30-ти летним стажем: лучший способ борьбы с взятками - не нарушать и взяток не давать.
показати весь коментар
06.09.2021 16:03 Відповісти
не верю - за него голосовали реалисты - а не мечтатели - а вы мне напоминаете идеалиста - хотя водитель - там где люди реально могут решать - есть коррупция ,тем более у нас - это реальность - о ней я и пишу - будут брать и давать и это факт
показати весь коментар
06.09.2021 16:08 Відповісти
Да мне насрать на то, во что ты веришь. Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5633
Я взяток не даю и стараюсь не нарушать. Если нарушил - плачу штраф официально. Всё просто. О каких идеалистах речь? А ты даёшь взятки? У тебя хоть машина есть? Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 5633
показати весь коментар
06.09.2021 16:14 Відповісти
да кого интересует твое - я )) грубить конечно в нете можно ,но не нужно - ну кто на шо учился
показати весь коментар
06.09.2021 16:29 Відповісти
Так ты даёшь взятки ментам?
показати весь коментар
06.09.2021 16:33 Відповісти
А меня другое интересует, где гарантия, что этот автомобиль будет проводить фиксацию когда стоит, а не будет фиксировать двигаясь в противоположном направлении (фиксируя удвоенную скорость)?
Помню раньше с этим большой срачь был, так запретили, а теперь втихоря протащили и преподносят как свершившийся факт! Ну типа вы ж знали и промолчали....а теперь хавайте
показати весь коментар
06.09.2021 16:11 Відповісти
Этот автомобиль фиксирует скорость других в любом направлении Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 7791
показати весь коментар
06.09.2021 16:44 Відповісти
А в вертикальном направлении тоже?
показати весь коментар
06.09.2021 21:18 Відповісти
А слуги "алкаши-наркоманы"- фантомы останутся на дорогах???
показати весь коментар
06.09.2021 15:33 Відповісти
Дешевле посадить гаишников в кусты
показати весь коментар
06.09.2021 15:34 Відповісти
где можно подать заявку на должность водителя "фантома"?
показати весь коментар
06.09.2021 15:35 Відповісти
Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 8623
показати весь коментар
07.09.2021 02:06 Відповісти
Даешь каждому чиновнику по фантому!!!
показати весь коментар
06.09.2021 15:35 Відповісти
Интересно, сколько стоит такая игрушка, и хорошо ли они горят?
показати весь коментар
06.09.2021 15:35 Відповісти
Скоро новина: Водій автомобіля-фантома вступив у контакт з водієм-наркоманом у астральній проекції транспортних засобів, постраждалих нема. МВС.
показати весь коментар
06.09.2021 15:35 Відповісти
Без наказания Всех, без оглядки на регалии, дела не будет!
показати весь коментар
06.09.2021 15:35 Відповісти
как же зеленые торчки любят всякие презентации, шоу и форумы....

были уже попытки фиксации из авто. суды разбили их в пух и прах. особенно когда пытались ловить на скорость
показати весь коментар
06.09.2021 15:36 Відповісти
наші суди розбивають в пух і прах навіть коли затримують п'яного за кермом, який їде без прав, бо права вже вилучили місяць тому коли також їхав п'яний за кермом. Але це не означає, що тепер не потрібно фіксувати порушення та штрафувати порушників
показати весь коментар
06.09.2021 17:30 Відповісти
Не проще было платить 30 процентов от суммы штрафа за видосик выложенный на специальный сайт
показати весь коментар
06.09.2021 15:37 Відповісти
А толку від тих фантомів якщо поліцейські не вміють справи розглядати, і будь-яку постанову можна скасувати через суд. Правда 95% населення бігає платить, навіть якщо постанова незаконна і він нічого не порушував.
показати весь коментар
06.09.2021 15:41 Відповісти
Моназдирский, недорабатываешь. А где информация что все зафиксированные нарушения ПДД будут поступать и обрабатываться в "Дії"? Ты что, зеледента не уважаешь?
показати весь коментар
06.09.2021 15:43 Відповісти
раньше в кустах без маячков - сейчас фантомы

то есть сейчас какой-то тридвараз будет кататься целый день на гос.машине за наш счет. И с какого буя я должен на это платить налоги. Слышь, чмо, устрой референдум, ты же так любишь референдумы, может нарід нибуя не поддерживает твои фантомы?
показати весь коментар
06.09.2021 19:09 Відповісти
Я знаю 2 статті на декілька років доходу для держказни і не тільки. Це - межі земельних ділянок (відстань до водних ресурсів, зелених насаджень, ширина проїжджої частини і т.д. Дотримання швидкісного режиму в межах населеного пункту. А фантоми - заробіток вузького кола обмежених людей.
показати весь коментар
06.09.2021 15:49 Відповісти
Самого министра они будут капканить за нарушения ???
показати весь коментар
06.09.2021 15:54 Відповісти
Цьогоріч на дороги вийдуть перші автомобілі "Фантоми" для прихованої фіксації порушень ПДР, - Монастирський - Цензор.НЕТ 931
показати весь коментар
06.09.2021 16:11 Відповісти
4 машини? Так поліцаї їх за місяць самі поб'ють.
показати весь коментар
06.09.2021 16:29 Відповісти
твои слова да Богу в уши
показати весь коментар
06.09.2021 19:06 Відповісти
Як вони (зелені слуги) ******* з "доказаною ефективністю штрафі і податків в різних країнах". А вони, ****** тварі, не хотять перейняти доказану ефективність високих доходів громадян, та високої купівельної спроможності?!
Постріляв би нахєр.
показати весь коментар
06.09.2021 16:37 Відповісти
а не порушувати не пробували? Це найкращий метод щоб захистити себе від штрафів будь-якого розміру
показати весь коментар
06.09.2021 17:22 Відповісти
Практике использования unmarked police vehicles в Штатах - десятки лет, и она себя отлично оправдывает, как экономически, так и снижением уровня правонарушений на дороге.
Вот только там это обычно очень мощные машины, вроде Чарджера или Эксплорера, и очень хорошие водители, одни из лучших копов в округе. Которые могут не только зафиксировать, но и догнать и остановить любого нарушителя. Ну а то, что они совершенно непредвзяты, так это само собой разумеется.

А что будет при зелёной сопле при власти? Вопрос риторический ...
показати весь коментар
06.09.2021 16:44 Відповісти
Вот это чувака плющит:
"Цель полиции не в том, чтобы собрать больше штрафов" и тут же "мы получим передвижные комплексы фиксации скорости"
И ни единого слова о предотвращении и снижении кол-ва ДТП. Почему? Да потому, что по причине "превышения скорости" % ДТП минимальный!

У Трухина поинтересуйся: Он ДТП совершил потому что ехал 130 или потому что бухой и "мневсеможнояжедепутат".
показати весь коментар
06.09.2021 16:47 Відповісти
знание водителей что такие авто есть, они ездят улицами и будуть фиксировать нарушения, уже будет способствовать уменьшению нарушений. Коечно же есть и непробиваемые водители, вот ими данные патрули и займутся
показати весь коментар
06.09.2021 17:24 Відповісти
Это так не работает. Это как надеяться на уменьшение краж в магазине после установки видеонаблюдения.
Наказание за нарушение должно быть сразу (публичное). Зафиксировали нарушение, включили скрытые маяки и СГУ и на обочину для штрафа. Это должен видеть весь поток. Это "карма". Работает только так. Все другое - только для пополнения бюджета зарабатывания бабла и никакого отношения к безопасности движения и порядку на дорогах не имеет.
показати весь коментар
06.09.2021 17:38 Відповісти
Тут використовують 2 підходи
1. Поліцейська машина їде в середній смузі (в годину пік, блін). І всі дружненько разом з нею тримають встановлений ліміт швидкості. Це називається - présence policière (поліцейська присутність)
2. А той, про який Ви кажете, - о, аж гай шумить, це їхній favourite. Особливо на початку чи в кінці місяця: план же ж треба виконувать.
Мигалки врубають, сирену на всю - перекриють дві смуги (на одній порушник, на другій - вони) і зразу пробка.
А ще більше ******* ховатися і вигулькувати звідти.
показати весь коментар
07.09.2021 02:12 Відповісти
Ничего необычного, у нас даже през фантомный. Вроде есть, а вроде нет.
показати весь коментар
06.09.2021 16:48 Відповісти
Ви для початку номери прикриття відмініть під якими катаються "слуги" а вже потім фантоми випускайте на дороги!!!
показати весь коментар
06.09.2021 16:59 Відповісти
А кто сертифицировал эти "комплексы" и аппаратуру? Или это програмкой из телефона управлятся будет? А скорее всего просто будут штамповать штрафы. Просто фото и штраф, через общую систему камер штрафования. Беспредел правовой.
показати весь коментар
06.09.2021 17:03 Відповісти
Патріарх Кіріл освятіл і сертифікував.
показати весь коментар
06.09.2021 17:05 Відповісти
Ще як варіант - мама Дубінського.
показати весь коментар
06.09.2021 17:07 Відповісти
А світовий досвід високих доходів і високої купівельної спроможності громадян вони не хотіли б перейняти?
показати весь коментар
06.09.2021 17:04 Відповісти
ви дійсно вважаєте, що людина має прагнути більше заробляти щоб мати можливість більше разів порушити ПДР і оплати штрафи за порушення?
показати весь коментар
06.09.2021 17:27 Відповісти
помните, гаишники прятались в кустах? так вот фантом - это тоже самое - прятаться в кустах. за несколько лет зеленой власти они вернули все самое плохое, что было в ГАИ - взятки, поборы, засады в кустах, фальсификацию админнарушений.

что дальше - возврат кобры? избиение Автомайдана? запрет ездить больше пяти машин?

мы стремительно строим полицейское государство, и если Кучма запретил стрелять в людей на Оранжевой революции, Янукович после долгих метаний выполнил команду ***** убивать людей, то Зеленский даст команду убивать людей, не задумываясь, еще и армии прикажет танками давить людей. Тяньаньме́нь Зеленского не за горами

И совсем другое дело, если армия развернётся в сторону президентского дворца. Но в этом я не уверен, у нас в Украине всё 50/50 или Зеленского свергнут, или оно положит кучу народу.
показати весь коментар
06.09.2021 18:46 Відповісти
Продавайте авто и покупайте велики.
показати весь коментар
06.09.2021 19:23 Відповісти
Всем давно известно, что большинство аварий совершается совсем не из-за скорости: проезд на запрещающий, пьяный за рулем, езда по встречке , нарушения при перестроении. Но нам продолжат парит эту туфту. Ах, какие же откаты! Министерство не просто на самоокупаемости, а еще и прибыльное. Мечта!
показати весь коментар
06.09.2021 21:17 Відповісти
ОЧЕНЬ интересно - а где эти авто были почти год ????

«
Декабрь 2020

Глава Госагентства инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков рассказал о передаче Нацполиции Украины первых четырех патрульных «Фантомов», предназначенных для скрытой фиксации нарушения скоростного режима на украинских дорогах. Первые фантомные патрули собраны на основе кроссоверов Skoda Kodiaq серого цвета, однако в полиции также планируют использовать и другие модели автомобилей.
Суммарная стоимость первых четырех «Фантомов» составляет 3,7 млн грн, при этом в 2021 году «Укринфрапроект» планирует закупить еще 125 фантомных патрулей. Кирилл Хомяков отметил, что это будут другие модели - по всей видимости для того, чтобы водители-нарушители не могли бы однозначно выделить и опознать их в дорожном потоке.
Судя по видео, автомобили не обозначены опознавательными знаками, а красно-синие проблесковые маячки будут включать только в отдельных случаях для демонстрации присутствия и остановки нарушителей. По словам создателей «Фантомов», они смогут фиксировать нарушения скорости в движении в любом направлении - по ходу патрульного авто или ему навстречу.»
показати весь коментар
06.09.2021 22:58 Відповісти
А будет ТАК... По факту " фантома( специализированных )" ЧЕТЫРЕ, а фоткать будут все кому не лень,по гражанке кататься и клепать постановы,при ЯНУКовоще такое уже было
показати весь коментар
06.09.2021 23:05 Відповісти
 
 