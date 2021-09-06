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Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові

Державна ТЕЦ у Калуші просить НКРЕКП підвищити прайскепи на ринку "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) в торговельній зоні "Бурштинський острів" до рівня, який діє в зоні Об'єднаної енергосистеми України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Просимо встановити новий максимальний рівень граничних цін у пікові й позапікові години на електроенергію на РДВ і ВДР у торговельній зоні" БУОС "на рівні цінових обмежень, встановлених для торгової зони ОЕС України", - йдеться в наявному в розпорядженні агентства листі до регулятора за підписом в.о. директора ТЕЦ Сергія Соловія.

У листі наголошується, що чинні цінові обмеження 959,12 грн/МВт-год і 2048,23 грн/МВт-год є збитковими, оскільки собівартість виробництва ресурсу істотно вища за ціну, за якою підприємство може його продавати.

"Ці цінові обмеження призводять до неможливості отримувати й накопичувати склад вугілля, що є основним паливом, у зв'язку зі зростанням ціни на нього, також здійснювати ремонти основного обладнання та купувати газ", - наголошується в листі.

Директор Калуської ТЕЦ зазначає, що чинні в "БУОС" прайскепи можуть призвести до повної зупинки станції, що в свою чергу призведе до неможливості постачати також теплову енергію на ТОВ "Карпатнафтохім", яке є разом із самої ТЕЦ бюджетоутворюючим підприємством Калуша.

Раніше народний депутат Михайло Бондар (фракція "Євросолідарності") повідомив, що Калуська ТЕЦ зупинила роботу в зв'язку з відсутністю вугілля і коштів на його закупівлю.

Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові 01
Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові 02
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Топ коментарі
+3
Три гражданина Израиля приехавшие на празднование Рош ха-Шана́ в Умань госпитализированы в диагнозом CОVID-19. При въезде все документы о вакцинации были предъявлены. Правда верить в то, что ортодоксальные хасиды будут вакцинироваться могут только наивные украинские пограничники.

Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка.
Пока единственным вариантом является предложение Гетьманцева подразумевающее скрытое повышение налогообложения путем добровольной налоговой фискализации. Другого пути просто нет ибо все внешние вливания, как и в этом году уйдут в коррупционную яму дорожного строительства. ‎
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06.09.2021 16:21
+3
заодно и свои АЕС закроем.. чтобы была "нехватка"э/э и повод закупать уголь в рашке
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06.09.2021 16:28
+2
У агрессора как всегда прикупим https://www.unian.net/economics/energetics/10613586-ukraina-kupila-uglya-na-1-5-milliarda-osnovnoy-postavshchik-rossiya.html
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06.09.2021 16:13
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У агрессора как всегда прикупим https://www.unian.net/economics/energetics/10613586-ukraina-kupila-uglya-na-1-5-milliarda-osnovnoy-postavshchik-rossiya.html
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06.09.2021 16:13 Відповісти
заодно и свои АЕС закроем.. чтобы была "нехватка"э/э и повод закупать уголь в рашке
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06.09.2021 16:28 Відповісти
Три гражданина Израиля приехавшие на празднование Рош ха-Шана́ в Умань госпитализированы в диагнозом CОVID-19. При въезде все документы о вакцинации были предъявлены. Правда верить в то, что ортодоксальные хасиды будут вакцинироваться могут только наивные украинские пограничники.

Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка.
Пока единственным вариантом является предложение Гетьманцева подразумевающее скрытое повышение налогообложения путем добровольной налоговой фискализации. Другого пути просто нет ибо все внешние вливания, как и в этом году уйдут в коррупционную яму дорожного строительства. ‎
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06.09.2021 16:21 Відповісти
В 2020 г. СЭС и ВЭС выработали 10,4 млрд кВт*час . Что сэкономило 4,6 млн тонн каменного угля .
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06.09.2021 16:21 Відповісти
А коллег угля дополнительно сожжено, что бы компенсировать неравномерность работы СЭС и ВЭС?
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06.09.2021 20:54 Відповісти
А коллег угля дополнительно сожжено?-так, действительно, коллег? По вашим расчётам, которые вы любезно предоставите?
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06.09.2021 21:16 Відповісти
Угля, угля. Хотя, больше газа. Расчеты нужно у профессионалов требовать. Но очевидно, что маневровые мощности, которые покрывают провалы и пики СЭС и ВЭС потребляют больше энергоносителей на 1 МВт выработанной энергии. Пусковые режимы никуда не деваются. А значит, кто то за эти мансы платит.
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06.09.2021 21:28 Відповісти
В А коллег угля дополнительно сожжено? Иван Петрович Сидоров перевёл слово коллег как сколько. /Расчеты нужно у профессионалов требовать.-Отсутствие таких расчётов говорит о том, что профессионалам они не интересны./ на 1 МВт выработанной энергии-и среди профессионалов есть определяющие мощность и энергию одинаковыми единицами измерения , это действительно так.
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06.09.2021 22:20 Відповісти
И в рабочем режиме и в пусковом из холодного сжигается одинаковая масса топлива на 1 МВт? Мой жизненный опыт подсказывает, что это не так. Но я не энергетик, может у них там полно дикой энергии. Но то, что оборудование изнашивается существенно быстрее, это точно. А все ремонты оборудования оплачиваются покупателями. Не говоря уже о прекрасной стоимости зелёной энергии.
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07.09.2021 08:31 Відповісти
И в рабочем режиме и в пусковом из холодного сжигается одинаковая масса топлива на 1 МВт?.- Режимы делятся на номинальные, гарантийные, частичные, пусковые, аварийные. Время пуска блока ТЭС 300 МВт после простоя 6 часов составляет 3 часа, после простоя 24 часа составляет 6 часов. При 12% выработки электроэнергии ВИЭ имеют место частичные и пиковые режимы ТЭС, ГЭС, АЭС./ Но я не энергетик.-Главное чтобы воля была к победе. К победе истины. Здесь утверждалось неоднократно что СЭС и ВЭС не уменьшают, а, наоборот, увеличивают расход угля на ТЭС. Но утверждалось в форме заклинаний. Сторонники этой точки зрения будут вам благодарны за факты её подтверждающие.Совет: в Украине доля ВИЭ мала. Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 2020 года. Поэтому можно сравнить расходы угля в ФРГ до ВИЭ и после ВИЭ. Это требует труда, но истина того стоит. Удачи.
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07.09.2021 11:45 Відповісти
При чем ФРГ с совершенно другой структурой производства электроэнергии к нашим баранам? Что бы посчитать перерасход, нужно обладать данными, сколько мощностей ТЭС стоит под парами для мгновенной и быстрой компенсации мощностей. Но если грубо посмотреть на графики, то видно, что в районе 18-19 часов производство виэ падает с 2,2-3 ГВт до 0,4-0,5 МВт. При этом, потребление растет, закачки в ГАЭС нет, они уже заполнены на дневном пике. Параллельно производство на ТЭС растет на 1,2-1.8 ГВТ. Вот эта разница приблизительно и приводит к перерасходу. Затраты топлива на пуск блока ТЭС в 300 МВТ 100-190 т условного топлива. То есть каждый вечер дополнительно сжигается 400-1000 т. ус. т. В месяц 12-30 тыс.т. В год 145-360 тыс. т только на вечернем пике, а ещё дневной, а в летние месяцы перепад больше. А в зимние отдача от ВИЭ падает до уровня погрешности.
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07.09.2021 13:58 Відповісти
Теперь посчитаем в деньгах. 200-300 тыс.т условно угля, обходятся по скромному в 25-40 млн. дол. Но зимой,когда пойдет все в натяжку с холодами, прайс на уголёк сильно вырастет. А уж на газ он и сейчас запредельный.
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07.09.2021 14:10 Відповісти
При чем ФРГ с совершенно другой структурой.- Речь о следующем: ВЭС и СЭС увеличивают расход угля на ТЭС или уменьшают. Не может такого быть, что если в Украине увеличивают, то в ФРГ уменьшают, и наоборот. / 2,2-3 ГВт до 0,4-0,5 МВт; 1,2-1.8 ГВТ; Затраты топлива на пуск блока ТЭС в 300 МВТ 100-190 т условного топлива.Впервые в комментах на эту тему не заклинания, проклятия и пророчества, а конкретные цифры. Что Иван Петрович Сидоров приветствует. /В месяц 12-30 тыс.т. В год 145-360 тыс. т только на вечернем пике, а ещё дневной, а в летние месяцы перепад больше.- Не бросайте начатое на пол-дороге.Доведите до конца-до годовых потерь.Это интересно не только читателям ЦН, но и всей Украине.
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07.09.2021 15:00 Відповісти
Возможно, будет полезным коммент 04.08.2021 16:17
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07.09.2021 15:27 Відповісти
Возможно у немцев все по уму строилось. Из расчета на 1 ГВт новых мощностей ВИЭ 0,5 ГВт балансирующих мощностей. Я не знаю. В целом, дело полезное, но если по уму сделанное. Ну и вопрос стоимости. Когда она уверенно станет ниже, чем у угольной генерации, можно сказать, что солнце, ветер и отходы победили на территории Украины. А пока себестоимость кВт из солнца процентов на 40-50 выше, чем из уголька, то для пояснения в чем же ее преимущество, приходится властям изощряется.
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07.09.2021 16:31 Відповісти
Да-а-а, электроэнергетика такая штука, которая физику уважает, - как ты не бадяж топливо, а на выходе будут только соответствующие МегаВатты (фигню топку закинул --- фигню в МегаВаттах и получил). Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові - Цензор.НЕТ 5434Это вам не Вонючий Газ, который можно бадяжить как хочешь....Ну и что, что раньше кофе закипало за 2 минуты, а сейчас за 8. Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові - Цензор.НЕТ 5434 Вертушечке газового счетчика всеравно.
ПыСы. Говорят, что кто публично поднимает вопрос о качестве газа у потребителей, автоматически записывается в самые опасные враги Украины. Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові - Цензор.НЕТ 5434
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06.09.2021 16:40 Відповісти
 
 