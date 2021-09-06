Немає можливості купувати вугілля: Калуська ТЕЦ просить НКРЕКП зняти цінові обмеження в Бурштинському енергоострові

Державна ТЕЦ у Калуші просить НКРЕКП підвищити прайскепи на ринку "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) в торговельній зоні "Бурштинський острів" до рівня, який діє в зоні Об'єднаної енергосистеми України.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Просимо встановити новий максимальний рівень граничних цін у пікові й позапікові години на електроенергію на РДВ і ВДР у торговельній зоні" БУОС "на рівні цінових обмежень, встановлених для торгової зони ОЕС України", - йдеться в наявному в розпорядженні агентства листі до регулятора за підписом в.о. директора ТЕЦ Сергія Соловія.

У листі наголошується, що чинні цінові обмеження 959,12 грн/МВт-год і 2048,23 грн/МВт-год є збитковими, оскільки собівартість виробництва ресурсу істотно вища за ціну, за якою підприємство може його продавати.

"Ці цінові обмеження призводять до неможливості отримувати й накопичувати склад вугілля, що є основним паливом, у зв'язку зі зростанням ціни на нього, також здійснювати ремонти основного обладнання та купувати газ", - наголошується в листі.

Директор Калуської ТЕЦ зазначає, що чинні в "БУОС" прайскепи можуть призвести до повної зупинки станції, що в свою чергу призведе до неможливості постачати також теплову енергію на ТОВ "Карпатнафтохім", яке є разом із самої ТЕЦ бюджетоутворюючим підприємством Калуша.

Раніше народний депутат Михайло Бондар (фракція "Євросолідарності") повідомив, що Калуська ТЕЦ зупинила роботу в зв'язку з відсутністю вугілля і коштів на його закупівлю.



