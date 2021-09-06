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Новини Політика України Боротьба з корупцією
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корупція (4068) Чумак (110) Юрій Ніколов (68) Слуга народу (2544)

Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, пов'язаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, пов'язаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак

Великі корупційні оборудки, пов'язані з Великим будівництвом або з тендерами на Prozorro, не перебувають у фокусі правоохоронних органів. Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР із цим працювати не можуть, а в НАБУ просто не вистачить для цього ресурсів.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Я зараз закінчую писати частину тексту в одному дослідженні, де роблю аналіз "наявності або відсутності" політичної волі в української влади боротися з корупцією. І тут на очі потрапив текст Юрія Ніколова. Він дуже співзвучний із тим, що роблю я, хоча сам Юрій ставить питання своїм колегам журналістам...

У мене є пара-трійка гіпотез, чому так відбувається. Поділюся:

1. Журналісти-розслідувачі не мають союзників у таборі влади. А сама влада не має внутрішньої опозиції. Як у виконавчій владі, так і у фракції СН у парламенті. Політики, які прийшли за списком СН у парламент власної суб'єктності не отримали. Чи то їх усіх купили (що ймовірніше), то чи залякали, що малоймовірно. Навіть світлі люди, такі як Анастасія Радіна, мовчать, а комітет із протидії корупції свою функцію парламентського контролю зовсім не виконує.

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2. Великі корупційні оборудки, пов'язані з Великим будівництвом або з тендерами на Prozorro, не перебувають у фокусі правоохоронних органів. Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР із цим працювати не можуть, а в НАБУ просто не вистачить для цього ресурсів. Тим більше, що такі правопорушення вимагають фундаментальних економічних експертиз. Ну самі по собі цифри громадянам не цікаві. Тому журналістам нема про що писати.

3. Це не пов'язано з відомими прізвищами українських олігархів. І тому не викликають миттєвої відрази прізвища на кшталт Кубрак або Голик, ні в кого крім обізнаних ніяких емоцій не викликають.

4. Все це не пов'язано з прямою "зрадою" як торгівля на крові, вугілля чи нафта від окупантів, крадіжки на зброю і т.д.

5. І головне! Крадуть - але роблять!

Така формула безпрограшна для корупціонерів на великих соціальних або інфраструктурних проєктах.

Жодне повідомлення про крадіжку чергового мільярда не викличе ніякої емоції на тлі нової відремонтованої дороги", - заявив Чумак.

Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, повязаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак 01

Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, повязаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак 02
Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, повязаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак 03
Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, повязаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак 04
Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, повязаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак 05
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Топ коментарі
+4
«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!»
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06.09.2021 16:28
+3
вы бы, виктор васильевич, не анализом и мемуарами занимались, а конкретной работой. я не с претензией, а с пожеланием.
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06.09.2021 16:33
+3
ага кроутой блогер-прокурор нє прі дєлах, як й Рябошапка зараз
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06.09.2021 16:43
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«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!»
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06.09.2021 16:28 Відповісти
ты же сам тащил эту ЗЕлёную кодлу! Теперь любуйся!
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06.09.2021 19:08 Відповісти
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать
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06.09.2021 16:32 Відповісти
вы бы, виктор васильевич, не анализом и мемуарами занимались, а конкретной работой. я не с претензией, а с пожеланием.
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06.09.2021 16:33 Відповісти
ага кроутой блогер-прокурор нє прі дєлах, як й Рябошапка зараз
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06.09.2021 16:43 Відповісти
От от ... А зібратися разом ? Так що зроблять два прокурора, якщо ціле НАБУ неспроможне ?
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06.09.2021 19:52 Відповісти
енто он(шмаркля) класно сигнал от бени получил про "Велике крадівництво" мальчик быстро учится.
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06.09.2021 16:38 Відповісти
Чума(к) жжет!

" ...делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией." А можно поподробнее на счет "наличия"?

"Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут ..."

Почему "не могут"? Замнем для ясности?
" ...у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов."

Самое передовое подразделение, самое технически обеспеченно, с самыми высокими зарплатами, имеющее полную поддержку США и Европы ... "Не хватит ресурсов"? Шо ты мелешь!
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06.09.2021 16:38 Відповісти
а шо не так? ГБР, СБУ, МВД і прокуратура зараз повністю підконтрольні Зеленському і його оточенню і, звичайно, не будуть працювати проти своїх.
НАБУ - загальна чисельність 700 співробітників (в тому ж ДБР, для порівняння -1600) - єдина служба, що хоч якось розкриває топ-корупцію, але, в основному, безрезультатно, бо вся система за корупцію, а не проти неї, реально когось посадити нереально.
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06.09.2021 16:45 Відповісти
доречі, бюджет НАБУ - 1.1 млдр грн, в порівнянні з:
ДБР - 2.5 млрд;
Генпрокуратура -11.5 млдр;
СБУ - 15 млрд.
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06.09.2021 16:49 Відповісти
тобто якби в НАБУ був бюджет 2 мільярди то вони б завтра арештували дерьмака з тимошенком? Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, пов'язаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак - Цензор.НЕТ 1214
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06.09.2021 16:57 Відповісти
Так вот и я о том же. Это НЕ "не могут". Это по другому называется. У Чумака язык не поворачивается правду сказать?
НАБУ занимается коррупцией высших госчиновников. Именно эти чиновники и являются заказчиками и распределителями тендеров "Большой стройки". Т.е. это прямая обязанность НАБУ. Причем тут ресурсы? А на что есть ресурсы?

И кстати, если НАБУ собирает железобетонные доказательства коррупции, то не один судья не будет рисковать своей шкурой не за какие деньги. Но доказательства, которые предоставляет НАБУ ... как бы это помягче сказать ... фуфлыжные. Там больше домыслов чем доказательств и любой судья, ни чем не рискуя, закрывает дело. Так что дело не в ресурсах, а в желании и профессионализме.
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06.09.2021 17:01 Відповісти
Окуеть, признание.
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06.09.2021 16:38 Відповісти
Коли працював Чумак нехай коротко на вову й здавав беркутівців без суду на обмін все було добре ? А тепер воно хоче в політику знову? Торує собі чцмацький шлях? Почуяв шо пора?
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06.09.2021 16:41 Відповісти
А зачем с ними работать СБУ, ГБР и остальным? Они и так с ними работают в свое удовольствие. Не будут же они себе сами удовольствие портить, верно?
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06.09.2021 16:41 Відповісти
Почему "медийщики" не видят великого крадивництва?
Потому что 200 баксов єто всегда 200 баксов.
Спроси у трухина.
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06.09.2021 16:43 Відповісти
лишь бы не порох - кушаете))
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06.09.2021 16:44 Відповісти
Тобто мрія зєкодлаа про тотальний контроль в усіх сферах здійснилася.
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06.09.2021 16:44 Відповісти
Самое важное - воровать нужно на схемах, где что-то строится для баранов - дороги, зоопарки, лавочки. Воровать можно спокойно 30-50% от общего бюджета и бараны будут бесприкословно голосовать за воров. В Харькове на этой схеме "лудший" мэр просидел в кресле дольше, чем последний прездент в рф, и даже сейчас он уже лежа в могиле может спокойно победить на выборах если его включат в избирательные списки.
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06.09.2021 16:55 Відповісти
В країні корупційний ренесанс.
Нарешті, вперше за всю історію, ВСІ більш менш значні медіа належать найбільшим коррупціонерам, - тому й не бачать нічого крім попєрєднвков - ні беніно Г+Г, ні ахметівська Україна, ні пінчукові ІCTV, навіть фірташу з Інтера 50 ярдів боргів списали.
І все закінчилась барьба с коррупційой.
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06.09.2021 17:01 Відповісти
Ну так голосовали же за "закінчення єпохи бідності", от и настала эпоха "розквіту". Нигде же не писали для кого именно. Так что все честно.
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06.09.2021 17:06 Відповісти
Тоді навіщо мені таке СБУ, ДБР, поліція?
Може всіх розігнати і найняти ФБР зі штатів, чоловік 5, думаю, вистачить.
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06.09.2021 17:02 Відповісти
Так а шо, "Кетчуп-Майонез" не розуміє, що на це й було розраховано😁?
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06.09.2021 22:33 Відповісти
 
 