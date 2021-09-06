Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР не можуть працювати з великими корупційними оборудками, пов'язаними з Великим будівництвом, а в НАБУ не вистачить для цього ресурсів, - Чумак
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Великі корупційні оборудки, пов'язані з Великим будівництвом або з тендерами на Prozorro, не перебувають у фокусі правоохоронних органів. Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР із цим працювати не можуть, а в НАБУ просто не вистачить для цього ресурсів.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.
"Я зараз закінчую писати частину тексту в одному дослідженні, де роблю аналіз "наявності або відсутності" політичної волі в української влади боротися з корупцією. І тут на очі потрапив текст Юрія Ніколова. Він дуже співзвучний із тим, що роблю я, хоча сам Юрій ставить питання своїм колегам журналістам...
У мене є пара-трійка гіпотез, чому так відбувається. Поділюся:
1. Журналісти-розслідувачі не мають союзників у таборі влади. А сама влада не має внутрішньої опозиції. Як у виконавчій владі, так і у фракції СН у парламенті. Політики, які прийшли за списком СН у парламент власної суб'єктності не отримали. Чи то їх усіх купили (що ймовірніше), то чи залякали, що малоймовірно. Навіть світлі люди, такі як Анастасія Радіна, мовчать, а комітет із протидії корупції свою функцію парламентського контролю зовсім не виконує.
2. Великі корупційні оборудки, пов'язані з Великим будівництвом або з тендерами на Prozorro, не перебувають у фокусі правоохоронних органів. Ні СБУ, ні поліція, ні ДБР із цим працювати не можуть, а в НАБУ просто не вистачить для цього ресурсів. Тим більше, що такі правопорушення вимагають фундаментальних економічних експертиз. Ну самі по собі цифри громадянам не цікаві. Тому журналістам нема про що писати.
3. Це не пов'язано з відомими прізвищами українських олігархів. І тому не викликають миттєвої відрази прізвища на кшталт Кубрак або Голик, ні в кого крім обізнаних ніяких емоцій не викликають.
4. Все це не пов'язано з прямою "зрадою" як торгівля на крові, вугілля чи нафта від окупантів, крадіжки на зброю і т.д.
5. І головне! Крадуть - але роблять!
Така формула безпрограшна для корупціонерів на великих соціальних або інфраструктурних проєктах.
Жодне повідомлення про крадіжку чергового мільярда не викличе ніякої емоції на тлі нової відремонтованої дороги", - заявив Чумак.
Будь ласка, зачекайте...
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать
" ...делаю анализ "наличия или отсутствия" политической воли у украинской власти бороться с коррупцией." А можно поподробнее на счет "наличия"?
"Ни СБУ, ни полиция, ни ГБР с этим работать не могут ..."
Почему "не могут"? Замнем для ясности?
" ...у НАБУ просто не хватит для этого ресурсов."
Самое передовое подразделение, самое технически обеспеченно, с самыми высокими зарплатами, имеющее полную поддержку США и Европы ... "Не хватит ресурсов"? Шо ты мелешь!
НАБУ - загальна чисельність 700 співробітників (в тому ж ДБР, для порівняння -1600) - єдина служба, що хоч якось розкриває топ-корупцію, але, в основному, безрезультатно, бо вся система за корупцію, а не проти неї, реально когось посадити нереально.
ДБР - 2.5 млрд;
Генпрокуратура -11.5 млдр;
СБУ - 15 млрд.
НАБУ занимается коррупцией высших госчиновников. Именно эти чиновники и являются заказчиками и распределителями тендеров "Большой стройки". Т.е. это прямая обязанность НАБУ. Причем тут ресурсы? А на что есть ресурсы?
И кстати, если НАБУ собирает железобетонные доказательства коррупции, то не один судья не будет рисковать своей шкурой не за какие деньги. Но доказательства, которые предоставляет НАБУ ... как бы это помягче сказать ... фуфлыжные. Там больше домыслов чем доказательств и любой судья, ни чем не рискуя, закрывает дело. Так что дело не в ресурсах, а в желании и профессионализме.
Потому что 200 баксов єто всегда 200 баксов.
Спроси у трухина.
Нарешті, вперше за всю історію, ВСІ більш менш значні медіа належать найбільшим коррупціонерам, - тому й не бачать нічого крім попєрєднвков - ні беніно Г+Г, ні ахметівська Україна, ні пінчукові ІCTV, навіть фірташу з Інтера 50 ярдів боргів списали.
І все закінчилась барьба с коррупційой.
Може всіх розігнати і найняти ФБР зі штатів, чоловік 5, думаю, вистачить.