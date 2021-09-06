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Кабмін виділив 100 млн грн на коригування проєктів будівництва метро в Києві, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виділив 100 млн грн на коригування проєктів будівництва метро в Києві, - Мінінфраструктури

Уряд України направив 100 млн гривень на коригування проєктів будівництва метро в столиці.

Про це інформує у Facebook Мінінфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було прийнято на днях на засіданні Кабміну.

Потреба в коригуванні цих проєктів назріла, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, тому що вони були затверджені в проміжку 2008-2012 років. За цей час змінилися як ціни на будматеріали, так і саме місто. Коригування потрібне, щоб привести проєкти у відповідність потребам мегаполісу і визначити їхню актуальну ціну.

"На прикладі Подільсько-Воскресенського моста ми бачимо, як затягування будівництва і деактуалізація проєкту, ще й за умови хаотичної забудови, може призвести до катастрофічних для міста наслідків", - зазначив міністр.

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Так, планується скоригувати проєкти І черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки від вул. Милославська до станції метрополітену "Лівобережна" з електродепо "Троєщина" в Деснянському та Дарницькому районах Києва, а також ділянки 4-ої гілки (Подільсько-Вигурівської лінії) метрополітену від станції "Вокзальна" до ст. "Райдужна" із відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

За останні 10 років будівництво нових станцій метро в українських містах майже зупинилося. Усього за роки Незалежності в країні були побудовані 36 станцій метрополітену, з них тільки 4 - у період із 2011 по 2021 рік. Остання станція "Теремки" в Києві була відкрита в 2013 році.

Нагадаємо, в 2020 році в Україні стартувала масштабна програма розвитку інфраструктури "Велике будівництво", розпочата президентом Володимиром Зеленським. За словами глави держави, інфраструктура показує ставлення держави до громадян.

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некому метростроителям и всему мининфрасруктуры, пистон вставить, уснули в оглоблях..!)) Кабмин выделил 100 млн грн на корректировку проектов строительства метро в Киеве, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6015
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06.09.2021 17:20 Відповісти
100 МИЛЛИОНОВ!!!!!
На корректировку. Богатая у нас экономика.
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06.09.2021 17:20 Відповісти
вопрос не в новых станциях а в пересадочных узлах с линии на линию. существующие уже давно в час пик как муравейник
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06.09.2021 17:29 Відповісти
Даже не на проекты,а на их корректировку,их что какие то монашки будут вышивать золотом на шелковых простынях?
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06.09.2021 17:37 Відповісти
Кидаются деньгами как мусором а где результат?
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06.09.2021 18:03 Відповісти
Большая стройка", основанная президентом Владимиром ЗеленскимИсточник: https://censor.net/ru/n3286638 Основатиль Блин. Бюджетных денег!
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06.09.2021 18:24 Відповісти
 
 