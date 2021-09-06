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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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США допоможуть розвивати потенціал ППО України, модернізувати флот і поставлять "Джавеліни". Путін розуміє лише мову сили, - сенатор Грем

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США допоможуть розвивати потенціал ППО України, модернізувати флот і поставлять

США будуть докладати зусиль для збільшення можливостей протиповітряної оборони (ППО), допомоги в модернізації Військово-морського флоту (ВМФ) України та надання Україні протитанкових ракетних комплексів (ПРК) "Джавелін"

Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія, Південна Кароліна) на брифінгу за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наш сигнал - ми згодні з тими, хто каже, що Америка повинна робити більше, і ми будемо робити більше. Ми будемо докладати зусиль для збільшення вашого потенціалу можливостей протиповітряної оборони, яких ви потребуєте. Ми будемо допомагати модернізувати ваш Військово-морський флот, будемо намагатися надавати більше "Джавелінів". Ми маємо намір збільшити ціну, яку Росія буде платити за свою агресію", - сказав Грем.

Він наголосив, що США не хочуть конфлікту, а хочуть досягти дипломатичного дозволу. "Але єдина мова, яку розуміє Путін - це мова сили. Ми сподіваємося зробити Україну сильнішою у військовому плані, економічному. І найкраще, що може статися між Сполученими Штатами і Україною - це угода про створення вільної економічної зони між Україною і США", - наголосив Грем.

Сенатор зазначив, що зустріч президента США Джозефа Байдена з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня була "сильним сигналом важливості наших відносин, тому що це сталося під час афганської кризи". "Після того, що сталося в Афганістані, для мене важливо показати нашим друзям, що Америка - надійний союзник. Найкращий спосіб зробити це - рішуче підтримувати Україну, надаючи необхідну вам допомогу для збереження вашої волі, і відправити сигнал Путіну (президент РФ Володимир Путін. - ред.), що Україна ніколи не повернеться під його ярмо", - заявив він.

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Разом із сенатором Гремом Україну відвідали сенатори від Республіканської партії Джон Баррассо (Вайомінг), Бен Сассо (Небраска), Томмі Тубервіль (Алабама), конгресмен від Республіканської партії Вільям Тіммонс (Південна Кароліна). Вони провели зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністром оборони України Андрієм Тараном і президентом України Володимиром Зеленським.
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Топ коментарі
+19
100% прав! кацапо-фашисты понимают только силу!
Нужно вооружаться до зубов!и со временем выбьем кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганска. так и будет
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06.09.2021 17:32
+15
Я даже не сомневаюсь, что сенаторы США прибыли в Украину по личной просьбе Петра Алексеевича Порошенко. Если бы не он, они бы никогда не приехали в Украину и никогда не сказали бы столько тёплых слов в адрес нашей страны. Я, мы - все за Порошенко!
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06.09.2021 17:40
+11
Это оружие активного боя,выстрелил и пошёл дальше,ты думаешь ты увидишь танк дальше 3 км?Ты и на 2 км его не увидишь.Есть ещё и Штурмы с модернизированными ракетами они бьют на 5 км ,есть те же байрактары..Оружия должны быть много и разного.
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06.09.2021 17:58
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100% прав! кацапо-фашисты понимают только силу!
Нужно вооружаться до зубов!и со временем выбьем кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганска. так и будет
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06.09.2021 17:32 Відповісти
Нема сенсу від зброї коли немає духу і бажання.Історія з Афганістаном це доводить.А зараз немає бажання у нинішньої влади і особисто Зе.Тобто наказу нікому віддавати.
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06.09.2021 17:55 Відповісти
При чому тут влада? Дух і бажання є в народу України. А якщо клован з д'єрьмаком злиняють з країни,як президент Афганістану-то це буде ще краще.
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06.09.2021 18:14 Відповісти
Якщо...а поки зброю народу не видають а військові виконують накази і не можна без наказу взяти зброю і поїхали... Все спирається на владу.
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06.09.2021 18:27 Відповісти
Якщо й злиняють, то куди ти дінеш стадо, яке галасавало папріколу?
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06.09.2021 18:44 Відповісти
стадо заженем в стійло
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06.09.2021 18:53 Відповісти
Короче,этот человек кроме как в морду, иначе непонимает. Воспитание подворотни…
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06.09.2021 18:38 Відповісти
Его слова да Богу в уши! И поскорее перейти от слов к делу!
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06.09.2021 17:33 Відповісти
Знаем-знаем: все что угодно, но с дальностью поражения до 3 км.
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06.09.2021 17:35 Відповісти
Ти побачиш танк за 3 кілометри?
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06.09.2021 17:46 Відповісти
Это оружие активного боя,выстрелил и пошёл дальше,ты думаешь ты увидишь танк дальше 3 км?Ты и на 2 км его не увидишь.Есть ещё и Штурмы с модернизированными ракетами они бьют на 5 км ,есть те же байрактары..Оружия должны быть много и разного.
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06.09.2021 17:58 Відповісти
выстрелил и забыл-это о джевелинах
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06.09.2021 18:40 Відповісти
причем тут долбанные джавелины?
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06.09.2021 19:58 Відповісти
Последний сильный президент Соединенных Штатов был Джордж Буш младший.. то что после него это уже совсем не то США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизовать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 815
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06.09.2021 17:37 Відповісти
А завклубом шо, гений внешней политики?
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06.09.2021 17:54 Відповісти
Сильно кацапня Грузию подерибанила при нём.
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06.09.2021 18:15 Відповісти
Грузія була "подерібанена" ще за 20 років до того... Але коли Грузії був вже піпець - George Walker Bush привів чималий флот до берегів Грузії, і поставив кацапів перед вибором - чи ви воюєте з Грузією та атакуєте флот США, чи ви забирайтесь геть.
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06.09.2021 21:22 Відповісти
Последний сильный, был Рейган. После Рейгана только Трамп выделялся в лучшую сторону, на фоне серой массы. Ну а самый плохой - Обама.
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06.09.2021 22:29 Відповісти
Я даже не сомневаюсь, что сенаторы США прибыли в Украину по личной просьбе Петра Алексеевича Порошенко. Если бы не он, они бы никогда не приехали в Украину и никогда не сказали бы столько тёплых слов в адрес нашей страны. Я, мы - все за Порошенко!
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06.09.2021 17:40 Відповісти
США допоможуть розвивати потенціал ППО України, модернізувати флот і поставлять "Джавеліни". Путін розуміє лише мову сили, - сенатор Грем - Цензор.НЕТ 3699
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06.09.2021 18:39 Відповісти
Спасибо вам, немчура, спасибо, родненькие меркелевцы.
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06.09.2021 18:50 Відповісти
Ну, республиканцы кругом в меньшенстве, а дерьмократов кацапы купят за пятак всех скопом
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06.09.2021 17:43 Відповісти
Угу…кацы только соседей могут убивать да детей и женщин… против американцев они не рыпаются.
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06.09.2021 18:42 Відповісти
флот нужно строить . модернизировать там особо и нечего США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизовать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 5585
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06.09.2021 17:48 Відповісти
Очікується, що республіканці на наступних виборах візьмуть і конгрес, і палату представників.
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06.09.2021 17:52 Відповісти
дипломатичні перемовини з московитами треба проводити на руїнах кремля, по іншому ці упирі не зрозуміють
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06.09.2021 18:19 Відповісти
А оно нам надо? Опять их кормить?
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06.09.2021 18:43 Відповісти
А можно - будущее время изменить на настоящее?????
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06.09.2021 20:46 Відповісти
Нам конче необхідна ******* ПРО! Тому "джавелінів" замало!
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06.09.2021 21:23 Відповісти
Lindsey Graham is Trump's caddy.
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07.09.2021 00:29 Відповісти
А СМЫСЛ ЕСЛИ У РОССИИ ЯДЕР !? УКРАИНЕ НАДО МОЩНОЕ ПРО И ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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07.09.2021 07:35 Відповісти
 
 