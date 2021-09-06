США допоможуть розвивати потенціал ППО України, модернізувати флот і поставлять "Джавеліни". Путін розуміє лише мову сили, - сенатор Грем

США будуть докладати зусиль для збільшення можливостей протиповітряної оборони (ППО), допомоги в модернізації Військово-морського флоту (ВМФ) України та надання Україні протитанкових ракетних комплексів (ПРК) "Джавелін"

Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія, Південна Кароліна) на брифінгу за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наш сигнал - ми згодні з тими, хто каже, що Америка повинна робити більше, і ми будемо робити більше. Ми будемо докладати зусиль для збільшення вашого потенціалу можливостей протиповітряної оборони, яких ви потребуєте. Ми будемо допомагати модернізувати ваш Військово-морський флот, будемо намагатися надавати більше "Джавелінів". Ми маємо намір збільшити ціну, яку Росія буде платити за свою агресію", - сказав Грем.

Він наголосив, що США не хочуть конфлікту, а хочуть досягти дипломатичного дозволу. "Але єдина мова, яку розуміє Путін - це мова сили. Ми сподіваємося зробити Україну сильнішою у військовому плані, економічному. І найкраще, що може статися між Сполученими Штатами і Україною - це угода про створення вільної економічної зони між Україною і США", - наголосив Грем.

Сенатор зазначив, що зустріч президента США Джозефа Байдена з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня була "сильним сигналом важливості наших відносин, тому що це сталося під час афганської кризи". "Після того, що сталося в Афганістані, для мене важливо показати нашим друзям, що Америка - надійний союзник. Найкращий спосіб зробити це - рішуче підтримувати Україну, надаючи необхідну вам допомогу для збереження вашої волі, і відправити сигнал Путіну (президент РФ Володимир Путін. - ред.), що Україна ніколи не повернеться під його ярмо", - заявив він.

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Разом із сенатором Гремом Україну відвідали сенатори від Республіканської партії Джон Баррассо (Вайомінг), Бен Сассо (Небраска), Томмі Тубервіль (Алабама), конгресмен від Республіканської партії Вільям Тіммонс (Південна Кароліна). Вони провели зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, міністром оборони України Андрієм Тараном і президентом України Володимиром Зеленським.