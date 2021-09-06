За два роки роботи судді ВАКС ухвалили 45 вироків: кого і за що відправили до в'язниці. ІНФОГРАФІКА
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Два роки тому, 5 вересня 2019-го, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав свою роботу. За цей час судді винесли 45 вироків: 39 обвинувальних і 6 виправдувальних. Станом на кінець серпня 2021 року в законну силу вступили понад 20 вироків, а 14 осіб вже засуджені й отримали реальні терміни позбавлення волі.
Про це йдеться в статті "Дзеркала тижня", інформує Цензор.НЕТ.
Если за первый год судьи вынесли только 16 приговоров, то за второй уже почти вдвое больше — 29, причем 12 из них лишь за три последних месяца.
По поводу "посадок", которых требует общество, то в целом вынесен 21 приговор с реальным лишением свободы в отношении 26 человек. Из них 11 приговоров по 14 лицам уже вступили в законную силу, и часть из осужденных уже отбывают наказание в тюрьмах. Среди этих лиц есть судьи, прокуроры, адвокаты, руководители государственных предприятий и депутаты местных рад.
- 5 лет получил экс-глава правления Херсонской ТЭЦ Богдан Педченко. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением, вследствие чего ТЭЦ противоправно передала частной компании 8,785 млн грн в виде беспроцентного займа, который со временем никто не вернул.
- 5 лет с конфискацией имущества получил экс-судья Малиновского районного суда города Одессы Анатолий Целух, который за взятку в 2,5 тыс. долл. США обещал принять нужное судебное решение в споре по поводу квартиры. В кабинете судьи в ходе обыска нашли устройства для генерирования шума и выявления средств прослушивания.
- 3 года заключения адвокату Алексею Боженко и 2 года лишения свободы экс-следователю прокуратуры Киевской области Александру Павленко. Их признали виновными в получении взятки в 50 тыс. долл. за влияние на другого прокурора для изменения обвинения и заключения соглашения о признании виновности.
- 8 лет с конфискацией автомобиля получил экс-руководитель дочернего предприятия "Центргаз" (входит в состав ОАО "Кировоградгаз") Константин Старовойт. Его признали виновным в растрате 8,6 млн грн в пользу частной компании. Суд также обязал эту компанию вернуть незаконно полученные средства.
- 6 лет с конфискацией для в.и.о. директора "Ржищевского военного лесхоза" Александра Левковского и 5 лет с конфискацией для его сообщника Юрия Марысика. Их признали виновными в получении 10 тыс. долл. за противоправное предоставление в аренду на 49 лет 74 га земли госпредприятия.
- 2 года тюрьмы получил экс-прокурор ГПУ Александр Матюшко, которого признали виновным в предложении члену конкурсной комиссии НАБУ Алексею Гриценко взятки от 5 до 10 тыс. долл. за избрание его кандидатом на должность в НАБУ. Этот приговор стал первым, который устоял и в апелляции ВАКС, и в Верховном суде.
- 9 лет с конфискацией имущества получил экс-судья Хозяйственного суда Одесской области Павел Меденцев из-за получения 570 тыс. грн взятки за принятие нужного решения. Приговор принят заочно, поскольку Меденцев сбежал из Украины и находится в розыске. Кроме этого, суд применил спецконфискацию к 250 тыс. грн, выявленным во время обыска.
- 3 года заключения получил глава Требуховской сельрады Киевской области Виталий Куць. Он по поддельным решениям хотел вывести в частную собственность земельные участки на более чем 8 млн грн.
- 4,5 года заключения получили депутат Полтавской облрады Валерий Прядко и должностное лицо КП "Полтавафарм" Руслан Гнездов. Их признали виновными в даче 35 тыс. грн взятки полицейским. Суд также применил спецконфискацию к взятке.
- 2 года получил экс-судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко, который за 30 тыс. грн обещал повлиять на судей местного суда, чтобы те не привлекали к ответственности пьяного водителя. Пономаренко еще и пригрозил водителю, что если он не даст денег, то его лишат прав и оштрафуют на крупную сумму.
- 2,5 года лишения свободы получил экс-судья Октябрьского суда Днепра Вадим Галичий, за 10 тыс. долл. обещавший помочь своему знакомому решить вопрос по уголовным делам относительно фиктивного предпринимательства, кражи с проникновением в жилище и угона автомобиля.
В большинстве этих случаев суд, кроме основного наказания в виде лишения свободы, применял также дополнительные наказания в виде конфискации имущества, штрафа или лишения права занимать определенные должности на срок до трех лет.
В то же время, на рассмотрении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда находятся еще свыше десяти дел с обвинительными приговорами, и уже в ближайшее время количество заключенных за коррупцию лиц может увеличиться.
- 6 лет с конфискацией назначили судье Раховского райсуда Закарпатской области Ивану Тулику. Его обвиняют в том, что он якобы договорился с председателем суда и помог водителю избежать наказания за управление в нетрезвом виде. Также судья пообещал этому же водителю за взятку в размере 15–20% от суммы долга принять нужное решение в деле о взыскании 130 тыс. грн.
- 5 лет с конфискацией назначили председателю Межгорского райсуда Закарпатской области Антону Гайдуру. Его обвиняют в получении 15 тыс. грн за удовлетворение иска о взыскании долга в 150 тыс. грн.
- 5 лет тюрьмы назначили гражданину Молдовы Сергею Неруху. Его обвиняют в даче 75 тыс. долл. взятки военному прокурору за содействие в снятии ареста с судна и груза, арестованных за нарушение таможенных правил Украины и незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Суд применил спецконфискацию к взятке.
- 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка назначили судье Броварского горрайонного суда Киевской области Анне Билык. Ее обвиняют в требовании 1 тыс. евро за уточнение судебного решения в деле об изъятии 13,5 тонны горючего работниками ГФС. Несмотря на наличие приговора первой инстанции, судья Билык не отстранена Высшим советом правосудия и продолжает рассматривать дела.
- 4 года заключения назначили экс-руководителю одного из предприятий железнодорожного транспорта Александру Скорику. Он, по данным прокуроров, заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры страхования, что привело к убыткам в 8,8 млн грн.
- 4 года лишения свободы назначили бывшему оперативнику СБУ Ростиславу Харченко за взятку в 50 тыс. долл.
- 2 года тюрьмы назначили экс-чиновнику Генеральной прокуратуры Украины Апполинарию Нагалевскому. Его обвиняют в предоставлении посреднику 5 тыс. долл. для их дальнейшей передачи одному из руководителей Госаудитслужбы.
- 8 лет с конфискацией имущества назначили экс-директору Института агроэкологии и природопользования НААН Украины Оресту Фурдычко из-за требования и получения 500 тыс. долл. от руководителя частной компании.
- 5 лет для экс-чиновника "Харьковоблэнерго" Виталия Телегина и 4 года для бывшего должностного лица "Харьковводоканала" Романа Билыка. Их обвиняют в заключении договора о переведении долга за электроэнергию с "Харьковводоканала" на частное общество. Но никакой оплаты долга не было, а полученные средства компания перечислила на банковские счета других предприятий. Экспертиза установила, что вследствие этих афер "Харьковоблэнерго" было нанесено свыше 19,6 млн грн убытков.
- 25,5 тыс. грн штрафа назначили экс-судье Ковельского горрайонного суда Волынской области Олегу Василюку. Его обвиняют в получении 3,8 тыс. грн за влияние на другого судью из своего суда, чтобы тот назначил минимальный штраф в деле об административном правонарушении.
- 6 лет заключения с конфискацией всего имущества назначили бывшему судье и председателю Козовского районного суда Тернопольской области Михаилу Кренцелю и 5 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества адвокату-посреднику Наталии Лесной. Их обвиняют в получении 2 тыс. долл. в обмен на решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в колонию.
Следует вспомнить о практике утверждения соглашений прокуроров с обвиняемыми о признании вины. Благодаря таким соглашениям значительно сокращалось время судебного разбирательства, обвиняемые добровольно возмещали убытки или содействовали в расследовании преступлений, разоблачая других фигурантов. Хотя иногда бывали случаи, когда судьи отказывали прокурорам в утверждении соглашений из-за их несоответствия закону.
А в тех делах, где судьи утверждали соглашения, осужденные получали судимость, а также наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком или штраф.
- 4 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получил заместитель директора ООО "Фармаплант Украина" Анатолий Панченко. Он признал, что помогал с легализацией более 6 млн долл., полученных в преступной схеме "Укркосмоса".
- 3 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил экс-нардеп Александр Черненко за незаконное получение компенсации на жилье. Кроме признания вины, Черненко добровольно возместил свыше 580 тыс. грн убытков.
- 25,5 тыс. грн штрафа получил адвокат Ярослав Мороченец за пособничество в передаче 10 тыс. грн председателю Владимирецкого райсуда Ровненской области, который должен был повлиять на другого судью.
- 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил Сергей Щербак. Он признался, что при участии двух других лиц предлагал главе Фонда государственного имущества 5 млн долл. в обмен на назначение нужного человека на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод".
- 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил предприниматель Валентин Шевченко, который вместе с еще одним человеком пытался продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долл. При этом намерения передавать деньги руководству ГБР у них не было с самого начала.
- 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) получил адвокат Константин Лукьяненко, предлагавший прокурору ГПУ Константину Кулику 40 тыс. долл.
- 5,1 тыс. грн штрафа получил экс-начальник одного из коммунальных предприятий Дружковки Сергей Кузьменко, которого признали виновным в нецелевом использовании 1,1 млн грн.
- 3 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получил инженер Бердянского филиала АМПУ Александр Джембри. По данным следствия, ГП перечислило коммерческой компании 2,49 млн грн за фактически не поставленный автокран.
- 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получил гендиректор государственной организации "Комбинат "Зірка" Антон Швецов. Он сознался в том, что дал 20 тыс. долл. посреднику для дальнейшей передачи главе Госрезерва.
- 5 лет лишения свободы с испытанием (испытательный срок 2 года) получила экс-начальник департамента ГФС Елена Мазурова. Она признала, что в сговоре с другими лицами содействовала экс-министру экологии Николаю Злочевскому в передаче 5 млн долл. руководителям НАБУ и САП за закрытие уголовного производства.
- 3 года лишения свободы с испытанием (испытательный срок 3 года) назначили экс-нардепу Александру Пресману. Он признал себя виновным в том, что, имея собственное жилье в центре Киева, получал незаконную компенсацию за пользование номером в отеле "Національний" недалеко от Верховной Рады. Пресман также добровольно вернул свыше 928 тыс. грн.
Довольно часто можно встретить утверждение о том, что Высший антикоррупционный суд создан только для того, чтобы сажать. Но статистика говорит несколько иное: процент оправдательных приговоров в ВАКС как суде первой инстанции составляет 13,3%, тогда как в похожих делах по всем судам Украины еще в 2018 году этот показатель был на уровне 7,67%. И хотя к отдельным оправдательным приговорам ВАКС есть много вопросов, утверждения об обвинительном уклоне суда выглядят голословными.
- Первый оправдательный приговор ВАКС принял в отношении экс-судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Александра Баранника, который намеренно не подал электронные декларации, хотя и присылал в НАПК отсканированные копии бумажных деклараций, заполненных от руки. Предоставить декларации в электронном виде он не мог, поскольку отказался от получения электронно-цифровой подписи. Позже апелляционная палата ВАКС изменила этот приговор на обвинительный, но со временем Верховный суд отменил его из-за абсурдного решения КСУ.
- Второй оправдательный приговор получил начальник домоуправления №1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части ВСУ Олег Щудлюк. Его обвиняли в том, что он составлял и выдавал акты сдачи-приема услуг по аренде газовых котельных у частного предприятия за 1,18 млн грн, тогда как на самом деле котельные в этот период якобы не использовались. Оправдательный приговор подтвердила апелляционная палата ВАКС. Сейчас дело на рассмотрении в Верховном суде.
- Третий оправдательный приговор получил экс-нардеп Андрей Левус, которого обвиняют в незаконном получении почти 544 тыс. грн компенсации за наем номера в отеле "Київ", хотя у его жены было две квартиры в столице. Сейчас прокуроры обжалуют этот приговор в апелляции.
- Четвертый оправдательный приговор получила судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Денисюк. Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государство недополучило свыше 200 тыс. грн судебного сбора. В ВАКС решили, что "обвинение основывается исключительно на предположениях", хотя обстоятельства рассмотрения этого дела породили много вопросов к коллегии судей. Этот приговор прокуроры тоже обжаловали в апелляции.
- Пятый оправдательный приговор получил экс-нардеп Руслан Сольвар, которого обвиняют в необоснованном получении свыше 361 тыс. грн компенсации за пользование номером в отеле "Киев", поскольку на тот момент он получил в наследство квартиру в столице. При этом экс-нардеп не известил аппарат ВРУ о факте получения наследства и отказался от компенсации только после ряда публикаций в медиа. Прокуроры обжаловали приговор в апелляционной палате ВАКС.
- Шестой оправдательный приговор получил экс-следователь ГПУ Алексей Алфимов, которого обвиняли в том, что он во время обыска у голов одной из сельрад Черкасской области присвоил 22 скретч-карточки на бензин стоимостью около 5 тыс. грн. Но суд не нашел состава преступления и признал Алфимова невиновным. Прокуроры обжаловали приговор в апелляции.
- Из уже упомянутых 45 приговоров 5 приговоров отменили из-за решения КСУ, которым признали неконституционной ответственность за декларирование недостоверной информации. Среди осужденных были экс-нардеп Геннадий Бобов, бывший директор "Львовского бронетанкового завода" Роман Тымкив и трое судей (Надежда Посунся, Зоя Пономарь, Александр Баранник).
- Еще один обвинительный приговоротменил Верховный суд. Речь идет о деле депутата Киевской облрады Александра Мефодия, которому апелляция назначила 2,5 года заключения с конфискацией автомобиля. Прокуратура обвиняет депутата в том, что он якобы требовал у частного предпринимателя взятку за влияние на сотрудников полиции. Основанием для отмены приговора стало вроде бы нарушение подследственности. Сейчас дело возвращено на новое рассмотрение в апелляционную палату ВАКС.
- Апелляционная палата такжеотменила приговор, вынесенный на основании соглашения о признании вины между адвокатом-посредником Сергеем Чернобаем и прокурором. Адвоката обвиняли в передаче 5 тыс. долл. заместителю прокурора города Северодонецка для того, чтобы он передал часть из этих средств судье местного суда, которая должна была вынести приговор без реального лишения свободы. Основанием для отмены решения стало "несоответствие требований соглашения законодательству и интересам общества". Позже дело закрыли в связи с истечением сроков давности.
Будь ласка, зачекайте...
1.Затрачено на создание и содержание ВАКС,включая зарплаты.
2.Возвращено ,согласно решениям ВАКС в казну.
вообще трешак...) что тут доказывать? чувак ведет совместное хозяйство с официальной женой и она его ночевать не пускает?))) так пускает же!! он же не жил в отеле раз получил за него компенсацию баблом)