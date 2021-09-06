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Коломойський (1420) Новіков (164) Порошенко (13229) кримінальна справа (505)

Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати

Кримінальне провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка, яке було розпочато за заявою олігарха Ігоря Коломойського, закрито.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Адвокат лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань заявив, що закриття кримінального провадження було буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США.

"Суть цього наклепницького кримінального провадження за заявою Коломойського була в тому, що він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову в тому, що вони "заважали господарській діяльності" Коломойського, в тому, що вони "вишукували і розкривали комерційну таємницю" Коломойського, що вони "зловживали владою і службовим становищем", - зазначив правозахисник.

За його словами, провадження було зареєстровано за участі Печерського суду.

"Потім - Офісу Генерального прокурора, потім, хоч це і підслідність НАБУ, але відзначитися встигло і знамените Державне бюро розслідувань. Понад рік велося розслідування цієї абсолютно порожньої, очевидно нікчемної заяви і звинувачення Коломойського проти п'ятого президента і керівництва Нацбанку. І якраз перед приземленням президента Зеленського до США це провадження було закрито. Дуже цікавий збіг", - додав Головань.

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Адвокат додав, що "ніяких вибачень із боку влади не видно".

"Коли закриття кримінального провадження синхронізується з відривом шасі літака президента від злітної смуги - такі речі не відбуваються випадково. Президент Зеленський прекрасно знав, що в США, якщо до моменту, коли він туди прилетить і почне зустрічатися, ці провадження все ще будуть в активному режимі, будуть розслідуватися - це викличе питання, і він хотів їх уникнути. Тому "незалежні" правоохоронні органи, які нам багато разів наголошували, що ні Офіс Президента, ні особисто Володимир Зеленський не має ніякого впливу, таким чином синхронізувалися. І ми тепер маємо ще один шматочок цього пазлу. Але ніякі шматочки пазлу в цьому великому контексті не бувають зайвими", - наголосив адвокат Ілля Новіков.

Також читайте: Порошенко: "Нових результатів візиту Зеленського у США немає. Є продовження укладених під час моєї каденції угод, ПДЧ щодо НАТО не отримано"
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Топ коментарі
+44
"Петро, представь. Я попросил его передать тебе привет!"

Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1316
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06.09.2021 17:56
+41
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 6295
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06.09.2021 17:53
+40
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2434
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06.09.2021 17:55
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Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 6295
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06.09.2021 17:53 Відповісти
тут нужно зебилов и ботов подоляка спросить:
- это что же такое, неужто вовка-шмаркля зассал и закрыл делА против Порошенко? А как стоналО, как стоналО - "посодють, непременно посодЮть!"Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 5057
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06.09.2021 18:00 Відповісти
Что характерно. Не зеленая сопля закрыла производство, а бородатая бабушка. Вот как зелефилам объяснить кто на самом деле сейчас руководит Украиной?
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06.09.2021 18:17 Відповісти
Ніяк не зможете пояснити бо у них одна мантра - у всьому винен Порошенко, інше їм не цікаве. Нещодавно відповідь одного "зевиборця" (в реалі), коли вже нічим було аргументувати, мене просто вразила - "зате він чесний"!
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06.09.2021 19:24 Відповісти
Вот поэтому нужна светлая голова, которая сможет придумать как определять даунов при голосовании... Хотя стоп... За Зеленского и все, достаточно для повода исследования пациента.
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06.09.2021 19:30 Відповісти
а я хочу цензор спитати, чого ці зелені боти банять і видаляють усе на цензорі? цензор не володіє своїм чатом?
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06.09.2021 18:36 Відповісти
Украину прибыла делегация республиканской партии США.
В ее состав входят Lindsey Olin Graham (республиканец,старший сенатор от штата Южная Каролина), John Anthony Barrasso (республиканец, штат Вайоминг), Benjamin Eric Sasse(республиканец, штат Небраска), Thomas Hawley Tuberville (республиканец, штат Алабама) и конгрессмен William Timmons (республиканец, штат Южная Каролина).
Цель визита - ознакомление с ситуацией в Украине.
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06.09.2021 18:17 Відповісти
и, наверняка, контроль за выполнением обзязательств, взятых клоуном на прошлой неделе))
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06.09.2021 18:18 Відповісти
Боятся с...ки. И правильно делают.
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06.09.2021 17:53 Відповісти
ну не тебя же, зебил Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7619
на тебя вовке-шмаркле просто нассать.. из зомбоящика Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 8084
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06.09.2021 18:04 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 9829
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06.09.2021 18:07 Відповісти
Порошенко пішов і з ним пішов пакунок малюка. і за цей факт цензор видаляє комент!
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06.09.2021 18:37 Відповісти
А, что же Вы хотели - лес рубят, щепки летят! Тут, как любил говорить незабвенный Феликс Эдмундович,, лучше перебдеть, чем недобдеть!
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06.09.2021 19:29 Відповісти
можу скинути скрін. я таке не пропускаю. коли 73%мозглий намагається доказати, що фонд виплат дородових - це не Україна, то я одразу роблю скрін. бо це шикарно.
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06.09.2021 22:27 Відповісти
кто про что - а зебил "фермер фермер ee44b9bc" всегда про свои скрепы "похлебку коричневого цвета" Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7562
И то верно - снова зебилов поимели, закрыв очередное, 55 или 56-е дело Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7562
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06.09.2021 18:07 Відповісти
та це якийсь постійний тут ьот з лівим логіном. Вангую, до п'ятниці не доживе: адміни ІР вичислять
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06.09.2021 18:15 Відповісти
Так це не "зебіл" - лексика чисто кацапська! "Похлебка", "сербай" - це туди ,на схід - верхів"я Дону, стик "Московії" і "Войска Данскова" Похлебка" - чисто "московське", а "сербай" - спотворене українське "сьорбай" - бо на Дону був тоді сильний вплив української мови з-за частих контактів донських козаків з запорожцями!
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06.09.2021 18:30 Відповісти
Тебя, дебил Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 1777
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06.09.2021 18:04 Відповісти
Гельминтов в своих безграмотных головах Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 6250
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06.09.2021 18:05 Відповісти
О как!!! и Это!!!! простой визит вежливости Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 9776 а шо будет когда Вовке робу оранжОвую напялят и повезут в Гуантанамо боюсь всех "бл..дей" (пардон идиома) служивых пароходами доставлять надо самолетами не выйдет хотя МРИЯ за пару рейсов доставит всех "в..ков обрезанных" (игра слов неологизм) и не только.... ну как Вовчик в о@@е П..ти мир увидел.. кретин ты недобитый.... Господи!!! почему на папин орган резино технический противогаз во время эякуляции не натянули ....????!!!
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06.09.2021 18:15 Відповісти
Там уже некого бояться,от него угроз как от бабы Юли.
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06.09.2021 19:15 Відповісти
Все верно. Но это бене с клоуном не поможет. Ну и сегодня МоняСтырский по своей дурости в очередной раз пояснил, что нет никаких независимых правоохранительных органов. Все согласовывается лично с зеленским.
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06.09.2021 17:53 Відповісти
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2434
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06.09.2021 17:55 Відповісти
Поки в Украіні буде керувати судами така мразота , як Портнов , дЄрмак , Татаров і Беня , толку не буде !
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06.09.2021 17:55 Відповісти
а нових Україна ще не виростила. а така мразота виростила Єрмака і Ко.
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06.09.2021 19:00 Відповісти
"Петро, представь. Я попросил его передать тебе привет!"

Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1316
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06.09.2021 17:56 Відповісти
Перед визитом Зеленского в США власть срочно закрыла производство против Порошенко, которое инициировал Коломойский, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2607
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06.09.2021 17:59 Відповісти
Сміються мужики з недолугого пацаньонка з Кривого Рогу!
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06.09.2021 18:16 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 6205"
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06.09.2021 18:44 Відповісти
++
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06.09.2021 18:47 Відповісти
Да,эти двое уже бы реально добазарились,как засрашку опустить, но "мудрый нарид" выкатил перед Байденом не пойми что. Просто повод для недоумения.
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06.09.2021 18:05 Відповісти
Как Зесрань может запретить американцам давать аккредитацию? Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 5074Это не у него истерика,а у Секты)))Как тебе слова Байдена:"Отношения Украины и США еще не были на таком высоком уровне")))Хрусь)))Так,о "привете" Питруликсеичу КТО сказал?Ссылочку скинешь на какое-нибудь СМИ? Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 2768
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06.09.2021 20:19 Відповісти
користуєшся тим, що адміни знесли попередній діалог і знову брешеш?
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06.09.2021 20:37 Відповісти
У тебя мания преследования)Ты ж не в Секте,где все и построено на брехне.вы тут о "привете" трубите.Ты понимаешь,что реально выглядите,как придурки?КТО,кроме Секты об этом "привете" слышал?
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06.09.2021 20:51 Відповісти
Зеленский, как всегда, жалок и смешон.
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06.09.2021 17:58 Відповісти
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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06.09.2021 18:07 Відповісти
Гріх сміятися з п'яних і... обдовбаних. Та й взагалі: ти прийшов показати, що кращий за інших, а виявився просто Зє! Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 1850
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06.09.2021 18:08 Відповісти
Кукарекай в спаме, дурашка
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06.09.2021 18:10 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7108
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06.09.2021 18:10 Відповісти
Печальньій клоун.
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06.09.2021 18:17 Відповісти
А шош таке? Найвеличніший знав що то пуста справа і отримає від Байдена пенделя. Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 5013
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06.09.2021 18:00 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 1067
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06.09.2021 18:05 Відповісти
Зелень вважає що амери такі ж лошари як і їхні безголові виборці і їм можна вішати локшину на вуха. Ага.
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06.09.2021 18:15 Відповісти
Як так сталося , що ця гопота весела , прийшла до влади ?
Це ж якісь маньяки 😡😡
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06.09.2021 19:30 Відповісти
Помер легендарний французький актор.
Йому було 88 років.
Жан-Поль Бельмондо...
R.I.P.

Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 900
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06.09.2021 18:01 Відповісти
Жаль его. Это была молодость ...
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06.09.2021 18:07 Відповісти
R.I.P
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06.09.2021 18:07 Відповісти
Та чого ви? Людина прожила 88 років, була відомою і популярною. Тут мало хто так проживе своє життя...
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06.09.2021 18:12 Відповісти
...і не зіпсує собі на старості некролог
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06.09.2021 19:33 Відповісти
три дня назад вспомнился фильм "частный детектив". еще и подумал жив или нет.
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06.09.2021 18:14 Відповісти
И очень трогательно дружили с Делоном, хотя вроде как должны были быть соперниками. И оба были очень умными и эрудированными людьми.

Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 4541
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06.09.2021 18:33 Відповісти
А я тиждень тому дивився "Борсаліно" теж задавався тим же питанням! Жаль Величного актора!!!!!!
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06.09.2021 18:56 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7039
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06.09.2021 18:12 Відповісти
"А как дышал! Как дышал "- на стадионе ! А тепер обісрався по самі вуха Вова- з останніх сил щось там дьоргається проти Пороха -шавка проти слона!
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06.09.2021 19:45 Відповісти
Оно конечно думает, что теперь, если откроет новое дело, США этого не заметят.
Это целое искусство выглядеть идиотом в совершенно простой ситуации.
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06.09.2021 18:04 Відповісти
Ну и хорошо. Время сейчас такое, что Украинцам нужно искать пути сближения, хватит склоки разводить. Если откинуть всякое кремлевское дерьмо типа ОПЗЖ, или шария и пр., всегда ведь есть платформа для взаимопонимания.
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06.09.2021 18:05 Відповісти
ЗЕботы в этой теме без работы. Опущенным ЗЕтроллям крыть нечем Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 4484
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06.09.2021 18:06 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 6990
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06.09.2021 18:11 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 2958
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06.09.2021 18:10 Відповісти
Буквально синхронизировано с вылетом в США нашего преза было заявление адвоката! А самые пустопорожние и безответственные в судебной системе - это адвокаты!
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06.09.2021 18:10 Відповісти
Дядя, вы дурачок?
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06.09.2021 18:11 Відповісти
Не,просто очередной тролль на смену заступил.
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06.09.2021 18:13 Відповісти
сцикотно знаєте з таким багажем їхати було
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06.09.2021 18:12 Відповісти
а чо? А дядя Йосип навіть не дізнався...
А, може, закрили після того, як Дядя Йосип попросив привіт передати?
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06.09.2021 18:12 Відповісти
Причем тут США,закрывают дело когда это оплачивается,зелька в самолет,к прокурору гонец с чемоданьчиком - и фигурант уже не виновен.
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06.09.2021 18:27 Відповісти
якби так - так це ж нова справа проти Пороха!
Тільки зебіли можуть таке подумати...
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06.09.2021 18:42 Відповісти
а ведь зебобики это назавёт мудростью всевеличейшего преЗЭдента а люди в этом видит низкую мерзость, но, это сами и наголосовали, теперь кушайте и нехрен ныть.
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06.09.2021 18:30 Відповісти
Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 7205
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06.09.2021 18:55 Відповісти
***** ленка страна, вона о йудейка, тільки кац.апки та юдейка можуть бути настільки строьомними!
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06.09.2021 18:58 Відповісти
Вираз обличчя хабалки ( перша леді) , вражає 😀
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06.09.2021 19:33 Відповісти
Схоже, вона розумніша за Вовіка і добре розуміє в яке лайно він її втягнув.
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06.09.2021 19:55 Відповісти
просто она некомфортно чувствует себя в Украинском Доме Нью-Йорка
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06.09.2021 19:58 Відповісти
Сколько бы ни писали про "сбитого летчика", сколько бы не советовали "идти на политическую пенсию", всеми этими советами и месседжами они показывают свой страх.
И чем ближе будет 2023-й год, тем сильнее они начнут юлить.
Почему 23-й, а не 24-й?
А патамушта! Патамушта сама вертикаль власти будет более-менее слушать Зеленского только в следующем году, в 22-м.
А в 23-м они начнут его истерически сливать.
Осталось полтора года.)
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
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06.09.2021 19:32 Відповісти
А кто сказал, что это пАбеда? .... возможно Бене и нужно было решение суда, любое а дальше он знает, что с ним делать ... а всё остальное фантазии аферистов- адвокатов Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 2317
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06.09.2021 19:40 Відповісти
Це,звичайно,чудово,але як щодо нас,смертних ?
У Харківській області суд оголосив вирок чоловіку, який в соціальній мережі звинуватив партію "Слуга народу" в корупції

"Встановлено, що в грудні 2020 року обвинувачений, який підтримує ідею захоплення державної влади в Україні, через соцмережу Facebook розповсюдив допис, у якому звинуватив партію "Слуга народу" в корупції. В тому числі чоловік вказав у дописі подорожчання комунальних послуг, а також "відмивання грошей з антиковідного фонду". При цьому автор закликав українців об'єднатися та "встановити свою справжню владу".
Відповідно до висновку лінгвістичної судової експертизи, допис містив заклики до захоплення державної влади в Україні.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном у один рік. Також чоловік має компенсувати 6,8 тис. грн за проведення експертизи. Крім того, суд конфіскував у дохід держави мобільний телефон, за допомогою якого чоловік розповсюдив допис у соціальній мережі."
Рашка вже близенько...
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06.09.2021 20:20 Відповісти
Коломойша - геть з України !!!!
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06.09.2021 21:21 Відповісти
Ну вот, а говорили, что Зеленский под Коломойским.
Эта статья это опровергает.
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06.09.2021 22:36 Відповісти
Статья показывает что штатов вовчка бздит сильнее чем мойщика кала беню Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати - Цензор.НЕТ 4254
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07.09.2021 14:13 Відповісти
Какая у нас судовая система-гожусь.
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06.09.2021 22:37 Відповісти
Да что ж такое. Чувак, ты 2 года през, и не смог найти реальные преступления Пороха?
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06.09.2021 23:48 Відповісти
 
 