Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кримінальне провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка, яке було розпочато за заявою олігарха Ігоря Коломойського, закрито.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Адвокат лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань заявив, що закриття кримінального провадження було буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США.
"Суть цього наклепницького кримінального провадження за заявою Коломойського була в тому, що він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову в тому, що вони "заважали господарській діяльності" Коломойського, в тому, що вони "вишукували і розкривали комерційну таємницю" Коломойського, що вони "зловживали владою і службовим становищем", - зазначив правозахисник.
За його словами, провадження було зареєстровано за участі Печерського суду.
"Потім - Офісу Генерального прокурора, потім, хоч це і підслідність НАБУ, але відзначитися встигло і знамените Державне бюро розслідувань. Понад рік велося розслідування цієї абсолютно порожньої, очевидно нікчемної заяви і звинувачення Коломойського проти п'ятого президента і керівництва Нацбанку. І якраз перед приземленням президента Зеленського до США це провадження було закрито. Дуже цікавий збіг", - додав Головань.
Адвокат додав, що "ніяких вибачень із боку влади не видно".
"Коли закриття кримінального провадження синхронізується з відривом шасі літака президента від злітної смуги - такі речі не відбуваються випадково. Президент Зеленський прекрасно знав, що в США, якщо до моменту, коли він туди прилетить і почне зустрічатися, ці провадження все ще будуть в активному режимі, будуть розслідуватися - це викличе питання, і він хотів їх уникнути. Тому "незалежні" правоохоронні органи, які нам багато разів наголошували, що ні Офіс Президента, ні особисто Володимир Зеленський не має ніякого впливу, таким чином синхронізувалися. І ми тепер маємо ще один шматочок цього пазлу. Але ніякі шматочки пазлу в цьому великому контексті не бувають зайвими", - наголосив адвокат Ілля Новіков.
Будь ласка, зачекайте...
- это что же такое, неужто вовка-шмаркля зассал и закрыл делА против Порошенко? А как стоналО, как стоналО - "посодють, непременно посодЮть!"
В ее состав входят Lindsey Olin Graham (республиканец,старший сенатор от штата Южная Каролина), John Anthony Barrasso (республиканец, штат Вайоминг), Benjamin Eric Sasse(республиканец, штат Небраска), Thomas Hawley Tuberville (республиканец, штат Алабама) и конгрессмен William Timmons (республиканец, штат Южная Каролина).
Цель визита - ознакомление с ситуацией в Украине.
на тебя вовке-шмаркле просто нассать.. из зомбоящика
И то верно - снова зебилов поимели, закрыв очередное, 55 или 56-е дело
Це ж якісь маньяки 😡😡
Йому було 88 років.
Жан-Поль Бельмондо...
R.I.P.
Это целое искусство выглядеть идиотом в совершенно простой ситуации.
А, може, закрили після того, як Дядя Йосип попросив привіт передати?
Тільки зебіли можуть таке подумати...
И чем ближе будет 2023-й год, тем сильнее они начнут юлить.
Почему 23-й, а не 24-й?
А патамушта! Патамушта сама вертикаль власти будет более-менее слушать Зеленского только в следующем году, в 22-м.
А в 23-м они начнут его истерически сливать.
Осталось полтора года.)
Sharp`s Forwarded from Будем всех бамбить!
У Харківській області суд оголосив вирок чоловіку, який в соціальній мережі звинуватив партію "Слуга народу" в корупції
"Встановлено, що в грудні 2020 року обвинувачений, який підтримує ідею захоплення державної влади в Україні, через соцмережу Facebook розповсюдив допис, у якому звинуватив партію "Слуга народу" в корупції. В тому числі чоловік вказав у дописі подорожчання комунальних послуг, а також "відмивання грошей з антиковідного фонду". При цьому автор закликав українців об'єднатися та "встановити свою справжню владу".
Відповідно до висновку лінгвістичної судової експертизи, допис містив заклики до захоплення державної влади в Україні.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі без конфіскації майна. При цьому суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном у один рік. Також чоловік має компенсувати 6,8 тис. грн за проведення експертизи. Крім того, суд конфіскував у дохід держави мобільний телефон, за допомогою якого чоловік розповсюдив допис у соціальній мережі."
Рашка вже близенько...
Эта статья это опровергает.