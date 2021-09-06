Перед візитом Зеленського до США влада терміново закрила провадження проти Порошенка, яке ініціював Коломойський, - адвокати

Кримінальне провадження щодо п'ятого президента Петра Порошенка, яке було розпочато за заявою олігарха Ігоря Коломойського, закрито.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Адвокат лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань заявив, що закриття кримінального провадження було буквально синхронізовано з вильотом президента Зеленського до США.

"Суть цього наклепницького кримінального провадження за заявою Коломойського була в тому, що він звинувачував п'ятого президента України Петра Порошенка і керівництво тодішнього Нацбанку України, Гонтареву і Рожкову в тому, що вони "заважали господарській діяльності" Коломойського, в тому, що вони "вишукували і розкривали комерційну таємницю" Коломойського, що вони "зловживали владою і службовим становищем", - зазначив правозахисник.

За його словами, провадження було зареєстровано за участі Печерського суду.

"Потім - Офісу Генерального прокурора, потім, хоч це і підслідність НАБУ, але відзначитися встигло і знамените Державне бюро розслідувань. Понад рік велося розслідування цієї абсолютно порожньої, очевидно нікчемної заяви і звинувачення Коломойського проти п'ятого президента і керівництва Нацбанку. І якраз перед приземленням президента Зеленського до США це провадження було закрито. Дуже цікавий збіг", - додав Головань.

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Адвокат додав, що "ніяких вибачень із боку влади не видно".

"Коли закриття кримінального провадження синхронізується з відривом шасі літака президента від злітної смуги - такі речі не відбуваються випадково. Президент Зеленський прекрасно знав, що в США, якщо до моменту, коли він туди прилетить і почне зустрічатися, ці провадження все ще будуть в активному режимі, будуть розслідуватися - це викличе питання, і він хотів їх уникнути. Тому "незалежні" правоохоронні органи, які нам багато разів наголошували, що ні Офіс Президента, ні особисто Володимир Зеленський не має ніякого впливу, таким чином синхронізувалися. І ми тепер маємо ще один шматочок цього пазлу. Але ніякі шматочки пазлу в цьому великому контексті не бувають зайвими", - наголосив адвокат Ілля Новіков.

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