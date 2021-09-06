Український експорт цифрових послуг у США в 2021 році перевищить $1 млрд, - віцепрем'єр Любченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Олексій Любченко назвав експорт цифрових послуг найбільшою категорією українського експорту в США.
Перший віце-прем'єрміністр України, Міністр економіки України на своїй сторінці у "Фейсбук" навів дані, згідно з якими експорт цифрових послуг у 2020 році сягнув $998,5 мільйонів. Любченко пише, що ця сума була більшою, ніж сума експорту всіх матеріальних товарів.
За перше півріччя 2021 року експорт IТ-послуг показав зростання в 30% і сягнув $625 мільйонів. Віце-прем'єр вважає, що до кінця року психологічна позначка в $1 млрд експорту буде значно перевищена.
На думку Любченка, ці цифри тільки підкреслюють важливість зустрічей президента в Силіконовій долині. "Ставка на цифровізацію - це ставка на майбутнє", - наголосив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в Купертіно.
Як повідомив віце-прем'єрміністр Михайло Федоров, у ході зустрічі СЕО Apple представили проєкти Дія, Дія City, Фонд Фондів. Також обговорили можливу співпрацю у навчанні програмуванню школярів, студентів, ветеранів, відкриття Apple Store.
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а потом через 10 лет государство тебе говорит, что это тебе даст только мин пенсию. смысл вообще тогда что то платить государству?
Но власти НЕ НУЖЕН думающий электорат! Он для них ОПАСЕН,особенно для популистов.
Думающие люди,особенно самостоятельно зарабатывающие,для них опасны! Особенно для зелноной власти! Им нужен ЛОХторат