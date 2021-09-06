Захоплений окупантами журналіст Єсипенко на "суді" повторно заявив про тортури, - адвокат Дінзе

Заарештований в окупованому Криму журналіст Владислав Єсипенко повторно заявив у суді, що свідчення, дані ним у ході попереднього слідства, були отримані під тортурами.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомив адвокат Дмитро Дінзе, передає Цензор.НЕТ.

Крім Єсипенка, на засіданні допитали двох свідків - оперативного співробітника ФСБ і кінолога.

"Оперативний співробітник заперечував тортури. І заявив, що вони давно володіли інформацією про те, що він має стосунок до незаконного обігу зброї та боєприпасів. Коли їм (ФСБ. - ред.) надійшла інформація, що в нього можуть бути із собою заборонені до обігу предмети, то вони провели затримання і знайшли гранату. Щодо тортур оперативник повідомив, що Єсипенко сам пішов 10 березня через ФСБ і вранці наступного дня з'явився до них для участі в оперативно-розшукових заходах", - заявив адвокат.

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Він уточнив, що кінолог лише підтвердив факт, що службова собака під час огляду автомобіля "знайшла предмет, схожий на гранату".

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.