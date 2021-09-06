На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Нідерландах закінчилося чергове засідання суду у справі про збитий у 2014 році літаку рейсу MH17.
Наступне засідання відбудеться завтра, 7 вересня, о 10:00 за місцевим часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
Сьогодні, 6 вересня, в судовому комплексі "Схіпхол" слово мали 9 родичів загиблих рейсу МН17. Завтра в суді повинні виступити ще 8 рідних загиблих.
Голландка Ріа ван дер Стін, яка в катастрофі МН17 втратила батька і мачуху, першою виступала в суді. Свій виступ жінка почала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії.
Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть".
"Що відчули б на нашому місці ті, хто скоїв цей злочин? Якби вони стали жертвою політичного кошмару, в який їхня країна навіть не була втягнута? Що відчув би Путін і його корумпований режим", - заявила австралійка Ванесса Різк, яка втратила в катастрофі батьків.
У цілому слово в суді будуть мати понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он - лжец и отец лжи.
Евангелие от Иоанна 8:44
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА ,НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины
И он лепил их из говна (ц) Украл по-честному где-то на просторах интернета.
рашка - це дно
https://www.youtube.com/watch?v=kGhecl5Nqfo
Про це Ріа ван дер Стін, яка у цій авіакатастрофі втратила батька та мачуху, сказала власному кореспондентові Укрінформу у Нідерландах під час перерви у суді, де сьогодні заслуховують родичів загиблих.
"Я відчуваю полегшення. Я була дуже схвильована спочатку, адже я розпочала виступ російською, тому що хотіла, щоб вони знали, особливо тому, що росіяни дивляться і вони почують, дізнаються, що вони брешуть. Я вважаю, що важливо вказати на це", - зазначила ван дер Стін. Вона додала, що почувається добре після того, як скористалася своїм правом на виступ. "Я вважаю, добре, що родичі роблять це (виступають у суді - ред.), і я з нетерпінням чекала цього", - сказала жінка. Як повідомляв Укрінформ, нідерландка Ріа ван дер Стін, яка у катастрофі МН17 втратила батька та мачуху, першою виступала у суді.
Свій виступ жінка розпочала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії. Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут". Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади. За попереднім графіком, засідання суду відбудуться 7, 10, 13, 14, 16, 21, 23 та 24 вересня 2021 року.
Лгущий знает лучше кого бы то ни было что он лжёт!
_Если вы забыли, то мне не сложно напомнить, что путлеровская расия напала на ЕС и НАТО в 2010, когда безответным ударом убила высшее военное и политическое руководство Польши! Удивительно какая короткая память у людей... а ведь нападение рейха на НАТО и ответная реакция - важнейшее и ключевое событие в войне расии против Запада!
Вот что подкуп тупина животворящий делает. Все по-рабсиянски: мертвых не вернуть, подумай о себе любимой. Также рабсийские матери отказывались от своих сыновей за мзду, утверждая что они погибли на учениях, а не в Украине.
паРаша же, только за последние 30 лет, уже практически всем соседям поднасрала и не только соседям, останавливаться не собирается и одержима манией обмазать говном все вокруг, куда только сможет дотянуться. А если еще пару веков назад взять, то на Евразийском континенте пожалуй не найдешь ни одной страны куда эти вонючие свиньи свой глязный пятак не сунули.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
А потрібне справжнє кваліфіковане розслідування, а не політичне шоу.