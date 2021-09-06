На суді у справі MH17 виступили дев'ять родичів загиблих: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть"

У Нідерландах закінчилося чергове засідання суду у справі про збитий у 2014 році літаку рейсу MH17.

Наступне засідання відбудеться завтра, 7 вересня, о 10:00 за місцевим часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

Сьогодні, 6 вересня, в судовому комплексі "Схіпхол" слово мали 9 родичів загиблих рейсу МН17. Завтра в суді повинні виступити ще 8 рідних загиблих.

Голландка Ріа ван дер Стін, яка в катастрофі МН17 втратила батька і мачуху, першою виступала в суді. Свій виступ жінка почала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії.

Ван дер Стін процитувала Олександра Солженіцина: "Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть, і вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть".

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"Що відчули б на нашому місці ті, хто скоїв цей злочин? Якби вони стали жертвою політичного кошмару, в який їхня країна навіть не була втягнута? Що відчув би Путін і його корумпований режим", - заявила австралійка Ванесса Різк, яка втратила в катастрофі батьків.

У цілому слово в суді будуть мати понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 - із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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