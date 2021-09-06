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Новини Політика України
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Зеленський (17415) Конгрес США (840) НАТО (5114) США (14451)

Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Представників Конгресу ознайомили з ключовими результатами візиту Глави Української держави до США. У цьому контексті було високо відзначено домовленість щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами й започаткування роботи оновленої Комісії стратегічного партнерства.

Зеленський наголосив на важливості підтримки Конгресом США реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту, насамперед щодо активізації взаємодії у безпековій та оборонній сферах.

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Було наголошено, що значна частина цього Плану присвячена "зеленій" трансформації та модернізації економіки України на принципах сталого розвитку та декарбонізації. Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що американська сторона активно долучиться до реалізації цього амбітного Плану.

Глава держави ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого.

Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент України відзначив наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які є безпековим викликом для регіону.

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Він також подякував за підтримку США у започаткуванні діяльності Кримської платформи. Було наголошено, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою. Глава держави підкреслив важливість підтримки з боку США у подоланні цих викликів, а також у зміцненні співпраці флотів причорноморських держав.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України.

"Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО", – наголосив Президент.

Сенатор Ліндсі Грем високо оцінив взаємодію України зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій в Афганістані.

Також читайте: Делегація Конгресу США вшанувала в Києві пам'ять полеглих захисників України. ФОТОрепортаж

Зеленський подякував членам Конгресу США за чітке розуміння безпекових загроз, які становить реалізація проекту "Північний потік – 2".

"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на "Північний потік – 2" має бути збережений", – зазначив Президент України.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо прогресу нашої держави у впровадженні ключових реформ та щодо подальшої підтримки процесу перетворень з боку США.
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Топ коментарі
+9
Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 6266Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 4701Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 235
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06.09.2021 19:24
+8
А розбудовувати Україну до єврорівня і ЗСУ до натівських стандартів бажання нема ???)))
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06.09.2021 19:19
+7
Утром беня, вечером поддержка. Вечером беня, утром поддержка. Все очень просто.
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06.09.2021 19:24
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Но крот путлера в Белом Доме категорически против.
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06.09.2021 19:18 Відповісти
крот путлера в ОПУ тоже против, но ему надо делать вид и отвлекать, пока взрослые дяди решают, как всё ж таки затащить Украину в таёжный союз...
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06.09.2021 19:20 Відповісти
Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 6266Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 4701Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 235
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06.09.2021 19:24 Відповісти
Вах. На що це він Ваву насадив?
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06.09.2021 19:29 Відповісти
Це був тріптих))
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06.09.2021 19:31 Відповісти
А розбудовувати Україну до єврорівня і ЗСУ до натівських стандартів бажання нема ???)))
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06.09.2021 19:19 Відповісти
- Нет! На это я пойтить не могу!
- Товарищ старший лейтен…
- Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 1703
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06.09.2021 19:26 Відповісти
царь леонид меняет ориентацию шо дамы перчатки...
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06.09.2021 19:19 Відповісти
Вся Україна, абсолютно кожний - скрін №1. Якийсь дурачок: Мазл Тов! - скрін №2.

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 8509 Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 2150
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06.09.2021 19:20 Відповісти
Скрін№1,це вітання, від зеленої плісняви,українців з Рош-гаШана !!!!))))
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06.09.2021 19:26 Відповісти
...і геть незрозуміло,чому та клята гречка не дорожчає ,наприклад,в маленькій європейській Естонії

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 236
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06.09.2021 19:28 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!)))
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06.09.2021 19:30 Відповісти
Хочете прикол- в Чехії кілограм цукру вартує 9 крон. Переведіть на гривні заради цікавості)
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06.09.2021 19:32 Відповісти
Приблизно 11-12 грн !!!)))
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06.09.2021 19:39 Відповісти
Середня зарплата в Естонії зросла до 1538 євро Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США - Цензор.НЕТ 1781

Average salary rises 7.3 percent on-year to €1,538
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06.09.2021 19:43 Відповісти
Та ,то таке ,ось в мене пенсія вже майже 1800 грн ,ось де досягнення !!!)))
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06.09.2021 19:47 Відповісти
Коли мова і армія не годують та какая_разніца, наступає Кінець епохи бідності від ЗЕбаната Ціни на продукти за рік збільшилися на 9-75%
Зросли ціни на олію (+ 70% ніж рік тому), цукор + 75%; молоко + 14%; масло вершкове + 9%, яловичину + 13%; свинину + 5%; м'ясо птиці + 29%.
Крупи подорожчали на 13-31% кукурудзяна + 24%; гречана + 14%; пшоняна + 13%; горохова + 20%; ячмінна + 31%.
Збільшилися на 16-29% ціни на зернові та зернобобові на пшеницю + 16%; кукурудзу + 27%; ячмінь + 22%; соняшник + 23%; сою + 29%; гречку + 18%.
Ціни на яйця зросли на 139! Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США - Цензор.НЕТ 2870
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06.09.2021 19:49 Відповісти
Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США - Цензор.НЕТ 9154
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06.09.2021 20:04 Відповісти
Параноїдальна маячня- Прогрес України в провадженні реформ !!!! ))))
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06.09.2021 19:22 Відповісти
нарешті хоч якась рехворма

Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США - Цензор.НЕТ 168
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06.09.2021 19:25 Відповісти
вова не встиг вивчти нових текстів, та й не ставили йому цього завдання умисно ідеологи над ОПУ .
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06.09.2021 19:44 Відповісти
Оно думает, что в НАТО голосование такое же как в ВР Украины?
Занесли несколько чемоданов денег, проголосовали чужими карточками и готово?
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06.09.2021 19:23 Відповісти
Утром беня, вечером поддержка. Вечером беня, утром поддержка. Все очень просто.
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06.09.2021 19:24 Відповісти
кратко о главном полководце...
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06.09.2021 19:26 Відповісти
Загулял булавоносец.Все разумные сроки прошли. Выгуливает первую Ленку ...или не первую? Но, страной заниматься некогда.
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06.09.2021 19:32 Відповісти
У Лєнкі шопінг !!!)))
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06.09.2021 19:34 Відповісти
Мандель залишилась на хазяйстві як і раніше, коли він поїхав в Карпати, а опинився в Омані.
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06.09.2021 19:37 Відповісти
Він тупий? Байден вже казав що США підтримують, але це вирішують всі члени альянсу.
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06.09.2021 19:35 Відповісти
Саме так. Він - тупий. Але пихатий
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06.09.2021 21:06 Відповісти
Конгрес США це не шапіто вови з Разумковим у ВР, тому слово за виборцями не афганцями, а українцями ... Хоча Люся вже про них все сказала ...
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06.09.2021 19:36 Відповісти
а вова далдонить те, що завчив . Ще про те, що він з реформами "вперєді планєти всєй" скаже... " Кожен з гравців грає на плин часу: ті що вовою грають й більшість з двох політичних партій у США теж...
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06.09.2021 19:40 Відповісти
Какая поддержка тебе нужна, Вовчик, ты инвалид, костыли нужны, попрошайка, может лучше делать свою работу, а не саботировать реформы, и заглядывать в глаза кремлевскому вору и убийце, позорник.
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06.09.2021 20:01 Відповісти
А щось зробити для цього членства, крім тупотіння ніжками, намагався???
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06.09.2021 21:03 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·27 мин

После того как Джон позвонил Энтони, а тот в Госдеп, а оттуда в МИД - Зеленского подняли, умыли, причесали и отправили на встречу с делегацией сенаторов. ДиплоМАТия
Сенатор John Barrasso, из состава делегации, говорил с госсекретарем США Antony Blinken (они близкие друзья) , при том Блинкен был не в США. Содержание разговора не знаем, но потом кто то из Госдепа звонил в наш МИД.
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06.09.2021 22:06 Відповісти
Он до сих пор там?!! Ну и каникулы Бонифация…
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07.09.2021 02:40 Відповісти
Тобі ж дурнику чітко сказали - проведи спочатку референдум з цього питання. І з'ясуй чи хочуть люди в те НАТО.
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07.09.2021 04:35 Відповісти
 
 