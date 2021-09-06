Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО, - Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка перебуває з візитом в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Представників Конгресу ознайомили з ключовими результатами візиту Глави Української держави до США. У цьому контексті було високо відзначено домовленість щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами й започаткування роботи оновленої Комісії стратегічного партнерства.
Зеленський наголосив на важливості підтримки Конгресом США реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту, насамперед щодо активізації взаємодії у безпековій та оборонній сферах.
Було наголошено, що значна частина цього Плану присвячена "зеленій" трансформації та модернізації економіки України на принципах сталого розвитку та декарбонізації. Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що американська сторона активно долучиться до реалізації цього амбітного Плану.
Глава держави ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого.
Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Президент України відзначив наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021", які є безпековим викликом для регіону.
Він також подякував за підтримку США у започаткуванні діяльності Кримської платформи. Було наголошено, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою. Глава держави підкреслив важливість підтримки з боку США у подоланні цих викликів, а також у зміцненні співпраці флотів причорноморських держав.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України.
"Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО", – наголосив Президент.
Сенатор Ліндсі Грем високо оцінив взаємодію України зі Сполученими Штатами у контексті останніх подій в Афганістані.
Зеленський подякував членам Конгресу США за чітке розуміння безпекових загроз, які становить реалізація проекту "Північний потік – 2".
"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на "Північний потік – 2" має бути збережений", – зазначив Президент України.
Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо прогресу нашої держави у впровадженні ключових реформ та щодо подальшої підтримки процесу перетворень з боку США.
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- Товарищ старший лейтен…
- Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
Average salary rises 7.3 percent on-year to €1,538
Зросли ціни на олію (+ 70% ніж рік тому), цукор + 75%; молоко + 14%; масло вершкове + 9%, яловичину + 13%; свинину + 5%; м'ясо птиці + 29%.
Крупи подорожчали на 13-31% кукурудзяна + 24%; гречана + 14%; пшоняна + 13%; горохова + 20%; ячмінна + 31%.
Збільшилися на 16-29% ціни на зернові та зернобобові на пшеницю + 16%; кукурудзу + 27%; ячмінь + 22%; соняшник + 23%; сою + 29%; гречку + 18%.
Ціни на яйця зросли на 139!
Занесли несколько чемоданов денег, проголосовали чужими карточками и готово?
tZE inform
@tZEinform
·27 мин
После того как Джон позвонил Энтони, а тот в Госдеп, а оттуда в МИД - Зеленского подняли, умыли, причесали и отправили на встречу с делегацией сенаторов. ДиплоМАТия
Сенатор John Barrasso, из состава делегации, говорил с госсекретарем США Antony Blinken (они близкие друзья) , при том Блинкен был не в США. Содержание разговора не знаем, но потом кто то из Госдепа звонил в наш МИД.