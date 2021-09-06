УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7715 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниЗдоров'я Коронавірус і карантин
7 441 31
карантин (16095) КМДА (1461) Київ (13828) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) локдаун (290)

У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА

У Києві активно розробляють електронні перепустки в громадський транспорт. Це роблять для того, щоб не друкувати паперові, які легко підробляли шахраї.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для цього розробили систему, куди всі юридичні організації можуть подати заявку для отримання спецпропуску.

"Тобто транспортна карта цього разу і буде електронним пропуском", - зазначив Половинко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО

Він зазначив, що, хто і в якій кількості їх буде отримувати - вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.

Процес, як розповів Половинко, буде таким: організація, в якій людина працює, надає список співробітників, які повинні користуватися громадським транспортом під час локдауну. Цей спеціальний пропуск буде прив'язаний до унікального номера кожної транспортної карти.

"Без транспортної карти неможливо буде скористатися транспортом", - пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Він зазначив, що всі пропуски раніше отримували в дуже короткі терміни. Зараз є 3 тисячі підприємців, які подали заявки.

Також читайте: Інформація про введення локдауну в Києві з 15 вересня є недостовірною, - Рубан

Тому столиця активно тестує електронну систему спецперепусток.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
А от цікаво, чому вони не хочуть допустити вакцинованих у транспорт в локдаун? Кафе і кінотеатри хочуть відкрити для них в локдаун, а от в транспорт пускати не хочуть...
показати весь коментар
06.09.2021 20:06
+7
Как только люди получат на руки платёжки за отопление отут сразу же объявят красную зону и жёсткий лохдаун. И патрули опять пойдут. Может у кого и пандемия, а у нашей власти это хорошее управляющее средство. Надо - открыли стойла, выпустили скотыняк на травку попастись. Токо скотыняк заподозрят в желании сопротивляться - объявляют лохдаун и заганяют опять в стойла, шоб не мекали
показати весь коментар
06.09.2021 21:26
+6
Помню тот прошлый локдаун в Киеве - электрички подвозят селюков миллионами, а сам Киев весь стоит. Так какой смысл в таком локдауне, если в Киев ежедневно вьезжают миллионы, которые заражают друг друга в электричках.
показати весь коментар
06.09.2021 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА - Цензор.НЕТ 7066
показати весь коментар
06.09.2021 19:57 Відповісти
Предлагаю вживлять в руку банковскую карту. И пропуск и оплата.
показати весь коментар
06.09.2021 20:05 Відповісти
По пальцу рубить за каждый локдаун.
показати весь коментар
06.09.2021 20:55 Відповісти
Министру.
показати весь коментар
06.09.2021 22:11 Відповісти
киберпанк который мы заслужили
показати весь коментар
07.09.2021 08:18 Відповісти
Помню тот прошлый локдаун в Киеве - электрички подвозят селюков миллионами, а сам Киев весь стоит. Так какой смысл в таком локдауне, если в Киев ежедневно вьезжают миллионы, которые заражают друг друга в электричках.
показати весь коментар
06.09.2021 20:05 Відповісти
А як поліцаї ганялись за чуваком в Аквапарку? В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА - Цензор.НЕТ 9098
показати весь коментар
06.09.2021 20:12 Відповісти
Забудь. Рюкзакяна уже нет. Счас клоуны накерують патрулями...
показати весь коментар
06.09.2021 21:00 Відповісти
Де Чаус?
показати весь коментар
06.09.2021 20:06 Відповісти
А от цікаво, чому вони не хочуть допустити вакцинованих у транспорт в локдаун? Кафе і кінотеатри хочуть відкрити для них в локдаун, а от в транспорт пускати не хочуть...
показати весь коментар
06.09.2021 20:06 Відповісти
Лісапети наше всьо. Беріть приклад з Галабаротьки. В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА - Цензор.НЕТ 8461
показати весь коментар
06.09.2021 20:15 Відповісти
Ага, в листопаді-грудні - коли нам новий лохдаун обіцяють У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 1848
показати весь коментар
06.09.2021 20:28 Відповісти
Потому что вакцинация не предотвращает заражение, болезнь и распространение
показати весь коментар
06.09.2021 20:21 Відповісти
Це само собою, але шанси все ж знижує... Вакциновані в метро мають все таки менші шанси поширити інфекцію, аніж невакциновані зі спецперепусктками!))
І тоді виникає питання: чому вакцинованим в локдаун відкриють кіно і ресторани??
показати весь коментар
06.09.2021 20:27 Відповісти
Для Кличко креативная идея, пусть электронный пропуск выглядит как боксерская перчатка.
Для жителей головная боль, но зато какой пиар!
показати весь коментар
06.09.2021 20:15 Відповісти
Больше всего понравилось слово -" в случае локдауна" .. та говорили бы уже что он БУДЕТ на все 1000% - бо власть боится протестов... но это им не поможет... У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 940
показати весь коментар
06.09.2021 20:32 Відповісти
А в Нові Санжари селитимуть? Єх, нема Авакова....
показати весь коментар
06.09.2021 20:34 Відповісти
Нарушение Конституции. Право передвижения. Каждый сам себе конституция. Смешно
показати весь коментар
06.09.2021 20:48 Відповісти
"Досить скиглити!" (с) Подай иск в Конституционный суд У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 7407
показати весь коментар
06.09.2021 21:01 Відповісти
в любой суд, не обязательно конституционный У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 7624
показати весь коментар
06.09.2021 21:06 Відповісти
И? Подал? У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА - Цензор.НЕТ 4558
показати весь коментар
06.09.2021 21:07 Відповісти
Одним движением руки запретить всем нахер. И пусть найдут виноватого. Влажная мечта МОЗ.
показати весь коментар
06.09.2021 20:53 Відповісти
І знов - турбота про людей з групи ризику. Да вам ціни нема!
показати весь коментар
06.09.2021 20:55 Відповісти
73% вживить чип в голову
показати весь коментар
06.09.2021 21:08 Відповісти
А во время лохдауна Зеленые ******** которые эти ограничения устанавливают и члены их семей будут ездить в общественном транспорте по спец пропускам или на личных авто и смотреть как быдло ломится в метро, маршрутки итд..а так же требовать ужесточить наказание за подделку проездных документов? !
показати весь коментар
06.09.2021 21:15 Відповісти
Как только люди получат на руки платёжки за отопление отут сразу же объявят красную зону и жёсткий лохдаун. И патрули опять пойдут. Может у кого и пандемия, а у нашей власти это хорошее управляющее средство. Надо - открыли стойла, выпустили скотыняк на травку попастись. Токо скотыняк заподозрят в желании сопротивляться - объявляют лохдаун и заганяют опять в стойла, шоб не мекали
показати весь коментар
06.09.2021 21:26 Відповісти
Таке,+ 50 ГРН в казну с карты.
показати весь коментар
06.09.2021 21:49 Відповісти
Большевики, устраивая террор и раскулачивание, хоть обещали землю.
А эти ничего никому не должны - хуцпа.
показати весь коментар
06.09.2021 22:16 Відповісти
 
 