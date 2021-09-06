У разі введення локдауну в Києві електронним пропуском буде служити транспортна карта, - КМДА
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У Києві активно розробляють електронні перепустки в громадський транспорт. Це роблять для того, щоб не друкувати паперові, які легко підробляли шахраї.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, для цього розробили систему, куди всі юридичні організації можуть подати заявку для отримання спецпропуску.
"Тобто транспортна карта цього разу і буде електронним пропуском", - зазначив Половинко.
Він зазначив, що, хто і в якій кількості їх буде отримувати - вирішить комісія з надзвичайних ситуацій.
Процес, як розповів Половинко, буде таким: організація, в якій людина працює, надає список співробітників, які повинні користуватися громадським транспортом під час локдауну. Цей спеціальний пропуск буде прив'язаний до унікального номера кожної транспортної карти.
"Без транспортної карти неможливо буде скористатися транспортом", - пояснив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
Він зазначив, що всі пропуски раніше отримували в дуже короткі терміни. Зараз є 3 тисячі підприємців, які подали заявки.
Тому столиця активно тестує електронну систему спецперепусток.
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І тоді виникає питання: чому вакцинованим в локдаун відкриють кіно і ресторани??
Для жителей головная боль, но зато какой пиар!
А эти ничего никому не должны - хуцпа.