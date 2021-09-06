На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко

На відновлення костелу Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі, за попередньою оцінкою фахівців, знадобиться понад 75 млн грн.

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за вихідні з командою міністерства і Держмистецтва розробили покроковий план подальших дій.

"Зараз чекаємо на висновок ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння. Після цього стан костелу повинні оцінити експерти, щоб визначити, яких йому завдано збитків, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи і ремонт", - зазначив міністр.

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При цьому, за попередньою оцінкою фахівців, на відновлення знадобиться від 75 млн грн. "До суми, яку збере бізнес, решту необхідних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства. Кошти, які перерахували (і перерахують) бізнес та юридичні/фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу", - зазначив голова МКІП.

За його словами, в цілому всі роботи над костелом діляться на 3 етапи.

"Протиаварійні. Термінові, як ліквідація наслідків пожежі. Знову наголошую, що саме на них збираються кошти", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що орган іде окремим пунктом. "Спілкуємося з виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь, зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на яке зараз збираються благодійні внески. Крім того, його розташування повинне бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", - наголосив міністр.

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Третім етапом він назвав реставраційні роботи фасаду: "Кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур, будуть відновлені після з'ясування ступеня пошкодження будівлі".

За словами Ткаченка, передача костелу громаді РКЦ була узгоджена урядом торік за узгодженим алгоритмом.

Він зазначив, що почати ремонт всередині відразу завтра неможливо, адже необхідно отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку слід ремонтувати.

"Повинні переконатися, що високі температури не спричинили прихованих тріщин або змін геометрії конструкцій. А також без оцінки і при неправильній послідовності робіт - можливе руйнування стін/стелі і т.д.", - зазначив міністр і додав, що орієнтовно, за прискореною процедурою, планується почати протиаварійні роботи із середини жовтня.

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За його словами, спочатку необхідно отримати попередній акт ДСНС про пожежу і зробити експертизу завданих пошкоджень. Для прозорості процесу буде створено робочу групу при міністерстві, до якої увійдуть представники ГО, бізнес і т.д., щоб контролювати використання коштів за цільовим призначенням. І, звичайно, дотримання законодавства України.

Він зазначив, що станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис. грн, і ще близько 20 млн грн нададуть бізнеси.

Нагадаємо, 4 вересня вночі сталася пожежа в костелі Святого Миколая в Києві, внаслідок якої серйозно постраждала внутрішня обробка будівлі. Зокрема, зруйнований унікальний орган. Причиною пожежі попередньо називають коротке замикання.