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На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко

На відновлення костелу Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі, за попередньою оцінкою фахівців, знадобиться понад 75 млн грн.

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за вихідні з командою міністерства і Держмистецтва розробили покроковий план подальших дій.

"Зараз чекаємо на висновок ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння. Після цього стан костелу повинні оцінити експерти, щоб визначити, яких йому завдано збитків, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи і ремонт", - зазначив міністр.

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При цьому, за попередньою оцінкою фахівців, на відновлення знадобиться від 75 млн грн. "До суми, яку збере бізнес, решту необхідних коштів виділить держава. Тобто йдеться про унікальний кейс державно-приватного партнерства. Кошти, які перерахували (і перерахують) бізнес та юридичні/фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу", - зазначив голова МКІП.

За його словами, в цілому всі роботи над костелом діляться на 3 етапи.

"Протиаварійні. Термінові, як ліквідація наслідків пожежі. Знову наголошую, що саме на них збираються кошти", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що орган іде окремим пунктом. "Спілкуємося з виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь, зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на яке зараз збираються благодійні внески. Крім того, його розташування повинне бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", - наголосив міністр.

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Третім етапом він назвав реставраційні роботи фасаду: "Кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур, будуть відновлені після з'ясування ступеня пошкодження будівлі".

За словами Ткаченка, передача костелу громаді РКЦ була узгоджена урядом торік за узгодженим алгоритмом.

Він зазначив, що почати ремонт всередині відразу завтра неможливо, адже необхідно отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку слід ремонтувати.

"Повинні переконатися, що високі температури не спричинили прихованих тріщин або змін геометрії конструкцій. А також без оцінки і при неправильній послідовності робіт - можливе руйнування стін/стелі і т.д.", - зазначив міністр і додав, що орієнтовно, за прискореною процедурою, планується почати протиаварійні роботи із середини жовтня.

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За його словами, спочатку необхідно отримати попередній акт ДСНС про пожежу і зробити експертизу завданих пошкоджень. Для прозорості процесу буде створено робочу групу при міністерстві, до якої увійдуть представники ГО, бізнес і т.д., щоб контролювати використання коштів за цільовим призначенням. І, звичайно, дотримання законодавства України.

Він зазначив, що станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис. грн, і ще близько 20 млн грн нададуть бізнеси.

На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко 01

Нагадаємо, 4 вересня вночі сталася пожежа в костелі Святого Миколая в Києві, внаслідок якої серйозно постраждала внутрішня обробка будівлі. Зокрема, зруйнований унікальний орган. Причиною пожежі попередньо називають коротке замикання.
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Топ коментарі
+12
вчера нужно было 20 миллионов, а сегодня уже 75.
сегодня уже собрали 20 миллионов,
но они нужны были вчера, а завтра нужно уже 75 На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7280

пиляет Ткаченко на церкви
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06.09.2021 21:09
+6
Зебіли ніяк не можуть визначитись скільки вкрасти.
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06.09.2021 21:19
+6
После переименования костела Святого Николая в синагогу, из необходимых на восстановление после пожара более 75 млн грн, уже собрано 750 млн, - Ткаченко
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06.09.2021 21:28
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вчера нужно было 20 миллионов, а сегодня уже 75.
сегодня уже собрали 20 миллионов,
но они нужны были вчера, а завтра нужно уже 75 На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7280

пиляет Ткаченко на церкви
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06.09.2021 21:09 Відповісти
находчивый зебил и быстро сообразил
как можно поиметь 73 % На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6386
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06.09.2021 21:21 Відповісти
А тобі то шо до цього? Це ж не державні кошти, це типу віруючі та лохи віддають своє власне. Хай хоч 975 млн, мені байдуже, особисто я на таку дурню гроші не дам.
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06.09.2021 21:41 Відповісти
благодатный огонь таки благодатный
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06.09.2021 21:53 Відповісти
То най бубочка виділить з антиковідного фонду! Дороги вже є, а тепер на місце паніхиди тих, кого по цим дорогам повезуть...
До того ж оргАн дуже схожий на його улюблену піваніну. Думаю, зо д'Єрмак проти не буде - аби бубочка з теплої ванни не вилазив та "треки" регулярно приймав...
А так все добре, маркізо На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2022
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06.09.2021 21:11 Відповісти
Ну так транш же дали из МВФ...
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06.09.2021 22:16 Відповісти
Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:
- Членам союза - десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.
Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
- С целью капитального ремонта Провала, - дерзко ответил Остап, - чтоб не слишком проваливался.

На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9006
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06.09.2021 21:11 Відповісти
с цифрами какая-то карусель происходит))
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06.09.2021 21:15 Відповісти
Зебіли ніяк не можуть визначитись скільки вкрасти.
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06.09.2021 21:19 Відповісти
На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5263
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06.09.2021 21:20 Відповісти
То есть речь идет об уникальном кейсе На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1558 государственно-частного партнерства. Средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы.

Як мене дратує це тупе засилля імпортних словечок, яке особливо поширилося з тлею і її зграєю !!!

Чуєш, зе-міністер, не =нанесли=, а =завдали=.
+ решта помилок.
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06.09.2021 21:23 Відповісти
В 2000- е все мерии заставляли предпринимателей менять асфальт перед своим магазином на ФЭМ а затм осмечивали и тащили деньги из бюджета. Такая же тупая схема и у Ткаченко.
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06.09.2021 22:18 Відповісти
После переименования костела Святого Николая в синагогу, из необходимых на восстановление после пожара более 75 млн грн, уже собрано 750 млн, - Ткаченко
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06.09.2021 21:28 Відповісти
В Зесинагогу?
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06.09.2021 22:10 Відповісти
Не, равинат не утвердил, Зе только цадик при КалоМойше На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3221
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06.09.2021 23:16 Відповісти
А че собственник здания - кгга, в лице отбитоголового и второй арендатор - РКЦ языки в жопу засунули?
Собираются бабло давать?
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06.09.2021 21:30 Відповісти
За 75 млн можна й новий костел збудувати.
Паша «мерседес» може теж щось начудити коли почує про таку суму на відновлення.
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06.09.2021 22:04 Відповісти
Ткаченко смету в студию. Просто хочется посмотреть, как вы оцениваете материал.
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06.09.2021 22:06 Відповісти
Как они так быстро считают? я вот хату однокомнатную решил ремонтировать, одни пришли посчитали, другие и третьи, работ объём один, конечный результат озвучен, разница в процентов 40, потом еще перезванивают корректируют! А тут ***.к 75 лимонов! Вундеркинды, ***!
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06.09.2021 22:07 Відповісти
10 лимонов на ремонт, остальное по карманах.
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06.09.2021 22:10 Відповісти
А солдатам на лечение и реабилитацию можно так же быстро собирать?
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06.09.2021 22:14 Відповісти
Может Ткаченко сам поджег, чтобы с такой суммы себе откат в карман положить.
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06.09.2021 22:17 Відповісти
Ну вот и проверим Ватикан на вшивость.
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06.09.2021 22:29 Відповісти
Просто факт - последний раз деньги на ежегодную профилактику и обследование уникального музыкального инструмента выделялись в марте 2019 года.
У власти кварталопитеки ...
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07.09.2021 00:24 Відповісти
...боюсь, что теперь костёл будет "зашкварен": это чтобы оттуда не потянули определённую долю в "гаманчик", не поверю ни-за-что (это, Украина, детка!)!!!
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07.09.2021 05:31 Відповісти
Отец Онуфрий собирал деньги на церковь, но пока хватило только на BMW...
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07.09.2021 06:59 Відповісти
я так думаю, что пустая ненужная затея его востанавливать... да за такие бабки ещё .статья и суммы не соответствуют правде . писали что собрали уже за 10 а тут уже нужно 75. что там такого на 80 сгорело не могу понять? орган? кому он нужен тот орган....? не то время собираться на ремонты органов...тут с рашкой он будет ещё поважнее куда собирать всей страной деньги на востановление и помощи...кто поджог пусть и строит! лучше бы так собрались на тепловизоры ребятам и беспилотникам на фронт, а то всё волонтёры постоянно попрошайничают на них то на лекарства срочно.... а это важнее чем орган, страна в войне и люди гибнут, а им 75 миллионов дай на костёл...это капец....((
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07.09.2021 08:06 Відповісти
Всьо! Один "мильярд" дерев вже не посадять На відновлення костелу Святого Миколая після пожежі необхідно понад 75 млн грн, уже зібрано 5,8 млн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6445
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07.09.2021 08:49 Відповісти
 
 