Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

НАТО має зберігати трансатлантичну єдність для збереження стратегічної стабільності і продовження політики контролю над озброєнням, з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення і для подолання викликів у цій сфері, які надходять, зокрема, з агресивної поведінки Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєннями, з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ. Цей захід відбувся в столиці Данії - Копенгагені.

"Ми повинні тримати очі відкритими на виклики, що стоять перед нами. Росія продовжує ігнорувати і порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує можливості подвійного призначення та ядерні можливості, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий плануючий носій уже готовий до дії. Вона (Росія. - ред.) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою", - сказав генеральний секретар НАТО.

Серед інших викликів у сфері контролю над ядерною зброєю він назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ним кількості наявних ядерних боєголовок і вдосконалення систем їх доставки. Крім того, за словами керівника НАТО, Китай нині будує велику кількість шахтних пускових установок, що може значно посилити ядерні можливості цієї країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, не допускаючи представників МАГАТЕ на територію ОРДЛО, - Кравчук

Є й інші міжнародні гравці, які розгортають ядерну зброю і створюють розвинені ракетні системи, поширюють небезпечні технології. Як приклад Столтенберг привів Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.

"Усе це відбувається без будь-яких обмежень або заборони, при повній нестачі прозорості... Тому світ швидко перетворюється на більш непередбачуваний, більш конкурентний і більш небезпечний. НАТО адаптується до цього мінливого світу", - додав керівник Альянсу.