Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
НАТО має зберігати трансатлантичну єдність для збереження стратегічної стабільності і продовження політики контролю над озброєнням, з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення і для подолання викликів у цій сфері, які надходять, зокрема, з агресивної поведінки Росії.
Як повідомляє Укрінформ, про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєннями, з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ. Цей захід відбувся в столиці Данії - Копенгагені.
"Ми повинні тримати очі відкритими на виклики, що стоять перед нами. Росія продовжує ігнорувати і порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує можливості подвійного призначення та ядерні можливості, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий плануючий носій уже готовий до дії. Вона (Росія. - ред.) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою", - сказав генеральний секретар НАТО.
Серед інших викликів у сфері контролю над ядерною зброєю він назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ним кількості наявних ядерних боєголовок і вдосконалення систем їх доставки. Крім того, за словами керівника НАТО, Китай нині будує велику кількість шахтних пускових установок, що може значно посилити ядерні можливості цієї країни.
Є й інші міжнародні гравці, які розгортають ядерну зброю і створюють розвинені ракетні системи, поширюють небезпечні технології. Як приклад Столтенберг привів Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.
"Усе це відбувається без будь-яких обмежень або заборони, при повній нестачі прозорості... Тому світ швидко перетворюється на більш непередбачуваний, більш конкурентний і більш небезпечний. НАТО адаптується до цього мінливого світу", - додав керівник Альянсу.
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Не было никогда международной антипутинской коалиции. Это одна из главных ошибок Порошенко, что, по сути, доверилсэя аферистам по отношению к Украине. И да для тех же США Афганистан судя по вложениям и вооружению туда, реально был союзником.
В 2010 - Тимошенко
В 2014 - Порошенко
В 2019 - не ходил
И да, вышеперечисленные факты о, так называемой, "антироссийской коалиции" в период от 2014 года до президенства членограя.
+100!
особенно Украину с ее ВПК и машиностроением, тогда рашке никакие эмбарго не страшны