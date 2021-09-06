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Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг

НАТО має зберігати трансатлантичну єдність для збереження стратегічної стабільності і продовження політики контролю над озброєнням, з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення і для подолання викликів у цій сфері, які надходять, зокрема, з агресивної поведінки Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєннями, з роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ. Цей захід відбувся в столиці Данії - Копенгагені.

"Ми повинні тримати очі відкритими на виклики, що стоять перед нами. Росія продовжує ігнорувати і порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує можливості подвійного призначення та ядерні можливості, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий плануючий носій уже готовий до дії. Вона (Росія. - ред.) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети з ядерною енергетичною установкою", - сказав генеральний секретар НАТО.

Серед інших викликів у сфері контролю над ядерною зброєю він назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ним кількості наявних ядерних боєголовок і вдосконалення систем їх доставки. Крім того, за словами керівника НАТО, Китай нині будує велику кількість шахтних пускових установок, що може значно посилити ядерні можливості цієї країни.

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Є й інші міжнародні гравці, які розгортають ядерну зброю і створюють розвинені ракетні системи, поширюють небезпечні технології. Як приклад Столтенберг привів Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.

"Усе це відбувається без будь-яких обмежень або заборони, при повній нестачі прозорості... Тому світ швидко перетворюється на більш непередбачуваний, більш конкурентний і більш небезпечний. НАТО адаптується до цього мінливого світу", - додав керівник Альянсу.
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Топ коментарі
+12
Стройте ещё один поток, завалите ***** деньгами, сдайте несколько стран в оккупацию - вдруг поможет? Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3017
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06.09.2021 21:37
+6
Россия нарушает... Так давайте и вы шевелите задницами, господа европейцы, пока не поздно.
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06.09.2021 21:36
+4
Они нарушают а вы у них газ/нефть покупать не брезгуете .
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06.09.2021 21:53
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Россия нарушает... Так давайте и вы шевелите задницами, господа европейцы, пока не поздно.
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06.09.2021 21:36 Відповісти
От і все. ЗЕлені тварі знищили повністю антиросійську коаліцію.
На зустріч міністрів закордонних справ G7, яка відбудеться через 2 дня, запрошена підаросія. 7 років такий формат був спільним рішенням заблокований, "поки не буде відновлена територіальна цілісність України"
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06.09.2021 21:46 Відповісти
Это какая ещё "антироссийская коалиция"? Та , которая помогала мост в крым строить или та, которая турбины и насосы в Крым посылала, или та, которая новые автомобильные заводы под москвой открывала или та, которая северный поток запустила, а может та, которая все Украине не может скифское золото вернуть? Скорее всего та, которая предложила для Украины пораженченскую формулу штангенциркуля, отказалась наотрез ПРОДОВАТЬ оружие?
Не было никогда международной антипутинской коалиции. Это одна из главных ошибок Порошенко, что, по сути, доверилсэя аферистам по отношению к Украине. И да для тех же США Афганистан судя по вложениям и вооружению туда, реально был союзником.
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06.09.2021 22:02 Відповісти
Ти за кого голосував?
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06.09.2021 22:34 Відповісти
В 2005 - Ющенко
В 2010 - Тимошенко
В 2014 - Порошенко
В 2019 - не ходил
И да, вышеперечисленные факты о, так называемой, "антироссийской коалиции" в период от 2014 года до президенства членограя.
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06.09.2021 22:39 Відповісти
Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9897
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06.09.2021 22:46 Відповісти
Стройте ещё один поток, завалите ***** деньгами, сдайте несколько стран в оккупацию - вдруг поможет? Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3017
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06.09.2021 21:37 Відповісти
сдайте несколько стран в оккупацию

+100!
особенно Украину с ее ВПК и машиностроением, тогда рашке никакие эмбарго не страшны
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06.09.2021 21:41 Відповісти
Боюсь что этого уже не долго ждать осталось. СП2 по сути кацапам развязывает руки для продолжения агрессии.
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06.09.2021 22:47 Відповісти
"Все это происходит без каких-либо ограничений или сдерживания, при" полном параличе воли у ничтожеств, чьи работа и обязанность - сдерживание и противодействие!
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06.09.2021 21:38 Відповісти
не за свои, заметьте, ядерные боеголовки делают, а за ваши, гейропейские деньги, которые вы платите гаспрому Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8523
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06.09.2021 21:39 Відповісти
Что вы говорите? Я и не знал. Россия нарушает правила, подрывает ключевые соглашения и наращивает ядерный потенциал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3897
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06.09.2021 21:45 Відповісти
Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3776
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06.09.2021 22:48 Відповісти
Для чого його нарощувати, якщо вже зараз можна повністю знищити Землю, як планету. Для чого?
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06.09.2021 21:49 Відповісти
Что вы говорите ? Нарушают ? Кто бы мог подумать ! Чеснейшие люди же .
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06.09.2021 21:51 Відповісти
Україна ,як член НАТО,дала б непогані можливості для НАТО,але ви проти активної політики.
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06.09.2021 21:52 Відповісти
Они нарушают а вы у них газ/нефть покупать не брезгуете .
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06.09.2021 21:53 Відповісти
Коммунист и верный сын Норвежской рабочей партии Столтенберг... А в бурной юности еще и агент КГБ "Стеклов".... Пока его не сдал перебежчик, Михаил Бутков... Ну с кем не бывает, у нас половина элитки оттуда же....
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06.09.2021 22:01 Відповісти
Если бы не ядерное оружие, давно бы уже была и третья и четвертая и пятая мировые войны. Люди настолько безмозглые существа, что когда-нибудь все равно все кончится истреблением человечества.
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06.09.2021 22:22 Відповісти
Терміново необхідно висловити з цього приводу глибоку стурбованість та занепокоєння, придбати в кацапів ще на десятки мільярдів газу і продовжувати не вкладати нічого в обороноздатність ЄС - нехай США про це турбується. І звісно, не допомагати Україні, Грузії, Молдові зброєю - бо це може спровокувати Лаптєстан. А кацапи з китайцями і далі озброюватимуться з бабло західного світу, знищити який їх давня мрія.
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06.09.2021 22:22 Відповісти
Росія порушує правила, підриває ключові угоди і нарощує ядерний потенціал, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8237
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06.09.2021 22:25 Відповісти
я думаю...два раза здохнуть нельзя...хай нарощуюць
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06.09.2021 22:27 Відповісти
такое впечатление что нато дрочит и кончает когда срусня что то нарушает
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06.09.2021 22:39 Відповісти
ну что фуйло, крикни что ли в ухо этому тупице столтенбергу, что еврики полученные из сп-2, пойдут не только на разрушение вашего трансатлантического "единства " и наращивание ядерного потенциала фуйлостана , но и на подкуп еврочиновников и их сраных продажных партий
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06.09.2021 22:48 Відповісти
Давай наложим эмбарго на российские углеводороды! Только тогда промышленные страны придут к упадку экономики и соответственно своего военного потенциала. Их тогда голыми руками можно брать будет. А мировая цена на газ какой тогда будет?
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10.09.2021 21:01 Відповісти
Озабочен, одним словом
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06.09.2021 23:44 Відповісти
А СМЫСЛ ЕГО НАРАЩИВАТЬ, ЕСЛИ ЕГО УЖЕ КАК ГОВНА !!!??? ЕСЛИ ТОЛЬКО РОССИЯНИ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ БУДУТ ВОЕВАТЬ !)
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07.09.2021 07:46 Відповісти
Столтенберг бесполезное дно.
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07.09.2021 13:36 Відповісти
 
 