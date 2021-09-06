Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Будь-які висловлювання "слуг народу" про ДТП за участі їхнього колеги Олександра Трухіна можуть бути розцінені як спроба захистити або пресинг, тому від них краще утриматися.
Про це голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
""Що стосується його (Трухіна) ймовірної участі в ДТП: потенційно є свідки, які кажуть, що це він був, інші - що не був. Тому, з огляду на такі свідчення, справа була передана з МВС до ДБР", - сказав він.
Ахарамія стверджує, що "Слуга народу" не хоче впливати на розслідування.
Коли будуть всі експертизи, то ми зможемо побачити, що сталося, хто винен, тому що зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята як спроба або захищати пана Трухіна, або навпаки - нападати, робити якийсь пресинг, насильство. Ми не хочемо принципово ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об'єктивне розслідування", - наголосив він.
Голова фракції додав, що "в пана Трухіна є зараз одна справа, велика, із сім'єю пов'язана, тому він не дає ніяких коментарів, навіть внутрішніх".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи й обіцяє провести об'єктивне розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Не будь у мене лікарської посвідки, що п'ятнадцять років тому я в приступі божевілля уколошкав свою тітку, то, мабуть, мене б уже тричі застрелили на фронті. Але моя небіжка тітка завжди витягає мене з біди, і, нарешті, я, мабуть, все ж таки повернуся з цієї війни додому живий і здоровий.
- А заради чого ж ти, приятелю, - спитав Швейк, - уколошкав свою дядину?
- А заради якого біса людей вбивають? - відповів приємний чоловічок. - Кожен може здогадатися, що заради грошей. Ця баба мала п'ять ощадних книжок і якраз, коли я прийшов увесь обшарпаний і обдертий відвідати її, одержала проценти. Крім неї, я не мав жодної рідної душі на цілому Божому світі. Тому я і прийшов до неї просити, щоб вона мені допомогла, а вона, стерво, як почала, як почала: «Ти такий, каже, молодий, сильний, здоровий, - гайда робити!» Слово за словом - зчинилася сварка. Я її кілька разів так знехотя тріпнув коцюбою по голові і так розфалатав усю фізію, що наприкінці вже й сам не знав, чи це дядина, чи не дядина. Сиджу я біля неї на підлозі і без упину промовляю: «Дядина чи не дядина». Так мене другого дня знайшли біля неї сусіди...