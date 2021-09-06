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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні

Будь-які висловлювання "слуг народу" про ДТП за участі їхнього колеги Олександра Трухіна можуть бути розцінені як спроба захистити або пресинг, тому від них краще утриматися.

Про це голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

""Що стосується його (Трухіна) ймовірної участі в ДТП: потенційно є свідки, які кажуть, що це він був, інші - що не був. Тому, з огляду на такі свідчення, справа була передана з МВС до ДБР", - сказав він.

Ахарамія стверджує, що "Слуга народу" не хоче впливати на розслідування.

Коли будуть всі експертизи, то ми зможемо побачити, що сталося, хто винен, тому що зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята як спроба або захищати пана Трухіна, або навпаки - нападати, робити якийсь пресинг, насильство. Ми не хочемо принципово ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об'єктивне розслідування", - наголосив він.

Читайте: Монастырский о ДТП "слуги народа" Трухина: В ближайшее время будут получены все ответы

Голова фракції додав, що "в пана Трухіна є зараз одна справа, велика, із сім'єю пов'язана, тому він не дає ніяких коментарів, навіть внутрішніх".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи й обіцяє провести об'єктивне розслідування.
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Топ коментарі
+47
Свідки стверджують, що депутат Трухін дійсно був п'яний та не збирався сідати за кермо, але кремезний чоловік, схожий на п'ятого президента, всадив нардепа в авто, ввімкнув запалювання та натис його ногою на педаль газу.
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06.09.2021 21:50
+43
Да там на трассе в рамках "безопасного города" стоит хренова куча камер высокого разрешения. Нужно просто показать изображение с камер . И все !
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06.09.2021 21:53
+33
зачем нам рассуждения этой тупой абхазской обезьяны! путь обТруханый черт сам скажет!
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06.09.2021 21:49
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Да))))з цієї країни ідіотів де у владі такі макаки-арахамії нічого не вийде.
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07.09.2021 07:20 Відповісти
Іде процес відмазування свого чорта, нічого особливого
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07.09.2021 07:22 Відповісти
НА ПОЛИГРАФЕ ПРОВЕРИТЬ И ТЕХ И ДРУГИХ !!!
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07.09.2021 07:42 Відповісти
это тот Арахамия, который во всех интервью утвеждал что спецоперация по "вагнеровцам" -- это бред и поэтому, он, как руководитель фракции в Раде, и вся фракция "слуг народа" против следственной комиссии по этому преступлению высших должностных лиц Украины.
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07.09.2021 07:51 Відповісти
Лживая абизяна...
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07.09.2021 08:45 Відповісти
Ух,как изгаляется глава фракции, дабы отмазать очередного"слугу"от справедливого расследования ДТП..Осталось ему только погадать на "кофейной гуще",али "ромашке",Был ли там его подопечный или не был?
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07.09.2021 08:52 Відповісти
И я не я и хата не моя...
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07.09.2021 08:52 Відповісти
Надвоє бабка ворожила - як не вмру, то буду жива!
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07.09.2021 09:00 Відповісти
Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні - Цензор.НЕТ 4968
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07.09.2021 09:09 Відповісти
Як там у Швейка:
Не будь у мене лікарської посвідки, що п'ятнадцять років тому я в приступі божевілля уколошкав свою тітку, то, мабуть, мене б уже тричі застрелили на фронті. Але моя небіжка тітка завжди витягає мене з біди, і, нарешті, я, мабуть, все ж таки повернуся з цієї війни додому живий і здоровий.
- А заради чого ж ти, приятелю, - спитав Швейк, - уколошкав свою дядину?
- А заради якого біса людей вбивають? - відповів приємний чоловічок. - Кожен може здогадатися, що заради грошей. Ця баба мала п'ять ощадних книжок і якраз, коли я прийшов увесь обшарпаний і обдертий відвідати її, одержала проценти. Крім неї, я не мав жодної рідної душі на цілому Божому світі. Тому я і прийшов до неї просити, щоб вона мені допомогла, а вона, стерво, як почала, як почала: «Ти такий, каже, молодий, сильний, здоровий, - гайда робити!» Слово за словом - зчинилася сварка. Я її кілька разів так знехотя тріпнув коцюбою по голові і так розфалатав усю фізію, що наприкінці вже й сам не знав, чи це дядина, чи не дядина. Сиджу я біля неї на підлозі і без упину промовляю: «Дядина чи не дядина». Так мене другого дня знайшли біля неї сусіди... Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні - Цензор.НЕТ 1456
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07.09.2021 09:21 Відповісти
Про араХамію одни свідки кажуть що він ідіот, інші що дебіл. Піди розберись.
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07.09.2021 09:28 Відповісти
А він абизян.
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07.09.2021 14:51 Відповісти
Всё больше убеждаюсь в том, что Арахамия или живёт в другой стране, или перед нами ЗАКОНЧЕННЫЙ ИДИОТ не имеющий понятия ГДЕ и КАК БЕРУТСЯ нужные ОЛИГАРХУ или ЧИНУШЕ свидетели. Страна нищая и КОРРУМПИРОВАННАЯ НАСКВОЗЬ.
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07.09.2021 10:21 Відповісти
А самому не понятно что часть свидетелей уже купили или запугали. Машина то Трухина.
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07.09.2021 10:58 Відповісти
Меле шо попало. Як завжди.
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07.09.2021 11:00 Відповісти
Это порода такая!
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07.09.2021 14:49 Відповісти
Позорная власть
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07.09.2021 11:14 Відповісти
ну а яку владу можна було очікувати від 73% зебуїнів,а як відомо зебуінізм - значно важчий діагноз
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07.09.2021 11:50 Відповісти
Зачем свидетели? Есть записи камер на Бориспольской трассе, на которых четко видно этого иудея за рулем Арахамія про ДТП із Трухіним: одні свідки кажуть, що це він був, інші - що ні - Цензор.НЕТ 1883
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07.09.2021 11:50 Відповісти
Заголовок вырван от контекста статьи и скорее преднамеренно. Арахамия сказал без умысла выгородить.
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07.09.2021 12:06 Відповісти
Он был в багажнике, но трезвый!
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07.09.2021 14:48 Відповісти
Головне - зібрати і знищити всі відео з навколишніх камер спостереження і з реєстраторів. А тоді вже можна буде розказувати все, на що тільки вистачить фантазії.
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07.09.2021 15:00 Відповісти
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