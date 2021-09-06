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Новини Політика України
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вибори (6158) мер (483) Харків (3880) Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від партії

Політична партія "Слуга народу" не висуватиме кандидатуру на виборах мера Харкова.

Про це заявив голова однойменної фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я спілкувався з харків'янами, то поки ми не будемо нікого висувати, бо немає сильної кандидатури, яка може боротися", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок увечері.

При цьому голова партії Олександр Корнієнко допустив, що депутати від політсили можуть самовисуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Висування кандидатів у мери Харкова почнеться 21 вересня, - календарний план виборів

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня 2020 року в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Вперше його обрали міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВК визналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

1 січня 2021 року стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста. Однак у комітеті ВР заявили, що подано неповний пакет документів - не вистачало рішення міськради, яким береться до відома факт смерті мера.

Харківська міська рада на сесії 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса. 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

31 жовтня з 8:00 до 20:00 відбудеться голосування з виборів Харківського міського голови. Результати виборів повинні бути встановлені до 12 листопада включно.
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Топ коментарі
+14
а я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
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06.09.2021 22:03
+9
странно, ведь у зеленского такие высокие рейтинги а на выборы идти не хотят
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06.09.2021 21:59
+7
И этими "замечательными" качествами по-полной пользуются олигархи, состояние которых резко возросло.
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06.09.2021 22:12
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странно, ведь у зеленского такие высокие рейтинги а на выборы идти не хотят
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06.09.2021 21:59 Відповісти
а я презираю именно земленского, нужно быть абсолютно конченным говноедом, зная, что в этой стране инфантильное население и будучи совершенно некомпетентным дилетантом лезть туда, где тебе просто не место - вот почему он мразь и *****. Наглый, тупорогий, самодовольный *****.
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06.09.2021 22:03 Відповісти
И этими "замечательными" качествами по-полной пользуются олигархи, состояние которых резко возросло.
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06.09.2021 22:12 Відповісти
в московских саунах и не такое бывало, Вовец привычный
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06.09.2021 22:19 Відповісти
В этом городе на сегдня реально тупиковая картина по выборам. Выбирать будут между навозом и гамном. Третья любая фигура, даже чистый самовыдвиженец проиграет вчистую. Быдло совковое там любит или кал или навоз. Что и получит. И ранее получало выбирало. Привыкли.
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06.09.2021 22:16 Відповісти
Ну фигуры не две а три, но все кошерные. А еще четвертым можно покойного Кернеса включить в бюллетень - он выиграет гарантировано.
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06.09.2021 22:25 Відповісти
А якщо спробувати Світличну?
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07.09.2021 09:29 Відповісти
Та я не против попробовать её---та старый уже. Это фигура формальная. всё те же хитрожопые варианты зажопинцев. Просто красивая картинка с очень дежурной положительностью на лице. Харизмы нет. Возможно и будет брать участие в выборах. Даже если допустить победу её теоретически---то за спиной конечно у неё будут иные силы. Но даже при таком варианте конечно это было бы лучше чем эти два.... .
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07.09.2021 21:32 Відповісти
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3475Харьковский избиратель готовит парадную одежду к выборам
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06.09.2021 22:30 Відповісти
Гепоградці отримали право обирати лайно ,за консістенцією чи за ароматом !!!)))
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06.09.2021 22:30 Відповісти
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3642
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06.09.2021 22:48 Відповісти
Слуги урода- от вас есть прекрасный кандидат. И тоже заслуженный торчок Украины:
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4612
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06.09.2021 22:53 Відповісти
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1556
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07.09.2021 04:49 Відповісти
Представляем кандидатов:

1. Добкин - полная вата, русский мир, СССР и т.д.
Невменяемый.
Папа Добкина, правда, поднялся на торговле в 90-е годы, и при СССР такое, сами знаете, чем заканчивалось. Но, разве вата на такое обращает внимание?
Цель 1: сдать город пуйлу и лично встретить ихтамнетов с ключами и караваем.
Цель 2: сосредоточиться на дерибане.

2. Терехов - полувата, типа, политику в Харькове определяет не мер, а харьковчане и т.д.
Вменяемый.
Когда звонят из Киева и говорят: "будет бо-бо", вспоминает, что Харьков - это Украина.
Сдавать Харьков не будет, т.к. понимает, что будет "бо-бо".
Цель 1: сосредоточиться на дерибане.
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06.09.2021 23:17 Відповісти
Фельдмана не списывай. он при Гепе набрал 14 процентов. Сейчас под 20 процентов в первом туре. Кто пройдёт во второй тур не ясно. У Добкина есть свой избиратель, у Фельдмана есть. Терехов пытается выехать на Геше, и на Ярославском. Шансы примерно равные
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07.09.2021 08:57 Відповісти
Від партії "Слуга народу" не буде кандидата в мери Харкова, але можливе самовисування, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2800
А тим часом ворожий Україні кремль наполегливо просуває на мера,
свого вірного холуя продажного сепаратиста ,виродка добкіна.
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07.09.2021 04:45 Відповісти
Харьков разве не родина авакова ?
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07.09.2021 07:54 Відповісти
Родина авакова Италия, куда он и дрыснул с полными вертолетами бабла.
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07.09.2021 08:13 Відповісти
Чого це тільки гелікоптери, на паром машини не пускають, все кешом забито, правда чомусь в Авакова будинок за 400 000 євро, а не за 3 ляма як у Зелі. Хоча звісно, бабла на цигарках він підняв, мер Харкова дрібниця для нього.
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07.09.2021 09:34 Відповісти
Кандидат от Слуги Народа - это Константин Немичев. Партия, в которой состоит Немичев - обслуживает интересы Офиса Президента.
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07.09.2021 08:42 Відповісти
Всi так звані "вибори" - чисте дурілово. Немає сенсу вибирати з цього лайна кого завгодно (все заздалегідь влаштовано) - найкраще повний байкот цього фарсу.
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07.09.2021 09:05 Відповісти
плата зе-цирка за подголосовку опзж в раде.
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07.09.2021 11:14 Відповісти
 
 