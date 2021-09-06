Головні новини 6 вересня: репресії проти кримських татар, стрілянина з арбалета в полтавській школі

Окупанти відправили за ґрати заступника голови Меджлісу і ще чотирьох кримськотатарських активістів, Росія обіцяє ось-ось запустити "Північний потік-2", у Полтаві колишня учениця розстріляла двох вчителів з арбалета, - головні новини 6 вересня.

Репресії проти кримських татар

"Суд" окупантів у Сімферополі відправив за ґрати затриманих 3-4 вересня кримськотатарських активістів, у тому числі заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. У СІЗО вони повинні провести 2 місяці. Захищати Джеляла буде адвокат Микола Полозов, який раніше захищав російських активісток із Pussy Riot, Надію Савченко, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Нагадаємо, окупанти звинувачують затриманих активістів у пошкодженні газопроводу.

Росія обіцяє через кілька днів запустити "Північний потік-2"

За словами голови МЗС РФ Сергія Лаврова, "він добудований буде через кілька днів, працювати почне".

Вирок Колесниковій

Одного з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову засудили до 11 років колонії, її соратника Максима Знака - до 10 років. США та Євросоюз засуджують вирок і закликають звільнити опозиціонерів.

Стрілянина з арбалета в полтавській школі

19-річна дівчина зайшла в свою колишню школу в Полтаві й вистрілила з арбалета в двох учителів. Педагоги живі. Дівчину затримали і мають намір висунути їй обвинувачення в замаху на вбивство.

Таліби оголосили про закінчення війни в Афганістані

Рух "Талібан" заявляє, що очікує "стабільності", а той, хто візьме в руки зброю - "ворог народу і країни".

До речі, на урочисте оголошення нового уряду країни таліби запросили іноземних гостей - представників Росії, Китаю, Туреччини, Ірану, Пакистану та Катару.

Помер Жан-Поль Бельмондо

Легендарний актор пішов із життя у віці 88 років. У 2001 році Бельмондо переніс інсульт, але після цього в 2008-му повернувся до зйомок, а остаточно завершив кінокар'єру тільки в 2015 році.