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Посли ЄС узгодять продовження санкцій проти 177 осіб і 44 юридичних осіб із Росії за окупацію Криму, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посли ЄС узгодять продовження санкцій проти 177 осіб і 44 юридичних осіб із Росії за окупацію Криму, - журналіст Йозвяк

У середу, 8 вересня, посли ЄС "дадуть зелене світло" продовженню персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму.

Про це повідомив у Twitter кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС у середу дадуть зелене світло, щоб продовжити на шість місяців санкційний режим і заморожування активів для 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - написав журналіст.

Нагадаємо, 12 березня Євросоюз продовжив на півроку санкції щодо 177 громадян і 48 юридичних осіб із Росії та України за "підрив територіальної цілісності України".

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Мокшанским свинособакам на санкции насрать. Как пример в Берлине в публичном доме у них весь третий этаж захвачен чисто москвичками. 50 евро в час и трахай мокшанку как хошь. Такие дела
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06.09.2021 22:46 Відповісти
Было 48 юрлиц Теперь уже 44 4 сумели договорится Все эти санкции, для рашки, как стоп сигнал для зайца Имели они их ввиду Чем больше * санкций* тем больше товарооборот с ЕС... ЕС хочет рыбку съесть , показать что что то предпинимает, но в воду лезть не желает
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06.09.2021 23:42 Відповісти
 
 