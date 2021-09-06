Посли ЄС узгодять продовження санкцій проти 177 осіб і 44 юридичних осіб із Росії за окупацію Криму, - журналіст Йозвяк

У середу, 8 вересня, посли ЄС "дадуть зелене світло" продовженню персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму.

Про це повідомив у Twitter кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС у середу дадуть зелене світло, щоб продовжити на шість місяців санкційний режим і заморожування активів для 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - написав журналіст.

Нагадаємо, 12 березня Євросоюз продовжив на півроку санкції щодо 177 громадян і 48 юридичних осіб із Росії та України за "підрив територіальної цілісності України".

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